【恩威並施】藝術教育模式的改革

香港要成為中外文化交流中心，首要任務是調節完全由英美絕對主導的藝術文化模式。目前香港大專院校的藝術教育基本上是英美模式主導，中國文化藝術素材被邊緣化，由藝術史以至文化藝術的實踐均以英美為尊。很多書法課程變成了大專院校的校外課程，而很多和中國文化相關的學科變成了自資學科，學生缺乏選擇修讀這些學科的可能性。所以建構一個多元文化藝術教育模式是一件刻不容緩的事。



如何建構？首先要對接內地。香港要建構一個能夠和內地對接的藝術教育體制，中國傳統書法、書畫、篆刻等藝術要加強資源上的支持，並應考慮像內地那樣創立中西兼備的畫院模式。香港文體旅局需要具體提出方案進行系統性改革，單靠目前英美絕對主導的文化藝術教育模式難以達成建立中外文化交流中心的長遠目標。

中外文化交流中心的「外」包括英美，但不應該只是英美為尊。因此，英美主導的模式是需要調節的。如何調節？需要有藍圖和方向，而其中最重要的是建構一個和內地對接、和亞洲對接的體系。其實日本、韓國、泰國、印尼、菲律賓的大專藝術教育都非常精彩。大家可到網上看泰國視藝學院學生作品的水準。菲律賓和印尼在技巧上、在觀念上都有着亞洲特色。內地中央美術學院、中國美術學院、廣州美術學院等更不用多說了。香港其實有很多中央美術學院的舊生和大師，為什麼不好好利用建立一個更具東西文化交流特色的一個藝術教育體制呢？

文化交流中心的「交流」兩個字，不是「交易」。交流是對等雙向的，要雙向交流，最重要的是人才，即藝術創作人才。培養引導年輕人作多元文化藝術發展，才能夠培養東西文化交流人才庫，才能有能力和全世界交流合作。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場）