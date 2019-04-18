愛因斯坦：科學天才的人文主義一面 (04/18)

作者｜唐晉濱

1955年的今天，是「現代物理學之父」愛因斯坦（Albert Einstein）逝世的日子。狹義與廣義相對論、光速不可能被超越、E=mc²⋯⋯都聽得夠多了，我們對他那張可能是攝影史上最有名的扮鬼臉照片，亦同樣熟悉。不如今天來談談科學成就以外的愛因斯坦吧，這副偉大的心靈與頭腦，對於戰爭、政治經濟學與藝術又有甚麼想法呢？

阿爾伯特・愛因斯坦（Albert Einstein）

和平主義者愛因斯坦，與原子彈

1939年，即二戰前夕的7月，核連鎖反應與核反應堆的發明者利奧・西拉德（Szilárd Leó），連同其他猶太難民科學家，告知愛因斯坦納粹德國科學家可能正在研究以核子製造的炸彈。作為和平主義者的愛因斯坦，表示自己從未設想過原子研究會被用作製作武器。西拉德等人為此起草了一封信，以警戒美國政府：德國準備投入軍備競賽，要早於美國研發出原子彈；而一旦研發成功，希特拉應該很樂意使用這款新武器。西拉德希望愛因斯信為此信簽名，而愛因斯坦就照做了。

這封信，被普遍認為是觸發當時羅斯福總統（Franklin D. Roosevelt）決定投入原子彈研發競發的主要導因，並促使了美國政府啟動曼克頓計劃（the Manhattan Project），投入大量人力物力研發原子武器。然而愛因斯坦始終反對將原子技術用作戰爭武器之上，他並無參與曼克頓計劃。

1945年7月16日，曼哈頓計劃於進行了世界上首次的核試爆，代號為「三位一體」（Trinity）

然而愛因斯坦願意簽字，被指違反了他自己的和平主義原則。而事實上愛因斯坦對於原子彈造成日本平民嚴重傷亡，一直耿耿於懷。1954年他曾表示自己的生命中犯下了一個大錯，就是簽了那封給羅斯福總統的信；然而另一方面他指這當中亦有某種正當性：萬一德國真的先造出原子彈，後果就不堪設想了。

這封可能改寫了二戰戰果的信件，被稱為「愛因斯坦—西拉德信」（Einstein–Szilárd letter）

愛因斯坦視原子武器為人類的重大威脅，他曾帶點黑色幽默地說：「我不知道第三次世界大戰將會用到甚麼武器，但第四次將會用木棍與石頭來打。」

左派愛因斯坦，與列寧

愛因斯坦的和平主義思想，延續到他的政治取向：反對資本主義而支持社會主義。愛因斯坦是科學期刊的常客，但他亦曾投稿到社會主義期刊，文章題為〈為甚麼要社會主義？〉（Why Socialism?）。愛因斯坦寫道：「資本主義社會的經濟無政府狀況——就像今天存在着的那樣，在我看來是惡的真正根源。」資本主義以利潤為一切的動機，結合資本家之間的競爭，只會不必要地促成經濟中高峰低谷的循環，最終只會鼓勵自私，而不是合作（cooperation）。接著他又說：「我相信只有一種方法可以根除這些惡，就是建立社會主義的經濟體，並輔以根據社會目標作為導向的教育系統。」

愛因斯坦雖並無因社會主義取向而投入馬克思主義，但他對於列寧（Vladimir Lenin）就有極高的評價：「我讚譽列寧，因為他完全犧牲了他自己，並為了實現社會的正義而奉獻出他所有的精力。我雖不認為他的方法可行，但起碼可以肯定的是：他這種人是人類良心的守護者與恢復者。」

十月革命的震盪與陰影 (11/07)

小提琴手愛因斯坦，差利的親密朋友

愛因斯坦曾稱差利・卓別靈（Charlie Chaplin）是自己唯一想認識的人。科學巨人與默劇大師之間怎麼會有交集呢？愛因斯坦本人其實也是個藝術家，他終生都沈醉於音樂，自小就學習小提琴。一位學校的檢察官音樂老師稱愛因斯坦的拉奏之中洋溢著他對音樂的熱情，而這種對音樂的澎湃熱情，是愈來愈少見的。

拉小提琴的愛因斯坦

1931年在差利《城市之光》（City Lights）的荷里活首映禮上，愛因斯坦與差利一同進入放映廳，據說曾有以下的對話。愛因斯坦對差利說：「我最欣賞你藝術當中的普遍性，你不說一句話，但全世界都懂你。」而差利就機智地回答：「是，但你的名聲比我更響⋯⋯全世界都欣賞你，縱使沒有人懂你。」

1931年，愛因斯坦與差利，於《城市之光》（City Lights）的荷里活首映禮

差利1936年的代表作《摩登時代》（Modern Times）是他首部轉向政治性的作品，電影灰諧地表現出工人階級勞動的苦況（諸如異化與被剝削），實與愛因斯坦的左派思想契合。不知道是愛因斯坦的左派思想影響到差利，還是愛因斯坦的思想，反映了在他的擇友之上了。

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