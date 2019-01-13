MeToo：性暴力以外，更可怕的是系統暴力

作者｜胡雅雯、唐晉濱

在2018年蔓延全球的社會運動之中，#MeToo 以其聲勢浩大的影響力引發全球關注。#MeToo 運動首先產生於網絡世界，是一個旨在揭露性犯罪的 hashtag（主題標籤，在社交媒體上以「＃」開首來表示）。事緣2017年10月爆出荷里活金牌製作人 Harvey Weinstein 性侵數十位女性（電影業內佔多），之後女演員 Alyssa Milano 在 Twitter 寫下：「如果所有被性騷擾或性侵過的女性都能發一條『Me too』的狀態，人們也許能認識到這個問題的重要性了。」Milano 發文當天，這一標籤在 Twitter 平台的使用次數就超過了20萬次；而在 Facebook，24小時內就有470萬人、在1200萬條狀態中用了這標籤。

其後，不單愈來愈多女性在網絡上使用這一 hashtag，以訴說自己作為性犯罪受害者的經歷；在線下，全球亦有無數呼應 #MeToo 的示威、運動。這些女性希望可以成為一股集體的力量，再次喚起社會對性暴力問題的關注，並將性犯罪者訴諸法律。「#MeToo」這個 hashtag 與其帶來的反抗運動，無疑是2018年最受關注的話題之一。

沒有 hashtag 的「Me Too」前史

事實上，「Me too」並非始於 Milano 的 Twitter。美國社會運動家 Tarana Burke 在二十年前就關注性暴力問題，從她接觸的受虐黑人女性中，她得悉「我也一樣」（me too）這個短語能幫助受害者放下被侵犯的恥辱，給予她們力量，尤其是在少數人士的社群。其後 Burke 於2006年首先發起「Me Too」運動，直至今天仍為這些女性服務。

多年來為少數族群女性發聲的美國社會運動家 Tarana Burke

在 Burke 這位「Me too」之母的角度來看，她對於紅遍全球的「#MeToo」運動卻有所保留。Burke 指出：性暴力的受害者膚色愈白、愈富有、社會地位愈高，則自然愈得到更多的注意。Burke 認為黑色與棕色皮膚的勞動女性、酷兒與跨性別族群，是最被世界忽略的一撮人，她／他們最需要受關注與幫助。可是在每種訴求都要爭取成為媒體焦點（不論是傳統、網上或是社交媒體）的時代，Burke 擔憂 Milano 發起的 #MeToo 運動只集中在較些社會地位較高女性的身上，或會淹沒上述有色女性的聲音，使她多年來的努力毁於一旦。

另一方面，Burke 表示不論她怎樣費盡唇舌地強調：性暴力問題的根源在於權力與特權，但普遍的 #MeToo 運動參與者，都總是將問題理解成個人問題。Burke 指她不希望受害者在打出「#MeToo」的貼文之後，只是讓心裡好過一些，然後就不知道應該怎麼辦了。

針對 #MeToo 引發的反響，英國的左派出版社 Verso 於去年2月就編輯了文集《Where Freedom Starts: Sex Power Violence #MeToo A Verso Report》（下稱《A Verso Report》），並開放電子版供免費下載：http://bit.ly/2TOTyfH

主觀與客觀的性暴力

我們在每一則性暴力受害者的敘述之中，幾乎都可以聽到她們在經歷性侵害時痛苦、甚至血腥的身心創傷。斯洛文尼亞哲學家齊澤克（Slavoj Žižek）在《暴力：六個側面的反思》（Violence: Six Sideways Reflections）中，將這些最可見、帶有明顯的傷害的暴力稱為主觀暴力（subjective violence）。你有否曾因 #MeToo 事件中受害者的經歷而同情對方，或是對性暴力感到恐懼？可以說，#MeToo 最終能夠形成全球性運動，一定程度上正是由於它引發了眾多關注者的此類情緒。

齊澤克（Slavoj Žižek）《暴力：六個側面的反思》（Violence: Six Sideways Reflections）

然而齊澤克卻告誡我們：「對暴力行為的過度恐懼和對受害者的同情，不可避免地變成阻礙我們思考的誘餌。」若主觀暴力沒有引起我們的感受，那又如何？我們可以想想性暴力普遍得令人髮指的巴西與印度，當我們看到「在巴西每分鐘就有三位女性被強姦」，這樣最具體的事實，在（尤其是身在亞洲的）我們眼中，亦可以變成最抽象的數字或觀念。在《A Verso Report》的〈導言〉中 Jessie Kindig 就指出，與其對性侵事件的普遍感到震驚，其實最應該震驚的，是我們彷彿已經將（性）暴力當作平常的想法。

