【第十四屆亞洲當代藝術展】作品預告×讀者送飛活動

不知不覺間「藝術三月」又再到來，相信大家都已經默默地期待著鋪天蓋地的藝術大事與展覽。在這一刻，我們先為大家預告一下三月尾（3月29日至4月1日）再度歸來的「亞洲當代藝術展」，作為亞洲歷史最悠久的酒店藝術博覽會，今回再次帶來全球的標誌性當代藝術品，包括馬來西亞、英國、南韓、黎巴嫩、俄羅斯、中國、日本、香港等地區，可想而知，在展場中可以看到最前瞻的亞洲藝術趨勢。

盡現本地的優勢，亞洲當代藝術展以香港作為獨一無二的橋樑，為藝術愛好者、藏家與藝術家三方面提供更緊密的聯繫。因此是次展覽的特別專區「與藝術家對話」，更是一個獨有的藝術空間，從匠心獨運的空間設計了解到各國的藝術氛圍。此外，藝術愛好者、藏家與藝術家三方更可以面對面交談。常言道當代藝術並沒有完成的一刻，因為創作每件作品時都把觀眾考慮在內，相方的溝通、交流才是創作藝術不可或缺的一環。

多名首次參展的藝術家將會帶來令人耳目一新的藝術作品，其中不乏極具潛力的新晉藝術家及國際知名的藝術家，這亦是今年春季展覽的一大亮點。

部分作品簡介：

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