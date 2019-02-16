【情人節專題合集】從愛智慧到愛情

尼采在《查拉圖斯特拉如是說》（Also sprach Zarathustra）中寫道：「愛情之中總包含著瘋狂；但瘋狂之中亦總包含著某種理性。」哲學本來就是愛智慧的學問，因此哲學本身也可以說是愛的表現與成品。在愛智慧之餘，哲學家也愛關於愛情的智慧。趁著情人節，01哲學於本週圍繞愛情作了幾次討論，談過社會的大背景，也講到私密的個人情感，我們提出的幾個問題包括：所謂的「愛無能」世代是甚麼？為何在人群中的孤獨要比獨處難受？為甚麼人要互送禮物？真愛應該是怎樣的？社會的意識如何決定了女性的戀愛路途？今年的情人節過去了，但關於愛情的問題仍有待我們繼續思考下去。

〈愛無能世代：從「自殺式單身」到液態之愛｜胡雅雯〉

每逢過時過節，單身的朋友少不免會被長輩關心感情狀況，他們總是無法理解為甚麼你仍是單身。此時，我們不妨試著用齊格蒙・包曼（Zygmunt Bauman）的理論告訴他們：是當今社會「液態現代性」的特徵塑造了此種狀況，讓我成了「愛無能者」。

〈【存在與虛無】燭光晚餐我無份，每逢佳節我單身｜于千〉

看到相識或不相識的情侶「放閃」，單身的你心頭上有否湧出一股孤獨感呢？但我們也明白，並非有人陪伴就一定可以免除孤獨，不缺伴侶與關注卻仍孤獨的大有人在。那孤獨的本質到底是甚麼？這種感覺從哪裡來？存在主義哲學家沙特就認為孤獨感來自：該出現的卻沒有出現。

〈【禮物論】天下沒有免費的午餐，也沒有免費的禮物〉

對於有愛情的人，在情人節、紀念日與雙方生日習慣會互送禮物。男生可能會特別頭痛要去買甚麼花，或是要訂哪間餐廳的情人節晚餐。我們有否想過，為何送禮、收禮與回禮好像成了我們與人相處之間的基本義務？讓我們看看法國人類學家牟斯與哲學家德希達怎樣說吧。

〈巴迪歐：愛情是一場始於偶然、通向永恆的戰鬥〉

就算不在情人節，我們也不時會向另一半傾訴愛意，回憶彼此的相遇，重提自己在哪時對對方生出情愫。愛情是哲學家的永遠課題，巴迪歐與齊澤克這兩位當代哲學家，就曾浪漫地談論愛的本質：愛雖必定始於偶然，但真正的愛是一場通向永恆的漫長戰鬥。

〈女生聯誼的無敵技巧？婚戀教程背後的性別政治〉

理想而純粹的愛情，不應該是計算利害得失之後才有的。然而現實中的愛情不總是那麼純粹，現在我們奉行自由戀愛，但很多時卻發現自己要在巨大的「自由戀愛市場」努力打拼。男女之間始終是一種不平等的關係，社會的仍然要求女生透過千百種手段取悅男性。

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