奎因：知識體系就如一張信念之網 (06/25)

作者｜唐晉濱

被譽為二十世紀下半葉最重要的哲學家奎因（Willard Van Orman Quine），在1908年的今天出生。奎因自小表現出數學的天份，少年時熱衷於旅行與地圖繪製，亦寫過詩並獲得中學詩獎。大學選科時奎因面臨數學、哲學與古典學之間的抉擇，最後他選了數學系，在數學之外研究數學哲學，以結合他的兩個興趣。奎因受到懷海德（Alfred North Whitehead）與羅素（Bertrand Russell）合著的《數學原理》影響甚深。奎因後來於哈佛取得博士學位，論文導師正是懷海德。而在畢業之後，奎因亦成為了哈佛的教授。

威拉德・范奧曼・奎因（Willard Van Orman Quine）

奎因於2000年12月25日因阿茲海默症去世，這病使他晚年的記憶力嚴重衰退，無法再作推論。臨終前不知道是出於黑色幽默還是真的病糊塗了，奎因曾說：「我忘記了我的病叫甚麼了，阿圖塞（Althusser）還是阿茲海默（Alzheimer）呢，不過既然我記不起來，那麼一定是阿茲海默才對。」

奎因早期關注邏輯學與數學研究，後來投入到哲學的討論。然而他本人可能不會同意自己有所謂的轉向，因他認為哲學就是科學的一部分。

經驗主義：信念體系是知識的基本單位

奎因的哲學立場是經驗主義（empiricism）與自然主義（naturalism），但他的經驗主義不同於以洛克、休謨為首的英國經驗主義，後者以感覺與料（sense data）、印象（impression）與觀念（idea）作為人類知識的最基礎單位，以此建立一套經驗論；奎因則認為科學的經驗觀察與理論面向都同樣重要，他認為經驗論的基本單位應該是眾多的信念體系（systems of beliefs）。

經驗主義：霍布斯、洛克、柏克萊、休謨

奎因將信念體系比喻為一張信念之網（web of beliefs），在一個以信念編織而成的知識系統中，核心部分的理論（例如基礎演算法）在網的中央位置，連繫到眾多其他部分。奎因認為非核心的理論的出錯都可以修補，這不是信念體系的合適判準。要判別信念體系，最終的基礎是對世界的解釋能力，同時看它的解釋是否足夠簡單與精準。例如古希臘神學與現代物理學都對於世界的現象作出各自的解釋，因此是同等層級的理論體系。問題不在於無法觀察的荷馬眾神存在與否，而是對於解釋我們從世界觀察到的物象方面，現代物理學於解釋能力、精簡度與精準度上比古希臘神學優勝，因此我們應該相信現代物理學才是更好的信念體系。奎因這種理論可以歸作可謬論（fallibilism），即認為信念無法證成信念為真理，亦因此，一個信念體系之內的任一個別信念都是可以修正的。

奎因的自傳《我生命的時間：一部自傳》（The Time of My Life: An Autobiography）

自然主義：哲學與科學之統一

至於奎因思想的自然主義，指在自然科學的方法以外，沒有更高的獲取知識的進路。哲學傳統中的認識論與形而上學都有傾向要為哲學自身、甚至所有知識找尋一個基礎點（最著名的例子是笛卡兒的「我思，我在」），奎因反對存在這種扮演知識與理論基礎的「第一哲學」（first philosophy），我們只要跟隨自然科學的方法建立與判斷信念體系就好。奎因忠於自然主義的主張，他承認自然主義本身是沒有基礎的，這個結論本身亦是由自然科學的方法得出，是一種可以接受的循環論證。

奎因《語詞和對象》（Word and Object）

然而奎因並不是自然科學至上主義者，他所指的「科學」並不限制於自然科學，而包括心理學、經濟學、社會學與歷史，可以說他的用法比較接近德文 Wissenschaft（科學）的意思，泛指所有系統性的研究與學問。

抱持著自然主義的立場，奎因對於哲學與科學的態度是：哲學追求的知識領域並不超越於科學之上，而應該將兩者置於同等的層級，甚至哲學就只是科學的一種，分別在於哲學研究科學之中較抽象的問題。奎因亦認為科學知識跟一般的知識是一樣的，科學並不比常識（common sense）優越，他說：「科學不是常識的替代，而是它的延伸。」科學較關注真理與客觀性的問題，科學研究比較清晰與系統性，此外科學家與一般人的分別，就僅在於他比較細心。

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