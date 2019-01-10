大都會：科幻電影史上第一個反烏托邦 (01/10)

作者｜思兼

《大都會》（Metropolis）在1927年的今日在德國上映，是科幻電影史上第一套長片，由德國表現主義大師費立茲・朗（Fritz Lang）執導。《大都會》中所呈現未來都市與女性機械人的形象，一直影響著後世的科幻想像（尤其在視覺元素上）。電影原片長約153分鐘，但不少片段已經永久散佚，我們看到現存的148分鐘版本，是從阿根廷布爾諾斯艾利斯電影博物館中保存的底片修復過來的。

導演費立茲・朗（Fritz Lang）

【以下內容包含《大都會》電影劇情】

《大都會》故事設於2026年，人類被分為兩個階層：被稱為「腦」的工業家和企業家住在高樓大廈之上，每天過著享樂的生活；被稱為「手」的工人階層則被困在地底城市，每天營營役役地工作。男主角法迪（Freder）是大都會統治者費迪遜（Fredersen）的兒子。在花園遊樂的他意外地看到來自地底都市的漂亮女子瑪麗亞（Maria），一心要到地底城市尋找她，卻在途中目睹工業意外：機器發生爆炸，不少工人從機器上被搬離，即時替補上另一批工人，繼續生產。爆炸之際，法迪見到機器變成與火祭兒童有關的神祗摩洛（Moloch）正不停地吞噬走上機器的工人。

出於對工人的同情，法迪背叛了他父親，並成為一名工人。與此同時，費迪遜正與瘋狂科學家洛宏（Rotwang）研發出女性機械人。因瑪麗亞組織工人起來反抗，費迪遜要求洛宏將機械人做成瑪麗亞的樣子，以毀壞她的名聲。洛宏後來把機械人瑪麗亞送到費迪遜面前，目睹他們相擁的法迪陷入精神錯亂。

點擊查看大都會劇照：

+ 16 + 15 + 14

故事最後，機械人瑪麗亞組織工人起義，並破壞名為「心」的機器，使工人所在的地底都市洪水氾濫，淹死不少工人的兒女。絕望的工人將機械人瑪麗亞當女巫般燒死。最後，法迪成為統治階層與工人階層之間的調解人。

《大都會》在科幻電影史上的重要性，在於它完整呈現出未來城市的樣貌：滿是機器的地底都市；窄長伸展、與天齊高的摩天大廈。電影對於機器的呈現，亦不止於展現它僵化、精準、非人的面向，而將它與古代與死亡有關的神祇（摩洛）結合起來。費立茲・朗表現反烏托邦的藝術風格，又被評為「歌德式的未來主義」（Gothic Futurism）。

費立茲・朗受到德國表現主義電影的拍攝手法影響，電影大部分畫面都採用了暗色調與高對比的表現方式。此種視覺處理，影響到往後不少對反烏托邦的藝術風格：以偏暗底色襯托高對比度的前景，例如1982年的賽博龐克科幻電影《銀翼殺手》（Blade Runner）。在《銀翼殺手》中，男主角走過地面的街景通常都一片昏暗，但配以顏色鮮明的霓虹燈。在同類型作品如動畫《心靈判官》（Psycho-Pass），都沿用著相似的美學。

在《2049》之前，來回顧82年的《銀翼殺手》吧！（一）

在《2049》之前，來回顧82年的《銀翼殺手》吧！（二）

讀者可能會疑惑「反烏托邦不就一定是黑暗的嗎？」小說如赫胥黎的《美麗新世界》、「伊藤計劃」系列中的《和諧》都是反烏托邦故事，但它呈現方法卻是：美好世界漸漸溫柔地扼殺人類的可能性，人類將只剩下高度受控的享樂主義。因此，我們在《和諧》的動畫中，看到的卻是一片粉紅色的建築，以象徵著懷柔式的高度控制。

《和諧》的動畫中，粉紅色的建築象徵著懷柔式的高度控制

《大都會》屬於當時投資空前龐大的電影。當時拍攝電影的預算高達五百三十萬帝國馬克（Reichsmarks），但當時票房卻只有約七萬五千帝國馬克。《大都會》在商業上可謂完全失敗，但這無損它在藝術史、科幻電影史上的不朽地位。然而在眾多欣賞與評論者之中，科幻作家威爾斯（H. G. Wells，於1895年寫下科幻經典《時間機器》（The Time Machine））卻對《大都會》留下非常辛辣的評論：他指此電影「愚蠢、陳腔濫調，並對社會進步與機械進步含糊不清。」對此批評，費立茲・朗本人後期也表示同意，尤其是戲中哲學意象的構思過於簡單化：協調腦與手的重任，就只簡單地落在「心」之上。

《大都會》的藝術性吸引到希特拉的注意，他希望邀請費立茲・朗為納粹拍攝電影，然而這位導演並無應邀。後來他的《馬布斯博士的遺囑》（The Testament of Dr. Mabuse）被官方認定為反納粹電影，因此禁止上映。最終1935年納粹德國頒布《紐倫堡法案》，褫奪「非德國人」的德國公民權，而費立茲・朗的母親有猶太人血統，因此他被逼離開德國，流亡到巴黎。

《01哲學》，哲學入門，深入淺出，更好地理解，更好的邏輯。

立即下載《香港01》App：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app