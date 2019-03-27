昆頓塔倫天奴：當今電影界的後現代主義大師 (03/27)

作者｜方川明

如果說，是李歐塔、布希亞及德里達等人，在上世紀七、八十年代帶來了被後世標籤為「後現代主義」（postmodernism）的哲學思潮；那麼說，是昆頓塔倫天奴則透過電影媒介，向普羅大眾介紹「後現代主義」的概念，卻是毫不過份。

昆頓・塔倫天奴（Quentin Tarantino，下稱 QT）是發跡於上世紀九十年代初的「電影神童」。沒有上過電影學院、也未受過行內正規訓練的他，於1992年以低成本自編自導（加自演）處女作《落水狗》（Reservoir Dogs）。戲裡的對白與情節設計是如此精彩、老練，毫無新手的稚氣，引來美國影壇熱議。從此，QT 成為荷里活影圈裡最灸手的電影人之一。

昆頓・塔倫天奴（Quentin Tarantino）

以電影反宏大敘事

及後，QT 更進一步憑著《危險人物》（Pulp Fiction，下稱《危》）蜚聲國際。表面上看，《危》是一齣黑幫電影，但它如此獨特，除了有著 QT 的一貫風格：在嘴炮式的對白、跨電影類型、大灑血漿的動作場面外，更重要的是電影採用了「瑣碎敘事」，跟李歐塔對傳統哲學「宏大敘事」（或稱「大寫的歷史」）之批判，有著微妙的契合。對李歐塔來說，自古以來的哲學家，不論是古希臘三哲，或是啟蒙時期的孔多塞，還是後來的黑格爾與馬克思，哪怕他們的學說怎樣差天共地、互相抵觸，無不犯有共通處：把某一特定的觀念或因素強行普遍化，漠視了其他獨特的多元份子。簡言之，恰如「後現代主義的老祖宗」尼采經常說的道理：勝者即歷史，當我們翻閱云云史書，便發現一切雜多皆消弭於單一的主旋律之中。由此，李歐塔認為我們應扔棄「宏大敘事」，嘗試尋獲被大敘事覆蓋的其他聲音。同理，《危》剔除了傳統黑幫片的宏大敘事：鏡頭不再聚焦在某位美藉意裔黑手黨老大身上，亦沒有娓娓道出某某黑幫家族的恩怨情仇，反而講述在黑道老大身旁不起眼的小弟、綁匪早餐吃漢堡包，以及黑幫殺手上廁所等等「無聊瑣碎事」。上述種種，在傳統的電影人眼裡，是需要剪掉的鏡頭，甚或打從開始就不應該拍攝的垃圾。然而，QT 則把黑幫世界裡各種的「瑣碎敘事」綜合一起，放大一些（過去電影人認為是）繁瑣多餘的支節，最終捧走了電影界的最高榮譽之一：1994年的康城影展金棕櫚大獎。

《危險人物》（Pulp Fiction）宣傳海報

作為平權電影的《黑殺令》

近年來，QT 作品風格漸趨成熟，過去游走於各種電影類型之間的他，目光轉到沉重的歷史題材。由以二戰為背景的《希魔撞正殺人狂》（Inglourious Basterds），至講述黑奴制度的《黑殺令》（Django Unchained），再到側面描寫美國南北內戰的《冰天血地8惡人》（The Hateful Eight），當中玩味依舊，卻多了一份深刻的自覺，我們可從《黑殺令》窺見一斑。

《黑殺令》（Django Unchained）宣傳圖片

《黑殺令》（下稱《黑》）的糖衣包裝是意式西部片（Spaghetti Western）碰上黑人剝削電影（Blaxploitation），故事講述黑奴 Django 巧遇德裔賞金獵人 Dr. Schultz，後來兩人結成患難之交。Schultz 解放了 Django 後，更一併於黃沙上蕩寇；後來 Schultz 決心幫助 Django 拯救妻子，兩人施計潛入大奴隸主 Calvin J. Candie 的大宅，結果爆發一場殊死槍鬥。撕去玩味十足的 hip-hop 配樂、跳脫的剪接效果，還有刻意卡通化的槍戰，《黑》的「核心價值」是 QT 的舊作中少見的，當中 Django 與 Schultz 的友誼更是一絕：從 Schultz 用錢收購奴隸所有權，至親手撕毀契約，結束這種主奴關係，都可見 Schultz 與 Django 之間的關係並不建基於金錢、社會權力等外部條件，而是彼此的尊重，此乃崇高的跨種族、跨階級的友誼。如果說 Django 是獲得解放的黑奴，其反面則是由 Samuel L. Jackson 飾演的老僕人 Stephen：哪怕他的奴隸主 Calvin 死於眼前，生而為奴的他都沒有意識到這是解放自己的機會，反而認定 Django 是無可救藥的惡魔再世。換言之，有別於刮骨求證（補：從頭顱骨的大小來證明黑人是天生為奴）的 Calvin，作為黑人的 Stephen 比白人奴隸主更相信奴隸制度，主奴關係仿如太陽從東方升起般的定律，根本不需證明。

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+ 10 + 9 + 8

《黑》並未為觀眾提出了貧乏、簡單二分化的世界觀，而深深觸及了主奴意識的問題。就此，QT 超脫了一般的以平權為主題的商品化電影。《黑》在現今盛行嚴苛「政治正確」思維以及刻板的「二元對立觀念」的荷里活，實屬一股清泉。

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