在 #MeToo 之前的2016年，阿根廷平均每三十小時就有一位女性被殺──很多都有被折磨過的痕跡，甚至被肢解，丟棄在公眾場所。這種被稱為「femicide」（殺女）的行為，引起了當地大規模示威

在受害者明顯的傷害背後，更加隱匿不見的是促成這種主觀暴力的系統與制度，即齊澤克所稱的客觀暴力（objective violence）。他指出，存在著一種內在於資本主義的基礎性系統暴力，它可以是荷里活與麥當勞，亦可以是伊朗的法律制度：被強姦的女性而非強姦的男性被判有罪。主觀暴力的行為的確殘暴、帶來創傷並使憤怒，但難道伊朗這樣的法制所加諸於女性的客觀暴力，不正是讓主觀暴力得以可能的條件嗎？

#MeToo 在中國也自有其背後的內在邏輯，如中國社會中「權力通吃」的規則、法律上未有對高校提供安全環境的要求、新聞審查對個別性侵事件的掩蓋、女性長期不平等的社會文化地位等，這些都接近 Burke 所說的「真正問題在於權力與特權」。

資本主義可以是性暴力的幫兇

在 #MeToo 運動之後，亦有了不少成功的抗爭例子。例如據 Jacobin Magazine 報導，2018年9月美國發生一場針對麥當勞的抗爭，就是美國本土久違的、以性為訴求的大型勞工運動。女性遭性騷擾／侵犯的情況在美國快餐業向來都極為嚴重，麥當勞的女性員工最終發起跨越美國多個州份與城市的遊行，包括芝加哥、底特律、邁亞美、三藩市等城市，手持寫上「麥當勞，從我的胸部移開你的手」（ “McDonalds, Hands off My Buns”）的橫額。麥當勞一直對員工關於性騷擾／侵犯的投訴不予回應，這次示威後麥當勞讓公開表示會正視問題，例如聘請法律公司協助更新公司的性騷擾政策，及初步計劃會與全國性的反性暴力組織 RAINN 合作，為員工提供反性騷擾培訓。

2018年9月美國針對麥當勞的 #MeToo 大遊行

資本主義之下的勞動制度，可以成為性暴力的幫兇。在麥當勞的例子之中，當受害者想要向公司投訴被同事性騷擾，她們的個案往往被管理層忽略，甚至反過來被威脅，例如削減上班時數，與被故意安排不便的上班時間。在無助之下，受害人唯有自己辭職，職位就由下一個潛在受害者補上。不論是狼狽為奸的制度與系統，還是實際犯下性騷擾／侵犯的人，都普遍輕視他們加害的女性，認為她們根本沒有能力組織大規模的抗爭，因此可以為所欲為。

然而，即使有零星的類似麥當勞運動的成功例子，亦不能掃清 Burke 的憂慮。事實上在系統暴力之下，性暴力的情況要遠遠比我們所見的普遍。比如「#MeToo」爆發的起源地是荷里活電影業，但我們同樣可以看到韓國的新聞，指當地影視業女星必須尊守「業界潛規則」（女星要跟監製或導演有性行為，才能保證有演出機會），自殺離世的張紫妍並非個別例子。類似的情況數之不盡，從基層勞工以至電影明星皆有，只是後者要得到關注，遠比前者容易。

我們接下來應該做甚麼？

自十九世紀以來，歷史上無數的女性以血與淚一路走來，為加諸於自己與其他女性身上的暴力起來抗爭，以往甚至連「強姦」的定義與罪行化，亦是經過漫長的抗爭才贏得。#MeToo 可以當作是這漫長的抗爭的一個最新的里程碑，然而如果大家以為指控涉及性侵的荷里活導演及演員，剝奪他們的工作機會（被控性騷擾的荷里活男星路易（Louis C.K.）已經準備復出了），以至審訊與監禁他們就解決了問題，這就正正忽略了造成性暴力事件背後的系統暴力。

在 #MeToo 事件中，當在我們輕而易舉地對性暴力的受害者施予同情之時，我們亦要思考如何對那些內嵌於制度中、根深蒂固的權力結構、制度和文化進行顛覆。#MeToo 運動若想真的觸及核心 ，撼動根本的、來自系統與制度的暴力，就需要我們對其背後更加複雜的因素不斷追問，只有對性犯罪進行持續地、全面地反思和行動，這場運動才能真正發揮其作用。

在 Doomsday Clock 調整到僅剩最後兩分鐘的 2018，人們還在熱聊甚麼關鍵字，讓誰榮登年度榜單？01哲學【末世逼近，我們還在關心甚麼？年度關鍵詞榜單】專題，將會為大家年終盤點，解開關鍵詞背後的真相！

《01哲學》，哲學入門，深入淺出，更好地理解，更好的邏輯。

立即下載《香港01》App：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app