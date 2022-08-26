近期，中國人民銀行接連下調中期借貸款便利（MLF）和貸款市場報價利率（LPR），確保銀行體系流動性合理充裕。8月24日，國務院常務會議提出，要持續釋放貸款市場報價利率（LPR）改革及傳導效應，降低融資成本，市場憧憬貸款利率進一步下行。



8月12日，人民銀行公布7月金融數據，超乎市場預期。7月份人民幣貸款增加6,790億元，按年減少4,042億元。對比今年上半年數據，上半年人民幣貸款增加13.68萬億元，按年多增9,192億元。換言之，上半年每個月人民幣貸款平均增加兩萬多億元。這樣與7月數據一比，就知道7月數據有多差。

再有，7月社會融資規模增量為7,561億元，比上年同期少3,191億元。對比6月數據，社會融資規模增量為5.17萬億元，比上年同期多1.47萬億元。再看5月數據，社會融資規模增量為2.79萬億元，比去年同期多8,399億元。可見社會融資已經多麼謹慎。

疫情反覆和國內外環境的複雜化增加了不確定性，整體市場預期轉弱，企業和居民普遍對未來缺乏信心。（新華社）

經濟恢復比預期疲弱

中國7月底廣義貨幣餘額257.81萬億元，按年增12%，這個增長速度遠超任何一項單項數據，然而信貸和社會融資依然無動於衷，這就表示「水多也不管用了」，同時也說明經濟恢復比預期疲弱。

這與2020年武漢疫情爆發後的表現有很大區別，與疫情之前的強烈融資需求形成巨大反差。一方面，居民和企業受疫情影響，消費和投資擴張都十分乏力；另一方面，疫情反覆和國內外環境的複雜化增加了不確定性，整體市場預期轉弱，企業和居民普遍對未來缺乏信心，從而減少非必要支出。有市場分析機構指出，這些數據是「流動性陷阱的典型迹象」，「流動性充足，但沒人想要。」

貨幣供應持續增加，但目前很多企業本身較為虛弱，根本喝不進「水」。大量中小企業受疫情衝擊嚴重而倒下，已經沒有了融資需求。市場主體在預期不穩的情況下，不願意增加投資開支，更傾向於收縮以維持生存，這使得貨幣政策難以發揮有效作用。

詳細內容請閱讀第331期《香港01》電子周報（2022年8月22日）《流動性充足，但沒人想要》