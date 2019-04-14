詹明信：永遠要歷史化！ (04/14)

作者│Altia

每當我們和朋友討論電影、小說或任何娛樂媒體，政治化的解讀總是很難以討好人。假若文本本身就是談論政治，涉及政治哲學或擁有某種歷史比喻和意象（例如，黃色雨傘），政治化解讀也仍可能獲得某種正當性。可是，一旦我們遇到一些看似與政治無關的作品，繼續尋找政治聯繫，難免會被人認為是在「泛政治化」，以一種牽強的方式閱讀文本。



但對於馬克思文藝批評家詹明信（Fredric Jameson）來說，政治化——或者說，詹明信稱之為「歷史化」——並不是一種解讀文本的方式。在詹明信的經典著作《政治無意識》（The Political Unconscious）裡，就有一句非常著名的開場白：「永遠要歷史化！」（Always historicize!），詹明信認定了，政治詮釋文學並不僅僅是其他詮釋方法的補充，而是「所有閱讀或詮釋的絕對視界（horizon）」。



趁著詹明信生日，也就讓我們在這篇短文，簡單回顧這名具爭議性的批評家的生平，與及他最主要的幾個主張。

馬克思文藝批評家詹明信（Fredric Jameson）

出身於美國俄亥俄州的詹明信，學術生涯起點大概就是他的博士研究。他在博士時選擇了以沙特作為研究題材，而沙特晚年對馬克思的推崇，也就影響了詹明信選擇了馬克思主義及相關馬克思批評家（例如盧卡奇）。

在歐洲的哲學圈子裡，成為馬克思主義的批評家並不是什麼特別的事情。在法國六八學運期間，馬克思主義就被作為其中一個主要理念，成為學生示威者的口號。幾位著名的馬克思主義者——例如，阿多諾（Theodor W. Adorno）、路易‧阿圖塞（Louis Pierre Althusser）和泰勒‧伊格頓（Terry Eagleton）也是來自歐洲。可是，在資本主義社會的美國，馬克思文學批評的學者並不常見，更與當時資本主義的社會潮流不符合。這點顯出了詹明信的獨特之處。

詹明信《政治無意識：敘事作為社會性的象徵行為》（The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act）

詹明信生涯有兩部最主要的著作。第一部是詹明信在1981年出版的《政治無意識》。

詹明信在這本書裡嘗試處理的，正正是如上面所講，確立一套詮釋文學的方法。對於詹明信來講，要閱讀一套文本，我們就不得不先將文本「歷史化」。

這套「歷史化」並不僅僅是如某些庸俗馬克思批評所做的，強行將上層結構（例如說，文學、藝術等等）視作為下層結構的直接折射。詹明信提出，單純地把握文本的內容，對文本進行細讀或者解構，或者是如上述所講的方法對文本作出批判，並不足夠。因為作者身處的社會環境總是會影響作者的思想，因而形塑作品；我們必須將文本放入文本誕生時的歷史脈絡，亦即是社會系統、政治、司法、意識形態、經濟狀況、文化歷史等等元素，考察文本如何表現這些元素。而透過上述這種「總體化」（totalization）的過程，我們方能回到作品被生產的過程，揭開主宰文本的意識形態和社會矛盾，繼而期待這些被壓抑的症狀以「政治無意識」回歸。

詹明信《後現代主義，或晚期資本主的文化邏輯》（Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism）

最明確地表現這種方法論的形式，大概就是詹明信在後期的另一篇重要著作，《後現代主義，或晚期資本主的文化邏輯》（Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism）。這部著作最重要的，也是能突顯出詹明信的分析能力（和詹明信的分析可能遭遇的問題）的，大概就是他的同名論文〈後現代主義，或晚期資本主的文化邏輯〉、與及論文的前身〈後現代主義與消費社會〉。

在這兩篇文章之中，詹明信抗拒將後現代看成是一種風格論，也描述後現代的「統一性並非既存於自身之中，而是存在於它要取代的現代主義之中」，繼而提出了一些後現代主義文化常見的策略。

例如說，透過比較海德格對於梵高的畫作《鞋》（Shoes 或 A Pair of Shoes）的評論，以及安迪．沃荷（Andy Warhol）的《鑽⽯灰塵鞋》（Diamond Dust Shoes）。詹明信指海德格「闡釋」梵高的畫作時，最終「追求更宏觀大體的現實，繼而用這個現實來代替作品本身，並奉之為最終的真理。」

海德格作《藝術作品的起源》（The Origin of the Work of Art）之中有著名的段落，描述梵高所畫的「農婦的鞋」。可是根據梵高的書信，他所畫的鞋跟本不是女性的鞋，甚至很可能只是梵高自己的鞋；然而詹明信關注的並非梵高所畫的鞋是否真屬於農民，而是海德格可以對鞋畫作闡釋的可能性，出於梵高的畫有著可以讓人連結到歷史與文化脈絡的潛質，相反詹明信對於安迪．沃荷的鞋畫則無法有任何想像。

然而安迪．沃荷的鑽石鞋子卻是顯得像是「切斷了歷史的根源」、是「無法回憶起物主的存在」，是一張「表面、缺乏內涵、無深度」的畫作。在這些作品裡，歷史被襲仿（pastiche）出一種不三不四的結果；科技的美學也從康德所講的「崇高美」（sublime）的工業設備轉變成寫實的、其貌不揚的「形式美」。

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然而安迪．沃荷的鑽石鞋子卻是顯得像是「切斷了歷史的根源」、是「無法回憶起物主的存在」，是一張「表面、缺乏內涵、無深度」的畫作。在這些作品裡，歷史被襲仿（pastiche）出一種不三不四的結果；科技的美學也從康德所講的「崇高美」（sublime）的工業設備轉變成寫實的、其貌不揚的「形式美」。



由是者，詹明信界定後現代的各種表現手法，但面對這些表現方法上的轉變，面對這種抗衡歷史化和去脈絡化的嘗試，詹明信嘗試在這些作品裡回到歷史化。他最終的目的？大概就是，透過這種考察，要回到主導文化和晚期資本主義社會的文化邏輯。



在這篇論文的後半，詹明信提出了鴻運大飯店（The Bonaventure Hotel）——他將這座大商場所呈現的凌亂和無序，與及建築物如何取代了既有的地景，看成是後現代文化的體現；但我們必須脫離道德的價值評論，而將這種現象看成是一種歷史現象，繪畫一張「認知繪圖」（cognitive mapping）：在這種看似無可想像的全球化資本主義社會裡，想像我們能如何在這樣繁複的後現代社會裡，找到自己的位置。

鴻運大飯店（The Bonaventure Hotel）

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