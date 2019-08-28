亨利・西季威克：理性總有數之不盡的矛盾 (08/28)

西季威克揭示了「理性」在倫理學討論的重要性：理性既為人所共有，則倫理學之結論不管為何，都要通過理性的審核。這倡議除了使效益主義之基礎更為明顯和穩健外，更重要的是，一如西季威克對《方法》的期許，使倫理學的討論，有了證立或推翻的空間。

作者｜程海

英國倫理學家亨利・西季威克（Henry Sidgwick，1838-1900）對許多人，甚至是對哲學有興趣的人來說，都是一個陌生的名字。他不如德國哲學家康德、尼采、叔本華、黑格爾等讓人聽其名而覺其理論玄妙，暗下生畏；亦不如盧梭、羅爾斯、諾齊克等在社會時政討論時頻繁出現；甚至，在論及英國倫理學時，亦常只講邊沁及彌爾，往往忽略他對效益主義討論的貢獻。不過，這位劍橋大學哲學家，卻被譽為是英國維多利亞時期最具影響力、最偉大的哲學家，其影響力甚至至今猶在（註一）。

西季威克提倡效益主義，以其鉅著《倫理學方法》（The Methods of Ethics，下稱《方法》），及《倫理學史綱》（Outline of the History of Ethics）聞名。他對後世哲學家的影響，可見於羅爾斯在《方法》一書的〈前言〉。羅爾斯講到，《方法》一書留意到其他作家（如彌爾）所忽略的效益主義的問題，並以一貫而徹底之嚴密方法處理之，使該書成為最富哲學性的經典著作；還有，《方法》一書，乃處理道德概念的「第一部道德哲學上真正的學術著作（the first truly academic work in moral philosophy）」（註二）。羅爾斯更認為，要準確認識效益主義，不可不仔細研讀《方法》這書。

羅爾斯：正義作為社會首要原則 (11/24)

生平簡述

這位維多利亞時期的哲學家一生在劍橋大學渡過：從表現超群的三一學院（Trinity College）本科生（當時他修習經典），到1883年成為道德哲學教授，影響遍及整個劍橋的道德哲學、道德科學的討論。除學術上的成就，西季威克還是劍橋大學的教育改革者。他提倡縮減有關經典的教學，引進更多現代學科的課程，以及支持女性高等教育。後世通常視他為設立英國第一所女子書院「紐姆學院（Newnham College）」的領導靈魂。而西季威克的著作，亦不限於倫理學，他同時有多部關於其他哲學領域如知識論，乃至諸如政治、經濟等學科的著作，如《政治經濟學的原則》（The Principles of Political Economy，1883）及《政治的元素》（The Elements of Politics，1891）；這使他更受公認為劍橋大學哲學學派、經濟、政治理論學派的開山鼻祖。（註三）

亨利・西季威克（Henry Sidgwick，1838-1900）

在關於這哲學家的綱要裏，我希望扼要說明兩點：

一、西季威克《方法》的中心思想；及

二、《方法》處理哲學問題的態度及其評價。

《方法》之要旨

《方法》的主旨，直如其名，希望透過一有系統、深入的倫理學概念、不同學說、應用等的考證，從一中立的態度，檢視並批評我們所持的倫理理念的論證過程及立場。如西季威克所構想，他希望《方法》可定位為處理一種「倫理科學（ethical science）」（註四），一如物理學等學科。所謂「方法」，意指一種「理性的程序」，務求能拋開常有的追求道德答案的焦急，撇除感性思維所附帶的盲目，透過理性分析、判斷何種結論最為妥當，最應接受。

《方法》將當時迄止的各派倫理學學說，總結為三種方法：利己快樂主義（egoistic hedonism）、直觀主義（intuitionism）及利他快樂主義（universalistic hedonism，亦即通常所述的效益主義，utilitarianism）。西季威克認為，前二者及後二者均可分別相與調和，亦即在直觀主義這方法中得出的結論或行為準則，如承擔義務、追求知性、持守公義等，最終仍可訴諸兩種快樂主義，由此將直觀主義與兩種快樂主義，分別視為對同一結論的不同途徑，是謂殊途同歸。所謂直觀主義，即指某些倫理準則為能直截了當地明瞭，不靠任何論證過程而得悉，像數學公理（如集論公理）般不證自明。所謂直觀主義下的倫理準則，最終仍需訴諸快樂主義，意即暗示前者的標準非如想像中般明確、不可動搖，而彼等實乃建基於快樂主義。例如，假設「追求公義」為一不證自明的命題，我們經過深入反省後，卻可合理地追問：為何要追求公義？這答案，西季威克認為，乃出於對快樂或效益的考量，如：因追求公義可提升人類福祉。在這合理的考量及推論下，西季威克主張，直觀主義的基礎，並非純粹的直覺，而有一更深層的理論要求——利己快樂主義或效益主義。

