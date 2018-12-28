【生息藝術展回顧】〈小城・大愛〉 窺看「愛」是何物

「愛」一字，說易行難，也是一個千古難解的命題。每個人都有對愛的不同演繹，不論是對別人、對環境、對自己⋯⋯「生息」／「Breath Life」取自生生不息之意，「息」字又可以看作是「自心」。早前在香港文化中心舉辦的應屆「生息藝術展」以《小城・大愛》為題，匯聚41位不同年齡、多元背景的藝術家，使用多種媒介創作超過200幅作品。最特別是這些作品大多只有12吋乘12吋，恍如香港這 「小城」般海納百川。起初藝術展關注環保，發展下來更觸及一些正面的生存態度。接下來我們藉著參展的其中數位藝術家的作品及解釋，觸動我們去了解「愛」是何物的靈感。

每個人都是宇宙中的一粒塵埃，在星河中俯瞰世界。讓我們在遼闊的天空，用「大愛」為「小城」建立最美好的將來。 策展人楊素珊

香港人那怕是擁有一個短暫假期，都想逃離這個都市，遠走他方。的確，我們要想去愛這個城市，首先要知道她有多可愛。原來香港這片土地，如果從高空去看，從地圖上看，六成以上都是綠色的。而且這片綠色土地蘊藏著一個個美麗動人的故事，難以想象這輯照片的攝師師阮永堅用多少的時間、如何用他的鏡頭去捕捉這些美事：

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著名法國作家雨果曾說過一句話讓我印象深刻。他說：「沒有風，船帆只不過是一張破布。」人生充滿高低起伏，在無盡的旅途上必會遇上障礙，遇上需要克服的困境，遇上需要解決的問題，否則我們這一張布，與別人的有何分別？可是，當我們只顧著闖過一關又一關的困難時，總是很容易會忽略人生中的美，就像四周的花草樹木。大自然是一幅動人的畫像，隨著季節的變換，顏色亦會隨之變幻；時有綠，時有金，時有白。大自然是包容的，風災過後仍然是一片「景」，就像我們人生中多多少少的風暴，在勞苦的生活中，不妨從地球母親學習，帶著從災難中遇到的問題，向前直走？ Adi Goan 阮永堅

在茫茫人海，我們用不同的眼光去欣賞周遭的人，但有沒有認真地、仔細地去看清自己？欣賞自己？攝影藝術家郭遠堅將四個不同的男女面孔，組織出一幅亦幻亦真的影像，作品讓我們去思考人與人的相似性、模糊性。仔細一看，陌生的抽離感亦帶觀眾陷入深思。

愛是如此美好！沒有被愛，怎麼活？沒有去愛，又如何？ 愛是一個付出和接收的過程，是開始又是結束，從來找不到源頭。「愛」面對繁盛，急速和擠逼的都市，事事講求利益下，更需要用心經營。

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我用攝影作為自我表達的手段——通過攝影，識別我在世界角色中隱藏的品質，更能從中理解我的真實，並表達我對世界的詮釋。用我的相機打開一個未知的世界，一個充滿好奇的地方，亦是一個新的世界關係，新的機會，新的開始，最重要的是新故事。 Derek Que 郭遠堅

自上世紀開始，人們對未知的宇宙有著無窮盡的追求，在太空尋求新生命，也將生命帶上太空，但在向外尋求的過程中，我們探討到幾多關於生命的命題？

植物是透過自然的光合作用，從而奠定生命存在的基礎。新的人工光合作用是通過利用可再生能源，模仿自然的過程，有幫未來農業的發展，也為人類長時間探索和移居宇宙，帶來了新的希望。太空種植系列，主要是探討生命、宇宙為題，表達人和技術與植物之間的關係。作品概念是借用NASA的科學實驗（太空種植）相片 ，根據2014年，由女航天員Scott Kelly所公開發佈的影像，首次成功在外太空的無重力環境下，培植出盛開的百日菊。為人類新的里程碑、生命的誕生感到一份喜悅。 姚志良

「香港，這個細小的城市，卻住了超過七百萬人，人口密度極高，不論甚麼年紀，那個階層，似乎為著高企的生活指數、房屋、工作、學業、競爭等問題，每天都要營營役役，承受不少壓力。在生活喘不過氣的日子中，我們都在努力找尋舒緩壓力的方法，體現自愛。有些朋友舒緩壓力的方法，會選擇走進浴室這狹小空間，忙裡偷閒，浄化心靈。」——王賢詠

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那裡，我們不單只辦大小二事，排走體內毒素。 那裡，我們還會浸浴洗白白，潔淨身上塵埃汗水，消除一身疲勞。 那裡，我們還可以遠離塵囂，獨個兒享受閲讀、玩手機、上網、聽音樂，這些樂趣。 那裡，我們甚至可以宣洩自己壓抑的情緒，大喊大叫，讓自己得著釋放。 壓力舒緩過了，體現自愛以後，我們又可以重新得力，再次上路。

天地萬物亦有道，鄧鉅榮走進工藝品中，探索生命的躍動。愛可以存活在一花一草、一沙一石之中，只要我們用心去感受。