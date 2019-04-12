羅伯特・德勞內：為世所忘的抽象畫先驅 (04/12)

作者｜唐晉濱

在美術史上，羅伯特・德勞內（Robert Delaunay）不是最響亮的名字，不如梵高、塞尚或畢加索。1885年的今天是羅伯特的生日，提起他，全因他是抽象畫的先驅之一。

後印象派的少年

隨著印象派（Impressionism）浪潮爆發，西方的現代藝術於十九世紀末、二十世紀初急速發展，多至數十個不同流派，此起彼落。當中巴黎可說是現代藝術首都。

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羅伯特就在1885年生於巴黎一個上層家庭，少年時已經無心向學，立志要當畫家。1904年羅伯特十九歲，他參加了獨立者沙龍（Salon des Indépendants），成為沙龍成立以來最年輕的參展者，並在巴黎的畫壇出道。

羅伯特的早期畫作可以歸入新印象派（Neo-Impressionism），他汲取了點描派（Pointillism）與分色派（Divisionism）的技法：前者以細小而可見的點狀筆觸描繪事物；後者主張不在調色板上混色，擠出顏料就直接在畫布上下筆，以堆砌色點的方式，畫出並置的色塊以描繪出事物。新印象派往往同時使用此兩種技法，兩者都刻意不用過往繪畫追求的漸變色彩與筆觸，改以看似分離的元素追求畫面整體的和諧。

點擊欣賞羅伯特的早期畫作：

從立體派到抽象派先驅

1907年畢加索畫出了《亞維農的少女》（Les Demoiselles d'Avignon），成為立體派（Cubism）的一個突破。這個畫派試圖在同一畫面之中，繪出從不同視點所看到的同一事物，以求更全面地表現被畫對象。1908年起羅伯特從兵役回巴黎，開始跟立體派畫家來往，這影響到他的作畫。

立體主義：我在畫我認知中的形式，不是我看到的形式

1909年羅伯特創作出《艾菲爾鐵塔》（Eiffel Tower），當中看得出立體派的影響，同時標誌著羅伯特個人風格的起始。往後二十年他繼續以鐵塔為畫題，成為一幅幅風格迥異《艾菲爾鐵塔》系列。

點擊欣賞羅伯特《艾菲爾鐵塔》系列畫作：

+ 8 + 7 + 6

1910年羅伯特與索妮亞・特克（Sonia Terk）結婚，她除了成為他的終身伴侶，亦是藝術之路上的拍檔。德勞內夫妻與捷克畫家弗朗齊歇克・庫普卡（František Kupka）的畫派，被稱為奧菲主義（Orphism），但也只有這三位成員。

點擊欣賞更多奧菲主義畫作：

+ 10 + 9 + 8

羅伯特使用明亮、帶振動感的色彩繪畫，以並置色塊的手法與塊面式的構圖，營造畫面張力。出於這種手法，羅伯特的畫派亦被稱為同步主義（Simultaneism）。除了人像與鐵塔等具像的事物，羅伯特與夥伴亦會繪畫純粹的圖形（畫得最多的是環形與圓形）。由此，羅伯特是首批不以表象具體事物為繪畫題材的畫家，他的藝術亦即我們所稱的抽象藝術（abstract art），影響法國與中歐的抽象派發展。

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羅伯特居於為立體派與抽象藝術中間的轉接位置，理應得到更高的名聲，可惜他與奧美主義的光芒被畢加索、巴拉克（Georges Braque）與野獸派的馬蒂斯（Henri Matisse）等大畫家蓋過，因而今天我們對這位抽象藝術始祖鮮有聽聞。

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