雖然西季威克認為直觀主義可與利己快樂主義及效益主義互相調和，後二者卻不能。利己快樂主義和效益主義之不能互相調和，在於理性檢視兩者的前提及論點後，未能發現共同的基礎。西季威克稱這為「實踐理性的二元性（the dualism of practical reason）」。（註五）這「二元性」之證，在西季威克看來，在於兩種立場均能分別透過內省反思而獲得，且這過程中並沒有隱含互相矛盾的前提，故我們不能因此而否定這結論之妥當性。簡單來說，一方面，理性容許我們出於自利，追求個人快樂，不管世道之紛爭黑暗；另一方面，理性亦要求我們凡事設身處地般思考，承載一份悲天憫人的情感。我們不難想像，凡人均活在自我中心和彰顯大愛的爭扎之中：我們渴望自己成為權力中心，賺取無窮的錢財，卻又為世間的貧民難民悲痛，或組織社圑，為弱小群體發聲。如西季威克所指，我們似乎欠缺一更為崇高的準則，去清晰釐定到底孰是孰非——我們唯一能做的，便是任這實踐理性，引導我們時常作出種種看似不可兼容的矛盾行為。

《倫理學方法》（The Methods of Ethics）

《方法》所示之態度及評價

從《方法》可見，西季威克對倫理學問題，乃至其他哲學或學問的態度，都是嚴謹認真，仰賴理性的指引，務求能做到對所處理的問題的條分縷析，讓正面反面論點都呈現眼前，定奪真偽。他雖然持守效益主義的信念，但這種信念，並沒有影響他對其他學說的公正處理：他堅持給予直觀主義和利己快樂主義最客觀的分析，以及運用最大的努力，調和三個方法。到《方法》的最後，當西季威克找不到任何理由調和兩種快樂主義時，亦沒有受個人信念所影響，堅稱只有效益主義才是最可靠最真實的道德理論。他只道出兩者不能調和的事實。

西季威克所展示常理和快樂主義相調和的可能，比他所承繼的彌爾等人的效益主義更為嚴謹，亦啟發了諸多當代的一流倫理學家，如 R. M. Hare、Derek Parfit 及 Peter Singer。調和過程中，西季威克所設立的四個準則：

（一）基本命題必須清晰及準確；

（二）基本命題之自證必須靠仔細反省而得；

（三）自證的基本命題必須一致；及

（四）基本命題必須為人所公認。

西季威克揭示了「理性」在倫理學討論的重要性：理性既為人所共有，則倫理學之結論不管為何，都要通過理性的審核。這倡議除了使效益主義之基礎更為明顯和穩健外，更重要的是，一如西季威克對《方法》的期許，使倫理學的討論，有了證立或推翻的空間。換言之，後世哲學家處理倫理學問題，或多或少均要檢視所提倡的理論是否符合這四個標準；或者，若發現這些標準有所違漏或不足，西季威克仍提供了清晰的框架，以供修正。在倫理學系統化的發展上，西季威克可謂功不可沒。

註釋：

一、對西季威克的評價，可見 Barton Schultz. “Henry Sidgwick”, in The Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/sidgwick/.

二、John Rawls. Foreword to The Methods of Ethics (London: Hackett, 1907), v.

三、見 Bart Schultz. “Henry Sidgwick”, in Routledge Encyclopedia of Philosophy, ed. Edward Craig (London: Routledge, 1998), 758-764.

四、Henry Sidgwick. The Methods of Ethics (London: Hackett, 1907), 7.

五、Henry Sidgwick. “Some Fundamental Ethical Controversies” in Essays on Ethics and Method, ed. Marcus G. Singer (Oxford: Oxford University Press, 2000), 35-46.

參考資料及延伸閱讀：

Rawls, John. Foreword to The Methods of Ethics. London: Hackett, 1907.

Schneewind, J. B. Sidgwick’s Ethics and Victorian Moral Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 1977. （一本對西季威克《方法》一書詳細的討論，包括《方法》寫作背景及其歷史地位。）

Schultz, Bart. “Henry Sidgwick”, in Routledge Encyclopedia of Philosophy, edited by Edward Craig, 748-764. London: Routledge, 1998. （一篇扼要的對西季威克倫理學中心思想的介紹，亦包括本文未有提及的他的知識論系統。）

Schultz, Barton. “Henry Sidgwick”, in The Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/sidgwick/. （此篇章除介紹其倫理學思想外，還觸及西季威克知識論、宗教、政治經濟及教育的思想，以及生平。）

Sidgwick, Henry. “Some Fundamental Ethical Controversies” in Essays on Ethics and Method, edited by Marcus G. Singer, 35-46. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Sidgwick, Henry. The Methods of Ethics. London: Hackett, 1907.

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