帕托什卡：讓現象學回到社會與政治 (06/01)

作者｜唐晉濱

帕托什卡（Jan Patočka）是捷克最偉大的哲學家與現象學家，他終身努力要將現象學的方法來處理人類生命最具體的政治問題，在實踐上他亦因政治而受苦受難。後來人們終於還以他榮譽，視他為二十世紀最重要的歐洲哲學家之一。

帕托什卡（Jan Patočka）

終身政治的哲學家

1907年的今天，帕托什卡生於捷克小鎮圖爾諾夫（Turnov），父親是古典文字學家，母親則有歌劇的背景，因此帕托什卡自幼年即得到良好的人文教育。其後，帕托什卡先後於布拉格、巴黎、柏林與佛萊堡（Freiburg）學習，他在巴黎索邦大學首次聽到現象學的創始人胡塞爾講課，從此踏上現象學之路，後來更到胡爾塞與海德格所在的德國佛萊堡大學求學。帕托什卡希望得到胡塞爾的指導，這位大師在初見面時即表示自己亦有捷克的血統，溫暖地歡迎帕托什卡，開始了兩人亦師亦友的關係，直至胡塞爾去世，帕托什卡是他最後的學生之一。

胡塞爾：現象學開山祖師 (04/27)

完成學業後，帕托什卡於三十年代回到捷克斯洛伐克（Czechoslovak，後來分裂成捷克與斯洛伐克兩國）布拉格，可惜此後他命途多舜，我們可以說，捷克斯洛伐克與帕托什卡的命運是緊緊連結著的。

帕托什卡是帶有無比熱誠、傑出的老師與研究者，無奈受政治局勢所迫，帕托什卡先後三次被逼中斷教職與研究。第一次是1939年至45年，納粹佔領捷克斯洛伐克，大學被逼關閉，在最艱難的時期帕托什卡甚至被逼要當挖掘隧道的工人。

戰後帕托什卡回到大學當正教授，但1948年起共產黨掌權，帕托什卡因政治立場而於1949年被革職，更被嚴格禁止出版。帕托什卡只能在檔案館工作、研究，這段時間長達十五年。

蘇聯入侵捷克斯洛伐克，鎮壓布拉格之春

1968年的1月爆發布拉格之春（Prague Spring），學術研究之風終於開放，但同年8月，蘇聯率兵入侵捷克斯洛伐克，武力鎮壓自由思想活動。1972年帕托什卡在他本人不情願之下，被強制退休。此後他繼續非法講課，並加入反共行動，最終帕托什卡於1977年為 Charter 77 示威行動站台，並撰寫政治宣言，而被警察逮捕。在一連串盤問之後，帕托什卡突然因內出血而離世。

帕托什卡的名字在捷克成為了對抗極權的象徵，他終身的關注，都在於人在世界中的社會與政治現實，他堅持哲學與政治絕不能分割開來。可惜的是因被禁止教學與出版，大大限制了帕托什卡的思想流通，因而沒有在當時發揮應有的影響力。帕托什卡死後，他的學生整理出他的著作集至少有二十七本，陸續有英文與其他歐洲語言的譯本出版，帕托什卡的思想才得以面向世界。

胡塞爾的生活世界

受到胡塞爾（與海德格）影響，帕托什卡的思想始於現象學，然而帕托什卡對於老師的思想，是抱著批判的態度以繼承。

胡塞爾《歐洲科學危機與先驗現象學》（The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology: An Introduction to Phenomenological Philosophy）

胡塞爾的影響帕托什卡最深刻的，是其於三十年代的未完成作品《歐洲科學危機與先驗現象學》（The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology）。處於兩戰之間的動盪時期，此作源自胡塞爾的最後講課，他要診斷當時歐洲陷於戰爭與動亂的起源，而他的答案是歐洲的科學思維。伽利略曾說：「大自然是一部大書，而這書是以數學的語言寫成」，若沒有幾何學的狀態作為符號，自然對於我們只是一本難以讀懂天書。胡塞爾認為這種將世界數理化並奉為至上的態度，支配了整個現代科學的意識形態，它最嚴重的後果是貶低了我們的知覺和常識所認識的世界，從而塑造出釀成歐洲當前災難的文化與思想來。

胡塞爾：歐洲思想的危機 - EP63

在《危機》之中，胡塞爾主張我們要回到生活世界（英：life-world／德：Lebenswelt）。生活世界是一個先於（尤其是數理科學）理論的世界，它不以科學的嚴格客觀性來確立真理，而是以眾多主體的主體性／主觀性來支撐客觀性，亦即一個交互主體性（intersubjective）的世界。一般認為胡塞爾受到海德格於1927年出版的巨著《存有與時間》中「在世存有」（英：Being-in-the-world／德：In-der-Welt-sein）結構的影響，「在世存有」描述的是此在（Dasein，指人的存有）必然身處於世界這個巨大的意識網絡之中，當我們被投擲到這個世界時（在經驗上可理解為人的出生），已經就被置於世界的網絡。《存有與時間》中對於人的存有結構（即此在的存活結構）的描述，可以說是以「在世存有」為基礎，當中此在除了每天接觸到工具等物件，亦跟其他此在在一起存活，形成一種共在（英：Being-with／德：mitsein）的關係。

海德格：存有與此在 - EP64

政治的現象學，回到古希臘

帕托什卡雖亦關注運動、自由與美學等現象學的問題，但他投以最大的關心就在於胡塞爾提出的生活世界向度。然而，帕托什卡認同胡塞爾對於歐洲問題的診斷，但不滿意老師提出的處理手法：他認為胡塞爾仍然以意識為出發，以交互主體性為基礎的生活世界，要建基於眾主體的意識，因此仍然是一個過於智性，不夠貼近經驗的世界；帕托什卡認為胡塞爾的思想方向是正確的，但後者的生活世界仍然只是純理論的構建，因此跟人類的實踐行動斷裂開來。

帕托什卡並不投入形而上學，他的治學是現象學式的，但胡塞爾連同海德格都未對社會與政治沒有給予足夠的關注與論述。由此帕托什卡終身的問題是：人在世界之中必然要身處的社會與政治向度，現象學應該怎樣處理呢？帕托什卡應認我們要帶著這個問題意識來重新閱讀古典哲學，但並不是單純回到古典的文本，而是要有意識地促成古典思想與後現代思想之間的對話，亦以現象學重讀古希臘哲學，而帕托什卡的理想楷模，是終身以結合政治生命與哲學探究為己任的蘇格拉底。

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