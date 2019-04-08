戴卓爾夫人：鐵娘子與戴卓爾主義 (04/08)

作者｜唐晉濱

最近英國首相文翠珊（Theresa May）忙於處理黨內對於英國脫歐（Brexit）的意見分歧，甚至要面臨下台的危機。提起女性英國首相，我們馬上會想起戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）。一如眾多政治領袖，戴卓爾夫人是極惹爭議的人物，她被譽為帶領英國走出經濟谷底的偉大領袖，但亦被左派稱為冷血的「女魔頭」。

戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）

鐵腕鐵血「鐵娘子」

戴卓爾自1975年起擔任英國保守黨黨魁，於1979年至1990年之間，兩度連任，任職三屆英國首相，為二十世紀英國在位時間最長的首相。戴卓爾上任後一改政策方針，打破了英國所謂的戰後共識（post-war consensus），即由凱恩斯主義（Keynesianism）主導的混合經濟、著重國營工業與福利國家的政策，改為減少國家干預、高舉自由市場。戴卓爾此舉有效緩解英國的經濟蕭條，並控制高企的失業率。由此，戴卓爾夫人與與美國總統列根（Ronald Reagan）皆為「經濟新自由主義」和「政治新保守主義」的主要推動者。

美國總統列根與戴卓爾夫人

戴卓爾夫人對於推行政策有著絕對的決心，為求達到目的，不考慮政治利益。因此戴卓爾夫人開罪了很多人。在最後一屆在任時她開徵新的人頭稅（poll tax／head tax），幾近開罪全英國所有人，包括她曾經的支持者；另外，黨內對歐洲統合問題有分歧，進一步令她在黨內失勢。

戴卓爾曾被蘇聯軍方官方報紙《紅星報》（Krasnaya Zvezda）調侃，稱她為「鐵娘子」（the “Iron Lady”），當中「Iron」一詞暗指德意志帝國的卑斯麥（Otto von Bismarck），眾所周知，他被稱為「鐵血宰相」（ the "Iron Chancellor"）。然而，戴卓爾卻認為這稱號貼切地表現出自己執政的意志與決心，因此欣然接受了。

「鐵娘子」這個已經深入民心的稱號，亦成了2011年關於戴卓爾的傳記電影《鐵娘子—戴卓爾夫人傳》（The Iron Lady）的標題，由梅麗史翠普（Meryl Streep）飾演戴卓爾

雖然戴卓爾夫人形象鮮明，但若要從政治、經濟與國家層面來評斷她的立場，卻不是那麼簡單。

影響甚鉅的戴卓爾主義

我們可以毫不誇張地說，戴卓爾夫人在任時的政策改變了英國的命途，她的名字亦引伸出「戴卓爾主義」（Thatcherism）一詞，引起政界與學術界圍繞這詞討論。曾任戴卓爾政府財政大臣的尼格爾・勞森（Nigel Lawson），認為戴卓爾主義是以下的混合物：自由市場、財政守則（financial discipline）、嚴格控制公眾開支、減稅、民族主義、「維多利亞價值」、私有化與少許民粹主義。

簡言之，戴卓爾主義是對於自由市場與小國家（a small state，即最低限度的國家干預）的信念——國家只需要保衛國土主權與國家貨幣即可，其餘的所有事務都交給個人來規劃，並為此負上全責，因此戴卓爾主義是一種個人主義。這跟多數戰後國家的政策大相徑庭，他們相信政府應該負責規劃與控制本國的工業，而戴卓爾則主張私有化（privatization）；與其控制工業，她主張透過利率政策等控制貨幣供應，因此可說是一種貨幣主義（monetarism）。戴卓爾亦有一套外交觀，對過於強大的歐洲懷有戒心，並與美國友好。

然而在政策背後，戴卓爾主義並不只是抽象的政治經濟指導原則，而更可以說是一套出於戴卓爾本人的背景及性格的思想。她本人就認為自己是一位信念先行的政治家，她稱為這為堅定（steadfastness）的素養，而他人則認為她不靈活、頑固（inflexible）。從戴卓爾夫人個人出發的戴卓爾主義，並不只是一套可以全部轉化為理論的政治、經濟哲學。「戴卓爾主義」這個標籤指稱的，是一種廣泛的政治與經濟領域意識形態，影響延續至二十一世紀。

香港人對於戴卓爾印象較深的一幕，應該是1982年她與鄧小平就中英香港問題談判後，於北京人民大會堂外摔了一跤

左派的頭號敵人

英國左派歷史學家霍布斯邦（Eric Hobsbawm）於《極端的年代》（Age of Extremes）中，指出七十至八十年代的英國工人階級，其實已非一個統一的整體，而開始出現內部分裂：較高收入的上層技術工人與領班階級，欲要跟較低收入的下層低技術工人割裂，因前者開始質疑政府對於後者所施予的福利政策，認為低收入工人沒有資格過上受政府保障的好生活。霍布斯邦認為，戴卓爾政府對於壓制工會以至整體經濟政策的成功，主要有賴技術工人脫離勞工階層所致。

有批評指出，戴卓爾夫人所造就的英國經濟強勢，是以犧牲英國一部分的人民（比如上述的低收入工人）為代價。同時因戴卓爾夫人削弱工會的權力，因而惹來英國工人的憎恨，甚至在戴卓爾夫人卸任之後，仍有為數不少的左派或工人視她為邪惡的敵人。2013年的今天，戴卓爾夫人離世的消息一出，（不只英國的）大批反對者馬上上街開香檳、大肆慶祝，甚至高舉「臭婆娘死了」（The Bitch is Dead）的橫額。

高舉「臭婆娘死了」（The Bitch is Dead）橫額的人群

戴卓爾主義為英國帶來不可磨滅的影響，延續至後任的工黨首相貝理雅（Tony Blair）與保守黨的首相卡梅倫（David Cameron）。貝理雅雖為工黨黨魁，但吸取了戴卓爾主義對於工黨的政策。或許所謂黨派之間的界線，並沒有表面上那樣涇渭分明。

《01哲學》，哲學入門，深入淺出，更好地理解，更好的邏輯。

立即下載《香港01》App：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app