萊因霍爾德：康德太難懂嗎？看我的導讀吧！ (04/10)

作者｜唐晉濱

感性、知性、十二範疇、先天綜合⋯⋯這些都是康德《純粹理性批判》中的概念。覺得很難？不用沮喪，因為當時的德國學界一樣覺得康德很難懂，這讓康德非常頭痛。那時有一個人決定推廣康德哲學，他沒有寫《三天讓你讀懂康德兩大批判！》，不過他還是成功了。從此他受盡萬千讀者與學生愛戴，他亦塑造了德國哲學的面貌。他，名叫萊因霍爾德（Karl Leonhard Reinhold）。

他就是雅各比（Friedrich Heinrich Jacobi）了，好像很眼熟的樣子？因為至今在 Google 中仍然搞混了，將他的畫像當成康德

哲學普及第一人

1757年，卡爾・莱昂哈德・萊因霍爾德（Karl Leonhard Reinhold）生於奧地利維也納，他從天主教轉信新教，研讀過萊布尼茲與休謨的懷疑論，不變的是萊氏對於啟蒙的理想。身處啟蒙時期的他，認為所謂的啟蒙並非對真理作抽象的追求，而是一個涉及宗教、道德、社會與政治改革的整體計劃。萊氏抱有散播啟蒙思想的熱情，他認為哲學的目標在於真正的「普及」（popularity），他在雜誌撰寫哲普文章，成功推廣康德哲學給大眾認識，可說是今天漸漸流行的哲學普及的先驅。

滿懷熱情的萊氏亦是位成功的教師，他曾任教耶拿大學與基爾大學，都極受學生愛戴、甚具影響力。可以說，耶拿大學得以成為德國哲學的重鎮（後來費希特、謝林與黑格爾亦曾在此學府任教），很大程度要歸功於萊因霍爾德的努力。

德國古典哲學重鎮耶拿大學（Friedrich-Schiller-Universität Jena），繼萊因霍爾德之後，費希特、謝林與黑格爾亦在此任教過

《第一批判》要倒著來讀

康德所寫的畢生鉅著《純粹理性批判》（Critique of Pure Reason，或稱《第一批判》），概念與推論都極為細緻，亦極為複雜，即使對於當時德國的學術界亦是本非常艱澀難懂的書，因此影響力有限。康德本人就寫了一本導論書，即《一切能作為學問而出現的未來形上學之序論》，以更顯淺的方式的來談《第一批判》中的主要論題，但仍然效果不彰。

有見及此，萊因霍爾德於1786至87年陸續發表連載文章，刊於有廣泛讀者群的文學期刊《德意志水星》（The German Mercury／Der Teutsche Merkur），後來這批文章收錄成兩卷本的《關於康德哲學的書簡》（Letters on the Kantian Philosophy）。

萊因霍爾德《關於康德哲學的書簡》（Letters on the Kantian Philosophy）

面對《純粹理性批判》這本讓人卻步的巨著，萊因霍爾德主張大家應該倒著來讀，即先讀最後「先驗辯證論」（transcendental dialectic）的結論部分。這意味著萊氏大刀闊斧跳過開首與中間的部分，即略去感性（sensibility）與知性（understanding）部分術語的鋪陳，跳到道德問題，討論道德與上帝的理性理念、自由意志及死後生命之間的關係，而這些問題恰好是具神學背景的萊氏的興趣。

萊氏一系列的《書簡》成功挑起坊間對《第一批判》的興趣，變成當時極為重要的書，康德本人亦稱自己為萊氏的努力與成功而感到欣慰。《書簡》為萊氏贏得的名聲，讓他獲得耶拿大學的哲學教席，自1787年起教授康德的哲學。雖然萊氏的書不可能取代康德的《批判》，但論到哲普書寫，萊氏的確比康德本人優秀。

康德同時亦受到論敵頗多的誤解，他被當作跟柏克萊一樣是主觀觀念論者，否認心靈以外的世界存在。因此康德索性又在第二版的《純粹理性批判》中新增「對觀念論的駁斥」（Refutation of Idealism）一節，表明自己反對柏克萊的觀念論，以區分康德自己的「先驗觀念論」（transcendental idealism）

哲學原則僅一條

在發表《書簡》後，康德寫出《實踐理性批判》（Critique of Pratical Reason，或稱《第二批判》）後，萊因霍爾德愈發對康德哲學的理論預設、推論與演釋都有所不滿。他認為真正貫徹到底的批判哲學，應該要更「科學性」與系統性一些。1789年萊氏發表他最重要的著作《人類表象功能的新理論嘗試》（Attempt a New Theory of the Human Power of Representation），在對康德哲學的修正之中開展他自己的體系，他稱之為「基礎哲學」(Elementary Philosophy／Elementarphilosophie)。

萊氏堅持哲學必要成為一門嚴格的科學，而科學的本質就在於普遍性與必然性。因此，哲學必要從單一的第一原則開始，作為基礎，並以一種系統性的形式，在邏輯上連結所有普遍地有效的命題。當中一致性（consistency）是他的首要考量。萊氏這種堅持，可說是哲學史上最徹底的基礎主義（foundationalism，主張從堅定不移的基礎以建立哲學系統，笛卡兒即其中一員），大大影響到費希特、謝林與黑格爾，亦使對體系性的追求成為德國觀念論的母題與基本性格之一。

隨著兩大《批判》出版，萊氏認為康德哲學中顯露出一種二元論問題，即《第一批判》的理論理性與《第二批判》的實踐理性如何可以並行不悖的問題。為此，萊氏欲將康德這兩種理性一元化，歸為一條單一的原則。萊氏認為這條最終基礎原則必須是不證自明（self-evident）的，他的答案是「意識原則」（principle of consciousness）：在思想主體的意識之中，主體可以區分出與表象（representation）或心靈圖像（mental image）、意識的主體與被表象的客體。萊氏認為這條原則正是康德所論的直觀與思想、理論理性與實踐理性等等區分底下的最基礎原則，由此可以推導出整套康德的哲學出來。

費希特：第四批判 - EP39

萊氏跟費希特的思想之間關係複雜，雖然兩人從未見面，但以書信與著作碰撞思想，萊氏曾大方地承認，自己的基礎哲學不如費希特的第一哲學原則完備，這種坦誠，在哲學史上實在並不多見；另外學界亦在爭辯，到底費希特的「知識學」（Wissenschaftslehre）有否於受益於萊氏的基礎哲學

被低估的德國哲學家

1823年4月10日，萊因霍爾德於基爾逝世。可惜的是，萊氏的前期著作遠遠比後期著作更受重視，萊氏在世時的影響只在於《書簡》與三本基礎哲學。萊氏後期著作論到哲學史對於哲學本身的角色，他亦提出了一套語言哲學，被指預視了二十世紀的「語言學轉向」。

總的來看，萊因霍爾德是一位被忽視與低估的德國古典哲學家，對德國觀念論與浪漫主義兩大陣營有過不可磨滅的影響。然而好消息是，近二十年學界開始重新注意到萊因霍爾德，他的思想寶藏有望被重新發掘出來了。

德國觀念論（下）：費希特、謝林、黑格爾

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