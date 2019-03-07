關於愛情的自言自語（五）效益主義者能愛嗎？｜曾瑞明

作者｜曾瑞明

總覺得哲學家潛意識想自己老婆掉進水裡。



想像一下，你太太和另一位女子（樣貌、年齡不詳）都掉進水裡去，你會救誰？



「我會救我太太，因為那是可普遍化的律令容許的……」

「我會救我太太，因為那是效益較大的……」



上述答案，相信是看得太多哲學的人才想得出來。威廉士（Bernard Williams）指出，推動我們救太太的理由，只能是因為她是我太太。如果提出效益主義或者康德式的理由，就是「想太多了」（one thought too many）。當然，有些人對自己太太樣貌、年齡和其他方面知之甚詳，有其他選擇也說出不準。

有一些人甚至批評說，要提出「那是我的太太」這理由也是想太多了，甚麼都不想，直接跳進去吧，才能展現你的愛。但對於不懂游水的人來說，這樣做無疑是殉情。

關於愛情的自言自語（四）甚麼道德理論最能解釋愛？｜曾瑞明

上回提到效益主義能否安立愛這問題，初步觀感是似乎很難。我們會以為愛是不用多想的，偏偏效益主義很計算性，很理性。在效益主義者眼中，一個行為到底是對還是錯，端賴我們考慮它帶來的後果和效益。另外，愛是偏私的。效益主義卻要我們從一個無偏私的觀察者（impartial spectator）看，超越個人的觀點。在這個觀點裡，我都不存在了，何來愛呢？

女哲學家 Neera Badhwar Kapur 在〈為甚麼永遠由最好來指導是錯的︰後果主義和友誼〉（Why It Is Wrong to be Always Guided by the Best: Consequentialism and Friendship）一文指出，一個道德理論如能跟友誼的要求協調，會是一個較好的理論。要做的是：確認友誼是一種道德的善（moral good），而這無關於非個人他的最大化（ impersonal maximization）。

Neera Badhwar Kapur

行動的效益主義 VS 規則的效益主義



一個經典的辯解是，效益主義不必為每一個行動都計算效益或後果一番。當中我們有行動的效益主義（direct-act utilitarianism ）和規則的效益主義（rule-based utilitarianism）。後者會接受我們不用為每個行為計算，甚至接受個別行為不帶來效益，比如在二選一的處境下，選擇救無甚貢獻、只懂打牌的女友，而不救霍金。因為長遠來說，救「親人」而不救陌生人（管他是偉人）的規則還是會帶來更大的的效益：因為我們更專注，也有更大動力去行動。這就好像「父母要對子女好」這條規則，會帶來更大的效益，因為大部份孩子都會因此成長得更愉快。

筆者十幾廿年前寫過一篇從未發表的小說，意念是一個兒子讀到規則效益主義者父親的日記。日記內容講述父親如何細述，父愛可以為社會帶來不錯的效益。這日記不太八卦，相當富哲學性。但兒子立即質疑這位已過身的父親，生前點點滴滴的愛到底是不是假的。假的意思是指父親對自己多好，多關懷，最終只不過是為了整體效益。即使他裝得多好，令自己多快樂，成長如何順利，但仍不是因為他「愛」自己。

筆者的小說不賴吧。但不發表也有不發表的效益。說回正題，一個規則效益主義者要真正實行規則效益主義那一套，必然要深不可測的，不可讓人知道。他本身就不能愛，因為愛一個人往往就是跟對方分享自己的人生觀、價值觀和世界觀——但現在只能隱藏——多可悲。不能真誠。作為效益主義者，你不能告訴你的朋友或愛人，你是效益主義者。

巴迪歐：愛情是一場始於偶然、通向永恆的戰鬥

最大化的態度

Badhwar 也區分了工具式的友誼（instrumental friendship）和目的式的友誼（ends friendship）。前者只是利用友誼來獲取快樂、名譽或地位。但後者則把友誼視作目的，是為了友誼而友誼。我們珍重互相關懷、信任。

如果我們用效益主義那最大化的態度，目的式的友誼能安立嗎？友誼也會講犧牲，有時也會帶來傷感、哀傷。從效益主義看來，如果朋友患病，每天愁眉苦臉，堪稱「煩惱製造機」。有這樣的朋友何來效益，快樂可言？只有理由說再見。

更甚的是，我跟平平實實的阿明做朋友已經不錯，但作為一個要取得最佳後果的效益主義者，當我遇到「改善社會風氣，風迷萬千少女，提高青年人內涵，刺激電影市場玉樹臨風」的阿雷時，就似乎更應跟他做朋友，幫助他、輔助他，至少付出時間給他。阿明，我們又要說再見。

有些家長常說要孩子得到最好。但忘了有時孩子的最好就是不要你作為他／她的家長。我相信很少家長能達到效益主義者的高度，還是跟孩子多說，珍惜眼前人。

目的式的友誼（ends friendship）是為了友誼而友誼，珍重互相關懷、信任

效益主義者能辯護嗎？



哲學家 Elinor Mason 在〈Can an Indirect Consequentialist Be a Real Friend?〉一文想像有一個思維複雜的後果主義者，他不會輕易改變他的對友人的傾向，即使他知道該友誼不是最大化（optimal）。一般情況下，他都不會放棄友誼，那對他來說會是很差的事情。

但是，有一天他患上一種罕見疾病，令他變成暴力大王，超級大話精。這病只會愈來愈嚴重，不可治療。不知幸或不幸，他有時也會清醒。當他清醒時，他決定改變自己對友誼的態度。為了不再害人害物，他跟一些朋友斷交。這當然痛苦莫名，但作為一位出色的效益主義者，他知道這是應該做的事，因為這才會帶來較大的好。他不是放棄友誼，其實是改變生活方式。





Elinor Mason

都說，做哲學家要有一點寫故事的能力。但 Mason 想帶出的，是為了好的後果而放棄友誼，並不一定是令我們跟人的關係疏離了。相反，很多人都想好好的享受友誼，也不會追求最佳的關係，次佳都 OK。但是，這不代表他不能做效益主義者，以大局為重——似乎更值得我們敬佩。為了真愛，我不會當效益主義者。但為了大愛，我可能要做一個效益主義者。大局為重，但珍視不了愛需要的關係。

這種效益主義者並不事事以效益為先，他會容許一些方法帶來好處的傾向，即使這會令某君在平時會浪費時間或金錢和朋友在一起，而不去做一些公益的事情。但當這傾向是不能帶來好處，甚至帶來壞處時，他就會改變自己的傾向。你在平時不會察覺到某君這是這種效益主義者，甚至你自己是這種你也不知道。這一點也不奇怪。難道，不顧一切的愛情和友誼，才是有價值，才是我們嚮住的？人生或有一次，你會為了大局，慧劍斬情絲。

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