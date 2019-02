【巴迪歐】愛情：從偶然通向永恆的戰鬥

作者|唐晉濱

今天就是情人節了。在愛情關係中的你,今天或會特別向另一半傾訴愛意,回憶彼此的相遇,重提在哪個節點發現自己對對方生出情愫。愛是人類生命中最重要的大事之一,長久以來哲學家都對愛情反複思考著。今天我們來看看巴迪歐(Alain Badiou)與齊澤克(Slavoj Žižek)的愛情哲學,這兩位硬核的當代哲學家在談到愛時,都顯露出浪漫的一面。

當今愛情面臨的威脅

巴迪歐在關於愛的訪談錄《愛的多重奏》(In Praise of Love)這本小書之中,旨意要重新悍衛愛情。根據巴迪歐的觀察,現在這世代愛情正受到兩種威脅。第一種表現在速配(speed-dating)網站與「愛情導師」的流行現象之上。速配網站預先看到對方的照片,口味、出生日期、星座等等,巴迪歐指這些篩選條件都在推廣一種「零風險」(zero risk)的「愛情」,他們會用「不墮入愛河就得到愛情!」(Be in love without falling in love!)等標語,實質是一種安全第一的「愛」的概念。實然與古時的盲婚啞嫁沒甚麼分別,決定的是你自己,都是旨在排除隨機的因素。巴迪歐批評的,是以經濟、社會條件為首要考慮的計算式關係,他甚至認為出於這些而在一起的兩人,之間的根本不是愛情。

巴迪歐《愛的多重奏》(In Praise of Love)

愛面臨的第二個危機,在於開始有很多人認為愛不再重要,並將之歸為享樂主義的一種選擇,可以換來快感,但不是人生必需的東西。巴迪歐認為假如人以對象的條件先行的心態去戀愛,只會是完全利己的,可以隨意拋棄不符合條件的他人,而不放在心上。

愛情作為生命的事件

巴迪歐認為真正的愛情是人生之中最重要的體驗,當中必定涉及風險。我們相遇完全是隨機、偶然而無法預料的,相遇這回事根本不可能如速配網站或公司所言那樣,能夠預先安排。

我們與愛的對象相遇的一刻,是我們生命中重要的事件(event)。在這裡「事件」就不只是我們一般理解的大事,作為巴迪歐的好友與思想交流對象,齊澤克在《Event》(事件)一書中就指出:所謂的事件,是即使事後羅列出所有可能誘使因素,亦始終無法直接解釋事件何以發生,事件總是帶著某種跳躍與斷裂。在愛情的情況,我們都被問過為甚麼會愛上現在的伴侶,我們可能會回答:我喜歡他/她鼻子高、唇厚而圓潤,有氣質,有陽光氣息,樂觀正面⋯⋯諸如這些答案。然而,齊澤克說我們都清楚這些都只是我們在事後回溯過去,才重構出來的原因(cause)或理由(reason)。實際上我們不可能按著一張心儀對象的特性清單,就找到真正的愛情對象。

Tinder 大概不可以說是「零風險」的軟件,相比配對交友網站,反而更有可能促成真正愛情的相遇

一旦我們墮入了愛河,這個事件會打破我們的固有的視域,然後我們檢視世界的條件因而改變,世界都彷彿全染上了他/她的色彩。此時(尤其是熱戀期)所有其他人際關係、生活面向與經驗都被放到一邊,我們的生命彷彿進入了一種例外狀態。

從偶然性的相遇到「愛是永恆」

愛情開始自偶然的相遇事件,但我們都懂得,要長久經營一段愛情,絕不容易。愛情首先要有冒險的面向,接下來需要的是堅持(tenacity)。在此,巴迪歐認為愛情需要長久,忠誠是必要的。然而這裡的「忠誠」(fidelity)不是一般意義下伴侶承諾自己不會跟任何第三者相好,巴迪歐認為「忠誠」更是一種過渡(transition)。隨著我們對所愛的人講「我愛你」(I love you),如果我們是認真、並非兒戲或存心欺騙的話,我們講的就預示了「我會永遠愛你。」(I will always love you.)。這裡的「永遠」(always)所指的其實是一段是未知的時間,我們不知道這段「永遠」有多長(人總有遇上甚麼不測的可能性),但隨著我們的忠誠,這個未知的「永遠」就已經等同於「永恆」(eternity)。愛情中的忠誠為我們展示出:在有限的生命時間之中,存在著永恆。

我們與所愛之人從隨機的相遇開始愛情,然後我們每一天每一天都在努力,逐步擊敗相遇時帶著的那種隨機性(即兩人一開始隨著機率發生的、可有可無的相遇),最後達至一種持續的永恆。巴迪歐認為這是一個奇妙而神秘的過程,一旦我們做到了,我們就會達至愛情帶給我們的幸福。

當然,愛為我們帶來至上的幸福,同時亦可以帶來最可怕的災難。齊澤克曾說:「愛是將毁滅自己的權利交予對方,然後相信對方不會行駛這權利。」伴侶的一個分手的決定,甚至只是一個帶陌生感的冷笑,都足以使人崩潰(圖為齊澤克與巴迪歐)

愛情是一種由偶然性到必然性的過程,伴侶本來只是我們生命中橫空出現的陌路人,變成我們生命中不可取替、最重要的人。真正的愛情是要克服眾多困難的漫長過程,在此願各位有情人終成眷屬。

