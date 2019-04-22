阿甘本：救贖隨時發生 (22/04)

作者 | 黎子元

易經有云：「知幾其神乎」。所謂「幾」者，就是運動而尚未成形、於有無之間往返變化的時刻。能夠洞見這個時刻的精微之處，就是「知幾」。而知幾者，就可以稱作「神人」了。當今尚在人世的哲學家中，能夠稱得上神人的，應該就是意大利哲學家阿甘本（Giorgio Agamben，1942- ）。今天適逢阿甘本的七十七歲生日，讓我們藉助他對於時間的思考來一窺阿甘本哲學的深遠精妙。

「活在當下」是今天人們耳熟能詳的名言，幾乎已成陳詞濫調。倘若以當世神人阿甘本的哲學來闡發這句名言的含義，又會得到怎樣的洞見呢？

對此我們需要先來理解阿甘本哲學所說的「當下」是甚麽意思。這便將我們帶到《剩餘的時間：解讀〈羅馬書〉》，一部由他在二十世紀終末之際舉辦研討班所得成果發展出來的，對他的後期哲學計劃——寫作「神聖人系列」——具有決定性意義的著作（意大利文版於2000年出版）。在那裡，阿甘本以重建彌賽亞主義為宗旨，圍繞著保羅書信尤其是第一句話的十個詞展開文本詮解，對於基督的「救贖時刻」的真確意義給出了極為破格的當代解釋。

《剩餘的時間：解讀〈羅馬書〉》，意大利文版於2000年出版，英譯本出版於2005年。。

對於救贖的正統解釋這樣說明基督兩次回到人間的意義：第一次是從十字架上復活，以此神跡將基督的教義廣為傳播、感召世人，第二次基督再臨人間，則是末日大審判之時，基督徒對於這個「時間的終末」，也即是「救贖的時刻」，須帶著虔誠的信念默默等候其降臨。

阿甘本通過對《羅馬書》的精細詮解，區分出「時間的終末」與「終末的時間」，前者就是正統解釋中的末日，即時間的終結，後者指的是基督復活之後的時間，即當前人們生活於其中的這段時間。而阿甘本給出的當代解釋的關鍵就在於指出哪一段時間才是真確意義上的救贖的時間。

他認為救贖的時間不在末日之後，即不在時間終末之後，而就在耶穌復活以來、當前人們生活於其中的這段時間中，這段終末的時間就是「剩餘的時間」，其間每一個時刻都可以是救贖的時刻。換句話說，人們無須默默靜待末日大審判的降臨，自基督復活彰顯其教義的那個「湧現的時刻」開始，人們已經進入剩餘的時間，救贖隨時發生，關鍵就看人們是否能回溯性地將那個湧現的時刻指認出來，忠誠於它的教義，將「當下」重新開啟。

對於阿甘本來說，當下不是每一個孤立的、轉瞬成為過去（即消失不見）的時刻，所謂「開啟當下」、「活在當下」，自然也就不是鼓勵人們及時行樂，過輕率、淫逸而不負責任的生活。當下，總是一邊與基督復活以來的整個過去相叠加（內在性），另一邊又包含了能夠決定未來的潛在能力（超越性）。這樣一來，阿甘本哲學對於時間的思考，就開啟出一種不同於以時序排列的編年時間的「彌賽亞的時間秩序」。彌賽亞時間不但重新澄清了救贖時刻的真確意義——「救贖隨時發生」，更以這種時間中的彌賽亞體驗，彰顯出以基督使徒保羅為體現的「新人」的主體性。

藉助阿甘本的解釋，「活在當下」的真確意義就是：生活在剩餘時間中的餘留者，忠誠於過去，以預先來臨的未來，開啟當下。如此生活的人，與編年時間脫節而顯得不合時宜，卻真正把握了現在而見證/創造奇跡。阿甘本稱其為「當代人」。

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