榮格：共通於全人類的集體無意識 (06/06)

作者｜唐晉濱

榮格於1961年6月6日逝世，在生命的最後時期，他發現無意識根本不畏懼死亡，也不感到意外。對於無意識來說，死亡更像是一個應該欣然迎接的終點，而不是完結。

卡爾・古斯塔夫・榮格（Carl Gustav Jung）

多於一個的榮格

榮格的思想不是獨立的理論，而他的生命的直接反映，因此了解榮格的生平，對於把握他的理論是必要的。1875年，卡爾・古斯塔夫・榮格（Carl Gustav Jung）出生於瑞士一個小村莊，父親是個失去了信仰的新教牧師，為求謀生勉強繼續做下去。父親的平庸與無能使榮格無法喜歡他，更感覺自己猶如缺乏了父親的角色。至於母親，她在榮格幼年時曾經精神崩潰而要住院，離開了他身邊，改由一位年輕女僕來照顧他，這段經歷影響了他往後對女性的想像與理論建構。

榮格童年時在學校被老師冤枉他抄襲功課，他也阁朋輩欺凌，甚至被暴力對待，由此榮格討厭並經常拒絕上學，他喜歡創造只屬於自己的寧靜角落。以榮格自己後來發揚的外向（extraversion）與內向（introversion）理論來看，童年的他是極為內向的人，同時亦有一種內省的天賦，他以一種異於常人的感受性進入幻想與白日夢的世界，而這傾向並未因他成長而消失。他甚至在早年就發現自己的精神之中有一個「較年長，接近大自然、動物、夢與上帝的」第二號自己，以區別於日常在上學的第一號自己。其後他在理論之中稱第二號為自體（the self），第一號為自我（ego）。

《永恆之窗》（Window of Eternity）榮格會自己畫曼陀羅，並指曼陀羅是共通於所有文化的形像

榮格對於在自己精神遇到的任何時物都非常認真，對於夢中的物象，他不以將之當作符號或象徵解讀，而更接近是可以直接地將事物關連到自己，例如他夢見自己手握一簇微弱的燈火，就知道燈火代表著他自己的意識。當他夢到一個與自己長得一樣的人，他就以莊周夢蝶的邏輯來想自己就是那個人造的的夢。他大學時看到表妹熱衷於靈異實驗，亦能自己進入靈媒般的夢遊狀態，就大感興趣，開始研究通靈學，更以她的表妹作為醫學論文的題目。

榮格有一個體化（individuation）的理論，這正好體現在榮格他自己身上：隨年歲漸長，他由本來敏感、抑鬱與世隔絕的狂熱青年，變成一個從容、帶幽默感的智者，並以一種魅力吸引了無數慕名來訪的客人。

榮格有名的《紅書》（The Red Book），書中有更多他繪製的插圖

逆佛洛伊德，集體無意識

榮格曾經與奧地利精神分析始創人佛洛伊德有極過親密的關係。佛洛伊德比榮格年長19歲，1900年發表《夢的解析》，他的聲名漸長，身邊聚集了眾多門徒。佛洛伊德於1907年首次與榮格見面，兩人就無間接地談了十三小時。佛洛伊德非常欣賞榮格的才華，對他非常信任，並要他擔任剛剛成立的國際精神分析協會（International Psychoanalysis Association，IPA） 第一任主席，與《精神分析年刊》的主編。

1911年的《精神分析年刊 III》（Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen III 1911）封面

因童年父親的缺位，榮格形容自己需要一個父親，佛洛伊德可以充當他的「父親」，反過佛洛伊德亦需要一個兒子，以保持自己的父親位置，他甚至當了榮格是「皇太子」。曾有一段時間，兩位精神分析師經常互相分析對方的夢，然而佛洛伊德在訴說自己的夢時有了阻抗（resistant）反應，為了捍衛自己的權威而透露更多夢的細節；榮格亦認為佛洛伊德只追問自己夢中頭骨的身分，失望地認為對方只對自己的夢作了瑣碎、甚至無關痛養的解讀。

其後榮格愈發感到自己與佛洛伊德思想上的分歧，他認為不可為了保持現有的關係，而隱藏自己的不滿。榮格認為佛洛伊德過於重視性欲，並以之作為人類精神力量力比多（libido）的本質；而更根本的，是佛洛伊德的體系中無意識心靈完全是個人的，而榮格則主張在個人無意識之外有集體無意識（collective unconsciousness），它潛在地存在於全人類的精神之中，決定著人類的思維模式與文化，因此在世界所有地方，即使是互相沒有聯繫與影響的文化，都有著某種共通的象徵普遍存在於宗教神話，與精神病人的妄想之中。

佛洛伊德：夢的解析 (05/06)

1913年，隨著榮格提出集體無意識的學說，正式宣告與佛洛伊德的關係即決裂，榮格同時辭去精神分析學會與《年刊》的職務。失去曾經親䁥的父親，對於榮格是重大打擊，陷入崩潰的邊緣；然而，對於因焦慮而要保衛自己作為精神分析帝王的佛洛伊德，這只是他與身邊或門下眾多學者別離的其中一次。其後榮格精神不穩，經常夢到彷彿世界末日的景象：北歐被血海淹沒，或歐洲被冰浪凍住；他甚至在清醒著時覺得滿屋都是死人的幽靈。然而榮格竟將這一切的嚇人物象當作研究的材料，認為這是研究精神病與集體無意識結構的大好機會。最終榮格離開了精神分析的王國，自己創立了名為分析心理學（analytic psychology）的學說。

原型的分析心理學

榮格大膽地提出精神的客觀性與現實性，他認為精神是一種先驗的自然事實，是除了它自身之外就不能還原為任何其他因素的一種客觀現象，更指它是我們唯一可以無中介地確切認識的事物。

榮格認為心理學應該研究集體無意識與構成它的基本單位：原型（archetypes）。原型是共通於所有人的同一精神結構，原型會發動、控制與調節所有人的行為特質與典型經驗。原型不論人的地理位置、歷史時代、種族、階級以至信仰，都能一般在人身上引發類似的思想、觀念、意象、情感與神話主題。雖然反對佛洛伊德的個體精神觀，但榮格承認每人都有自己的個人經驗，但他指個人經驗會以不同的方式改變與發展這些原型，使人具有不同的精神與人格。出於原型論，榮格反對由洛克提出的「心靈是一塊白板」預設，而更接近柏拉圖的理型論（the Theory of Ideas）。

柏拉圖：理型與洞穴 - EP10

我們不難察覺榮格的思想總是帶著一種張力：他嘗試在心理學與精神醫學的體制之中，以科學式的論述來描述人類的精神結構，而他使用的精神現象往往都是被視為異常、非理性的，因此或會若來過於主觀，甚至是神秘主義的質疑。我們可以再想到佛洛伊德，他認為自己終身都在做科學，而他的理論亦不斷被評擊為非科學。榮格亦一樣自認為正在做科學，只是若真要在兩者要取其一時，他會更願意關注人類非理性、奧秘那邊的經驗。

「我的生命就是無意識自我實現的經歷。」榮格在回憶錄中以這句話，總結了他的一生。

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