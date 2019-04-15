沙特：人是被命定為自由的 (04/15)

1980年的今天，尚－保羅・沙特（Jean-Paul Sartre）因肺積水逝世。沙特去世的消息轟動全法國，舉國哀悼。出殯之日，民眾組成的送葬隊伍多達五萬人。法國總統德斯坦（Valéry Giscard d'Estaing）親身到醫院瞻仰遺容，並發表聲明，指沙特的死「就好像我們這個時代殞落了一顆明亮的智慧之星那樣。」沙特，是少數得到如此名聲的哲學家。

尚－保羅・沙特（Jean-Paul Sartre）

說到沙特的哲學家身分，其實還可以分為三條主要路線：最為人所知的是存在主義，但他還是一個現象學家，到後期思想愈發走向馬克思主義。現象學對於意識的基礎分析，以及對於胡塞爾現象學的改造，構成了沙特的哲學基底，亦是他建立存在主義哲學的基礎。沙特「人是被命定為自由的」、「人終究是一種無用的激情」與「存在先於本質」幾句名言，都應該回歸到這個基礎來理解。詳細論述可以回顧【無睡意哲學】存在主義專題。

在哲學家以外，沙特還是一位劇作家、文學家。沙特自學生時期曾當戲劇演員，西蒙・波娃亦稱他有副適合唱歌的好嗓子。及後沙特專注寫作哲學，同時發表小說與劇作，包括《嘔吐》（Nausea）、《牆》（The Wall）與《無處可逃》（No Exit）等一系列作品。沙特擅長以文學描繪當代人的焦慮處境，跟他的存在主義哲學互相呼應，或可以說是他的哲學的具體化表現。1964年沙特獲得諾貝爾文學獎，但他拒絕接收，成為史上首位自願拒絕領取諾貝爾獎的得主，亦是至今唯一一位自願拒絕領獎的文學獎得主。關於他拒絕諾獎的原因，可以參考另一天的【EVENTS】──沙特：宣布拒領諾貝爾文學獎 (10/22)。

沙特曾表示自己童年時期只對自己作為個人有意識，而絲毫沒有考慮自己與社會之間的關係。然而往後沙特對於政治愈發投入，成為了一個馬克思主義者。沙特曾經支持法國共產黨，這使他與身體現象學家梅洛—龐蒂（Maurice Merleau-Ponty）決裂。後來，結構主義馬克思主義路易・阿圖塞（Louis Althusser）批評沙特，指沙特結合了存在主義的馬克思主義實屬一種人道主義，只會使馬克思原本強調物質條件與社會關係的要求，變成流於抽象、對於人的本質的追尋。關於阿圖塞對沙特的批評，參考阿圖塞：多元決定論——結構主義的馬克思主義 - EP89。

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