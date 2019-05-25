雷蒙德・卡佛：簡約而骯髒的美國寫實小說 (05/24)

作者｜唐晉濱

談到雷蒙德・卡佛，就不得不提我們熟悉的村上春樹：他曾說自己的寫作多數來自卡佛的啟發；兼為譯者的村上，亦早已將卡佛的短篇小說全部譯成日文。即使沒有讀過卡佛的作品也好，我們至少都會聽過〈當我們在談愛時，我們到底在談甚麼〉（What We Talk About When We Talk About Love）這篇名。

雷蒙德・卡佛（Raymond Carver）

長期處於邊緣的作家生活

短篇小說家與詩人雷蒙德・卡佛（Raymond Carver）出生於1938年的今天，他父親是位鋸木工，亦是個酒鬼，母親則是待應與零售推銷員。卡佛非常早婚，他與妻子瑪利安（Maryann Burk）結婚時，他十九歲，她只有十六歲。婚後兩口子都為糊口而奔波勞累，他們是邊緣的社會階層，亦處於生存的邊緣，無日安寧。卡佛幾乎所有低下階層的職業：鋸木廠工人、加油站職員、倉庫工人、守衛、送貨員、採鬱金香、餐廳清潔工——他要不就是一天中要打幾份工，要不就是失業。同時卡佛就像父親酗酒成癮，最嚴重時甚至要辭退工作。他將這些體驗全都寫在小說中，因而他被稱為藍領作家，或寫失敗者的失敗者、寫酒鬼的酒鬼。

卡佛生命的另一部分是作家，雖然年少時讀書不多，但開始出來艱辛工作後，他卻回到學院，總是出入在美國最頂尖大學之間，比如史丹福大學與柏克萊加州大學。他上課，他讀了個碩士課程（中途曾經綴學），他成為了寫作課的導師。他最終得到作家補助金，成為英文系教授，最終他可以當全職作家，小說亦大賣，終能過上安穩的生活。及後他遇上第二任妻子、作家黛絲．葛拉格（Tess Gallagher），終於成功戒酒，卻好景不常，酗酒沒要了他的命，卻是吸煙習慣讓他患上了肺癌，終於在1988年以五十歲之齡離世。

卡佛的小說集《請你安靜一點好嗎，拜託？》（Will You Please Be Quiet, Please?），收錄〈肥〉（Fat）、〈Neighbors〉（鄰居）與〈請你安靜一點好嗎，拜託？〉

減法的簡約主義

要認識卡佛，最直接的方法是去讀他的小說，我們從中都會感受到一種俐落感。他的小說被指為簡約主義（minimalism）：他不用副詞（形容詞也不多），人物少有內心獨白，他不延展情節，也不用比喻手法來描寫事物。卡佛的小說只描寫表層的人物動作與對話，如〈肥〉（Fat）就只寫一個待應複述自己在餐廳招待一個肥胖食客的過程，使她亦奇異地覺得自己變得肥大。卡佛以極短的篇幅速寫出一個個有不幸經歷的人物，小說只截取了他們一生中極短的瞬間，呈現出來。卡佛說：「相比起人物正在想甚麼，我更感興趣的是他們正在做甚麼，他們正在對對方說些甚麼，甚麼是他們沒有說出口的，甚麼是他們正在談論但卻沒有去做的」。因此在極簡短的人物動作與對話背後，總留有空間，小說的張力就在這空間之中。

我們可以說卡佛的小說流露出風格的強烈以減法成就的，他寫完小說要「削」十五至二十次，定稿的字數可能只有初稿的一半。卡佛常被稱為海明威之後最偉大的美國短篇小說家，的確，閱讀卡佛會讓人想起海明威，他本人亦引用過海明威的說話：只要你自己清楚你都省略了甚麼，那麼省略甚麼都沒關係。

村上春樹譯的日文版《Will You Please Be Quiet, Please?》（頼むから静かにしてくれ） I、II 卷

骯髒的寫實主義

在八十年代，卡佛的小說亦被歸到骯髒寫實主義（dirty realism）這個類別之下。卡佛寫對世界冷感的失敗者，他們都被生活的重擔壓垮。他也寫他們平庸而細小得近乎卑微的欲望：年輕伴侶羨慕鄰居夫婦的生活（〈鄰居〉Neighbors）、雪櫃壞了妻子想要個新雪櫃（〈保鮮〉Preservation）、天生爛牙的女生想要整容（〈羽毛〉Feathers）、嫌妻子肥胖想要她減肥的失業丈夫（〈他們不是你丈夫〉They're Not Your Husband），這些小人物都在所欲之物患得患失之間徘徊，得不到解決故事就此完結。卡佛亦將筆墨花在描述食物與進食的過程，都是極為普通、平民的食物，他們亦會喝低級的酒，抽廉價的煙。

卡佛的寫實主義就是寫這群普通人。他形容這些人是「美國生活裡最絕望也最龐大的下層土壤，這些人無法完成他們經濟與道德上的義務和職責」，而他自己亦是這些人的一分子（直至晚年得以當上全職作家）。卡佛堅持作家自己的生活與筆下人物的生活之間，不應該有距離。有評論質疑真實的美國人應該普遍比卡佛筆下人物更快樂一些，卡佛只集中展現事物的陰暗面，而根本不了解美國的藍領階層。對於這些言論，卡佛只覺得可笑。

小說集《當我們在談愛時，我們到底在談甚麼》（What We Talk About When We Talk About Love）

另外有批評指卡佛的故事與人物的難題都沒有解決，小說就完結了。卡佛則指作家的職責不是要提供結論或答案，他亦說：「對於我寫的那些人物和那些境遇來說，優雅地解決困難，不僅是不合適的，而且在一定程度上也是不可能的。」

卡佛的文學與他的生命可謂等同的，甚至卡佛的生活亦決定了他的文學形式：他只寫短篇小說與詩，一方面出自他長久都要做著跟寫作無關的勞力工作，沒有一刻可以從生活的重擔釋放，因此只能偷取一點兒的時間來寫簡短的東西，「一次要寫得完，最多兩次」；另一方面他說羨慕長篇的結構、鋪排、起承轉合，但他說自己只能寫日常中的俗事，寫不出這樣的故事來。

1993年的電影《人生交叉點》（Short Cuts，另譯《銀色．性．男女》），改篇自卡佛的九篇短篇與一首詩

村上春樹指卡佛的小說表現了一種作為美國平民的自豪感，作為卡佛全部小說的日文譯者，他總結說：「卡佛的名字會在美國文學史中留下應有的位置，他留下的六十五篇短篇小說中，最少也會有六篇被當做經典長久地閱讀下去。」

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