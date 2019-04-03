魏寧格：被世人誤解的天才？還是偏激的厭女症瘋子？ (04/03)

作者｜方川明

提起今天生日的奧托・魏寧格（Otto Weininger, 1880-1903），自然聯想起那本臭名昭著的《性與性格》（英文：Sex and Character／德文：Geschlecht und Charakter，下文簡稱《性》）。對女權主義者而言，這本書散發著濃烈的仇女、厭女氣息，可謂嗤之以鼻。恰如佛洛伊德對魏寧格的評價。當有人問起這位精神分析祖師，當初為何拒絕為魏寧格的論文〈Eros and the Psyche〉（即《性》的寫作藍本）寫推薦序，吐出雪茄煙圈的他娓娓道出，除了認為那篇（所謂的學術）文章毫無實質佐證以外，更說魏寧格是難得一見的天才，但雙眼已被伊底帕斯情結引致的厭女情緒所蒙蔽。

奧托・魏寧格（Otto Weininger, 1880-1903）

對猶太人來說，《性》是宣揚反猶太主義的惡毒之作，蠶蝕心智。據說希特拉非常推崇書裡對猶太人的描述，更將之定為納粹黨務必研習的書目之一；弔詭的是，《性》也成為後來納粹德國的禁書，皆因作者魏寧格本身也是猶太人。

然而，歷史上也有不少人自稱受惠於魏寧格的思想，起碼是積極方面的影響。其中一位要數維根斯坦，他多次承認自己受到《性》的影響。每當提到魏寧格的著作，旅居英國的維根斯坦心裡都有無比敬意，對這位同樣來自奧地利的作者，有著惺惺相惜之感。

無論如何，不管你抱持哪一種立場，《性與性格》的確是一本引起熱議的奇書。可惜的是，面對各種謾罵和批評，作者沒有機會為自己辯護。因為魏寧格在成書不久以後，懷疑抵受不住出版的壓力，飲彈自盡，終年僅得二十三歲。到底惹來爭議的《性與性別》有何底蘊？早逝的魏寧格是天才，還是厭女、反猶的偏執狂呢？

魏寧格《性與性格》（英文：Sex and Character／德文：Geschlecht und Charakter）

每個人都是雌雄同體

《性與性格》一書大致分為二部分。沿用魏寧格的話，第一部分是整部書的理論地基，他搜集了各種學術證據，包括社會統計學、解剖學、生物醫學及其時興起的遺傳學等研究，論證其「雌雄同體論」。簡言之，基於生理構造，任何生物皆具雄性與雌性的成份（補：從今天的語境來看，可視之為性激素學說的雛型）。箇中差別，僅在於先天或後天因素的影響下刺激體內分泌，促使個體包含不同程度的雄性、雌性氣質分佈。故此。我們會發現總有些男人比較陰柔，有些女人相對陽剛。譬如說，為何雄性動物被閹割之後，都變得具有雌性氣質呢？魏寧格認定是人體內的雌性源基體取代了原先的雄性源基體所致。

書的第二部分是「略帶形上學色彩」的性格學分析（characterology），但絕非時下網絡流行的人格評估或心靈雞湯，而是——根據作者的說法——從古至今基於經驗事實歸結得出男人、女人的理型性格，再予批評及分析。換言之，魏寧格沒有針對任何具體的人或物，其研究對象是人類社會、文藝創作等累積成的理型性格。魏寧格還將男女劃分為「M」及「W」，用代數公式計算「M／W」的比例值（在此不贄）。首先，他認定男人（M）的特長是「有」，別具有創造力，但其中的猶太人（人格）是最具雌性氣質的男人，是最為低等的生物。其次，魏寧格將女人（W）僅分成兩類：母親型及妓女型，前者是絕對的「無」，對人類文明毫無建樹，窮盡一生只為生育，被魏寧格標籤為低級人格；後者是交際高手，她的目標為激發男人創造力，乃是恍如繆思一樣的存在，滋養人文發展。

希臘神話中的赫馬佛洛狄忒斯（Hermaphroditus）與薩耳瑪西斯（Salmacis）合體，變成了異性同體，後來生物學借他的名字來指稱䧳雄同體（hermaphrodite）

我們都是猶太人？

就此，相信大家已被魏寧格的豪言偉論、尖刻措辭感到譁然。事實上，魏寧格在書裡表明，他筆下的所謂「猶太人」僅屬一種人格，並不針對任何一名猶太人。且不論人種，地球任何人均可能有「猶太人」的特質，甚至比生而為猶太人的人更「猶太人」。另外，魏寧格自稱痛恨男性之中不負責任、富佔有慾等性格特質，他揚言所有的女性人格，皆間接由男人這些弊病塑造出來，女性為了迎合男人的各種要求，才淪落如此。按書中的話來說，正是男人將自己的罪孽投射在女人之上。故此，魏寧格認為自己比當時的女權運動更為激進，皆因他起碼直指埋藏於女性人格背後的問題：雄性的無能。

總括而言，《性與性格》是十九世紀初歐陸思想的結晶之一。儘管內裡有當其時興、但今天已是毫不科學的研究數據，但紀錄了那段時候的科學發展及治學態度；對於魏寧格的性格學分析，我們除了以謹慎的態度視之，更應視之為一種意識形態批判：與其說，作者奠定了劃時代的新兩性學說，倒不如他描述了當時的兩性關係問題，點出歐陸社會塑造的兩性理型之弊病。從此角度，魏寧格的著作有另一重的閱讀意義。

早前作者曾以魏寧格解讀港產電影《G殺》：【G殺】荒誕奏嗚曲：成為母親，還是妓女｜方川明

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