有法有序是為自由｜趙文宗

作者 | 趙文宗

北京師範大學法學院嚴元浩講席教授、普通法及比較法中心主任

與大家分享一個故事。2014年7月，當我仍是某大學的小主任時，頒布了一系列詳細的處理投訴學生程序。當中包括外邀法官作主審和上訴機制。整套項目自2008年開始，由學生／畢業生在退休律政官員指導下完成草擬，初稿經學系顧問團（包括法官、資深大律師及律師）兩次審議後才公布。然而，出台當日，已有學生於臉書「Secrets」專頁上貼文，指此舉為制止她／他們參與（將發生的）佔領運動。我當時只是簡單在自己的網頁上轉載齊澤克（Slavoj Žižek）的〈If there is a God, then anything is permitted〉作回應。

齊澤克（Slavoj Žižek）

但是，現時似乎越來越多人（包括官員和社會活動人士）相信立新法就是要限制已存在的權力及自由。因此，我覺得有必要更仔細闡釋齊澤克的立場論點。

沒有法律，沒有欲望

按齊澤克的精神分析理論，傳說中謎樣的小對形（object petit a）就是欲望之源頭：由於人類又因知道自己永遠不能尋回小對形，而拒絕了解自己真正需要甚麼的話，人類只會一直借轉移機制（displacement）追求滿足一個接一個欲望，永不停止。例子俯拾皆是：一支球隊求升班、求冠軍、求蟬聯、求不敗成冠軍、求不失一球成冠軍、求成為歐聯冠軍、求成為世界球會冠軍……每個人都知道這樣的追求永無止境、永遠痛苦，却又不能停止。更可悲的事實是：不斷追求只能帶來短暫歡愉，由小對形消失造成的「深淵」（void）永無法被填補。情況猶如吸毒，吸毒者明知有害但還是要繼續，是為「絕爽」（jouissance）。我們只是不斷圍繞深淵，藉找尋暫時滿足：得到世界盃又如何，下一個目標還不又是蟬聯？所以，獨孤要求敗，《功夫》中的火雲邪神想求死，唯有繼續得不到才能維持深淵，（求勝）欲望才會存在。

求冠軍、求蟬聯、求不敗成冠軍、求不失一球成冠軍、求成為歐聯冠軍、求成為世界球會冠軍……然後呢？（VCG）

法律製造的正正就是必然的深淵——法律的基本程序就是禁止（prohibition）加懲罰（punishment）；不能做，做完又怕被罰：這根本就是欠缺（lack），就是深淵。我們試回憶自問：年少偷看禁書偷試雲雨，有多少歡愉來自肉體視覺，有多少歡愉來自犯禁的快感（guilty pleasure）？易言之，有法律，便有欲望，便有（虛假）暫時的滿足。正如 Maria Aristodemou 教授指出：即使由「真正」小對形造成的深淵真的（不幸）被填滿，人類還是要創造新的法律，以製造新的欲望。（2015，第19頁；當然，新法律是否公義則屬另一議題）當中的邏輯十分直接：因為沒有了欲望，我們便喪失以往思想活動圍繞的中心深淵，不知所措；反而甚麼做不了；不單犯禁快感隨之消失，我們連甚麼可做、應做，也毫無頭緒，結局就是索性甚麼都不幹。

Maria Aristodemou 的文章收錄在《齊澤克與法》（Zizek and Law）

法律越仔細，人類越自由？

說回大學學系處理投訴學生程序引起的爭議，我們可以試問：究竟是缺乏一套清晰的標準守則，還是把細節仔細列明比較好？前者貌似自由自在，事實卻可令學生無所適從，結果不是畏首畏尾、猶豫不決而一事無成，就是行動後糾纏處理過程是否公平公正。將一切事先表達得有條不紊、有根有據，決定行動前把代價規矩地思前想後，然後理性決定，活動後若有麻煩或困難又有法有序可依。何者優劣，十分明顯。（請注意：當然，法律也不能過度繁複，否則不僅模糊焦點，還會令民眾－尤其弱勢－難以運用，從而製造衝突矛盾。）

同理，近期關於《公開資料守則》的討論諮詢，有意見認為無法無序、僅依靠現有毫無罰則的「公開資料守則」會更優勝、方便。她／他們所持的原因，與我學生的看法不約而同相當類似：都是說法規化令公權人士、機關與機構壓力加重。同理，把原則理順，建構禁制，反而令資料擁有人、查詢人在做決定時清楚限制、明白權益，有衝突爭議時，由擁有公信力的第三方（比如申訴專員公署及法院）處理裁判。訂立「陽光法」（sunshine laws，又稱信息自由法）不就是有效避免了過去模糊不清、各說各話，浪費時間、缺乏統一標準的情況嗎？有法無法，孰優孰劣，不也是顯而以見嗎？

法改會建議就公開資料守則立法，將刪除、修改、隱藏和阻止資料公開列為罪行（歐嘉樂攝）

我亦希望強調一點：法律要清楚賦予權力權利，亦須同時建立禁制、設定限制。夢想立法機關通過「陽光法」後，所有資料（包括回歸前的檔案）將毫無保留公開公布，或輕以易舉被由申請索取，也是把整個論述約化簡化，是不切實際的。

問題仍多，必須諮詢

我常說法哲學是重要且必須的，因為它可為立法修法設定方向，也為日後評估新法效果定下量度標準。（故此，with due respect，我堅決反對某講座教授說甚麼普通法法律只是技能；我在澳洲教書時，法哲學就是法學院一年級必修科）我曾向反對立法人士嘗試說明我的觀點、角度，卻遭反指太抽象、太複雜。希望以上千數字可簡易說明我對立法與否的見解。當然，關於甚麼是法律的爭議，不是簡短的千言萬字可以闡釋：法律是否一定要具罰則、一定具可訴性？未必可執行裁判的法律（如部分國際法）是否「真正的」法律？是否任何違規行為（如考試作弊）都須用法律機制處理？運用已有的校規罰則、道德規範是否已足夠？最重要的是：即使確定須要立法，但條文內容處理程序是否符合法治傳統？那就更需社會更多理性的討論、分享了。

延伸閱讀：

Maria Aristodemou, “The pervert’s guide to the law: Clinical vignettes from Breaking Bad to breaking free” in Laurent de Sutter (ed), Zizek and Law. London: Routledge, 2015, pp. 11-30.

Slavoj Zizek “If there is a God, then anything is permitted”, 2012. Available: https://www.abc.net.au/religion/if-there-is-a-god-then-anything-is-permitted/10100616 (14 April 2018 last accessed).

Slavoj Zizek, Less than Nothing, London: Verso, 2012.

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