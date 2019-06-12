埃貢・席勒：一百年後，他的畫情慾依然 (06/12)

作者｜于千

去年10月31號是奧地利畫家埃貢・席勒（Egon Schiele, 1890年6月12日－1918年10月31日）逝世一百周年的紀念日。作為世界上放了最多席勒的地方，列奧波多博物館（Leopold Museum）的正門掛著一幅巨大的直幅，上面印著席勒半遮著臉的裸體自畫像，畫中人的私處被一小紅牌遮掩著，上面用白字寫了：「reloaded」。

列奧波多博物館的席勒館藏 © WienTourismus / Peter Rigaud

這不禁令人想起，前陣子為紀念席勒逝世一百周年，英國的倫敦也辦了一場大型的展覽。所謂「reloaded」，就是說之前這些幅都外借，現在歸位了。這幅被遮著私處的自畫像也是其中一幅；更抵死的是，在英國倫敦地下鐵的宣傳海報上，設計者故意用幾行文字覆蓋了「令人害羞的部位」，寫著：「SORRY, 100 years old but still too daring today. #ToArtItsFreedom」。

© WienTourismus/Wien Nord

在公眾空間，裸露彷彿是一件羞恥的事。

情慾與色情之間

但只要進了展覽館，便恍如走進了另一個場域。在展館近入口處，打頭陣的是席勒的師父古斯塔夫・克林姆（Gustav Klimt）。而且，正是克林姆對女性身體的素描。在泛黃的紙上，彷彿只鉛筆輕描了幾下，整個人體的線條便活靈活現了。展覽室的牆上說，這些是克林姆的情慾繪本（erotic drawings）。

點擊欣賞更多席勒的相片與畫作：

+ 38 + 37 + 36

雖用到「情慾」這個詞，但內容不是十八禁的，跟色情彷彿又有莫大的差別。剛好，在我參觀的時候，就碰上了一班像剛上小學的孩子：老師用著德語引導他們欣賞克林姆的情慾繪本，孩子們也一臉正經。這便不禁令人想到克林姆與弟子席勒的一些往事來。

當年，克林姆對席勒寵愛有加，經常外借人體繪畫的模特兒給他。兩人都畫了不少情慾繪本，但在不斷把藝術的界線向外推展的同時，席勒卻因「試圖誘惑未成年女孩」而受了牢獄之災，直到二十一天後接受審判，因找不到確實的證據，只好判他向人展示色情畫作，把他的一幅畫作燒毀，和判他多關押三天。

情慾（the erotic）和色情（the pornographic）都與性的喚醒有關，但其實質的含意卻差很遠。首先，「情慾」一詞是中立的，或甚至是獲得肯定和許可的；但「色情」一詞卻帶有貶義成分。 而且，色情品的製作，本身就似乎是要為了滿足觀眾的性慾；而情慾藝術品即使在某種程度上也針對性滿足，但它的內容似乎比純粹的性更多——也就是，我們更傾向說情慾藝術是用來欣賞的；而色情品是用來消費的。

巴塔耶：情色論，過渡與踰越哲學家 (09/10)

情慾畫家的精神建構

當然，用這樣的一些區分，便難免將部分定義的責任落在了觀者的身上：畢竟，我們一般只看到畫作的外在特質，從而判斷它是否用於滿足性慾的工具（很多時候，似乎是觀者本身有了邪念，才對畫家作出指控）。為了進一步安置這類的問題，美學家杰羅爾德・萊文森（Jerrold Levinson）便提出了更多的定義，例如：要看畫家本人的對繪畫對象的態度，看其是否對繪畫對象作出降格的傾向。然後，問題是，色情品的討論價值不只是降格與否的問題，而是情慾繪畫的藝術性。

但萊文森提出的想法還是在一定程度上重要的：畫家本人的態度決定了藝術品本身的價值——畢竟，我們想要知道的是畫家的藝術世界。

席勒會把情慾繪畫推展到一個受牢獄之災的程度，其實並不是一件偶然的事情。在同一個時期，同在奧地利的維也納，就有一個人在提出跟性和情慾被指是「維也納的性玩樂者」（Viennese Libertine），和專門從事「精神自瀆」，那個人叫佛洛伊德。在席勒那些關於男女自瀆的繪畫中，不就隱藏著與弗洛伊德精神分析理論的相似性？席勒就連自己自瀆都能成為繪畫題材，難道如此我們還能指他是存心製作色情品？

達文西逝世五百週年：回看佛洛伊德論「李安納度式微笑」｜于千

精神分析學者丹妮爾・娜芙（Danielle Knafo）曾以精神分析的角度，寫過席勒的自畫像（如那幅私處被一個「reloaded」小紅牌遮掩著的自畫像）和情慾繪畫。她指出，在席勒的成長裡，是缺乏了對母親的鏡像體驗（mirroring experience）。所謂鏡像體驗，是母親透過與嬰兒之間的相互作用，為孩子提供身份和身體的認同感。孩童在成長的關鍵時刻缺乏了對母親的鏡像體驗，會使長大後的嬰兒感到身體的破碎，和分裂的痛苦感。此外，娜芙又指出，席勒對性﹑死亡和男性氣質的沉思，源於他那患梅毒和瘋狂父親。

娜芙的分析是否正確，還是待讀者自行翻閱她的著作；但有一點不知是否巧合的是，掛在博物館正門的那幅自畫像，除了露出了私處，其用色較為陰沉，而且，人像的雙腿沒有繪畫腳掌，看上去是一個截了肢的人。這似乎跟娜芙說的「身體的破碎感」觀點，不謀而合。

參考資料：

Knafo, Danielle. Dancing with the Unconscious: the Art of Psychoanalysis and the Psychoanalysis of Art. Routledge, 2012.

Knafo, Danielle. Egon Schiele: A Self in Creation: A Psychoanalytic Study of the Artists Self-Portraits. Fairleigh Dickinson University Press, 1993.

Levinson, Jerrold. “Erotic Art and Pornographic Pictures.” Philosophy and Literature, vol. 29, no. 1, 2005, pp. 228–240.

Schiele, Egon, and Wolfgang Georg. Fischer. Egon Schiele: 1890-1918: Desire and Decay. Benedikt Taschen, 1995.

延伸閱讀：在什麼意義上，色情問題是個哲學問題？

《01哲學》，哲學入門，深入淺出，更好地理解，更好的邏輯。

立即下載《香港01》App：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app