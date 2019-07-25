柯勒律治：放下批判，暫信詩以為真 (07/25)

作者｜胡雅雯

柯勒律治一直知道自己要寫「一首史詩，講述罪的起源」。

1797年，他與華茲華斯（William Wordsworth）及其妹蘿茜在山間散步時，聽華茲華斯講起英國海軍艦長謝爾沃克在遊記《南海環遊世界記》（Voyage Round the World by way of the Great South Sea，1726）中提及，副艦長在合恩角附近海面，因迷信信天翁是凶兆遂將一隻信天翁射殺的故事。回家後，25歲的柯勒律治將故事寫成625行的長篇敘事詩——《古舟子詠》（The Rime of the Ancient Mariner）；詩中，老水手的故事正是那罪與罰漫長的贖罪。該詩收錄於《抒情歌謠集》，日後成為不朽名篇，而這部與華茲華斯合著的詩集既是一次文學冒險，也為英國浪漫主義運動拉開序幕。

塞繆爾・泰勒・柯勒律治（Samuel Taylor Coleridge）

鴉片／夢境／詩歌的一生

「湖畔派」（Lake Poets）詩人柯勒律治（Samuel Taylor Coleridge）1772年生於英國西南部的德文特郡（Devon），父親是當地備受尊敬的牧師及文法學校校長，他培養了柯勒律治自幼沉迷閱讀的習慣。父親去世後，8歲的柯勒律治被送到基督教醫院的慈善學校，在那裡度過了學習與寫詩的童年時光。1791年，柯勒律治進入劍橋大學耶穌學院學習，這也開啟了他沉迷於鴉片、夢境與詩歌的一生。

在劍橋時期，柯勒律治起初因風濕病使用鴉片酊麻醉及減輕肉體的苦痛，後來又為治療神經痛和牙痛服用鴉片，進而成為習慣。吸食鴉片使柯勒律治沉入美好的夢幻之中，他曾描述自己的生活是「坐到桌子前，一邊吸鴉片一邊寫作」，並認為夢中的念頭很容易「化作圖景和可感知的印象」。

除了詩歌，柯勒律治亦被學者喬治・聖茨伯里（George Saintsbury）譽為可與亞里士多德和朗基努斯（Longinus）相比的、最好的文學批評家；同時，他亦熱衷於法國大革命，強調社區意識和國民教育的重要性，醉心於對康德、謝林等的德國唯心主義的研究——1798年，柯勒律治曾與華茲華斯前往德國，親自向各派哲學家求教。1834年7月25日，柯勒律治因病於倫敦逝世。

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純粹幻想的浪漫主義

1798年，柯勒律治與華茲華斯共同出版《抒情歌謠集》（Lyrical Ballads），標誌著英國浪漫主義文學運動的開端。其著名的〈序言〉（第二版，1880）詳細闡述了浪漫主義新詩理論，被視為浪漫主義詩歌的宣言。

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浪漫主義（Romanticism）作為一個思潮，是對新古典主義（neoclassicism，興起於18世紀的文藝思潮，在重振古希臘和古羅馬藝術的信念下，在藝術題材與內容上模仿古代風格的運動）和奧古斯都文學（Augustan literature，流行於18世紀英國的一種文學風格）的回應，它與18世紀美國及法國大革命後興起的民主、自決和公民參與政治的理念息息相關，諸多浪漫主義作家也都支持這一時期的社會運動。浪漫主義最突出的特點，是對崇高（sublime）的歌頌，以及對人的感官、靈感的強調。「崇高」一詞最初被朗基努斯用以形容高尚思想，但到了伯克（Edmund Burke）和康德那裡則延伸出新的形式，成為對審美問題的關注，並試圖解釋在廣度與力度上超越人類的物象，是如何引發觀者快樂、痛苦、敬畏、恐懼的感受等問題。因此，由大自然帶來的各種感受便成為浪漫主義作家們書寫的主題。《抒情歌謠集〈序言〉》更明確指出了浪漫主義詩歌的具體規範，如內容上要突破古典主義的條條框框，選擇日常生活——特別是田園生活——的事件、情節，作為題材，加之以想像的光彩和平民的、純樸有力的語言形式進行詩歌創作，令詩歌更永久、更富哲學意味。序言中更提出了著名的「詩是強烈情感的自然流露」和「詩的目的在於真理」等重要詩論。

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至於柯勒律治的浪漫主義作品，則被丹麥文學批評家勃蘭兌斯（Georg Brandes）稱為「屬於純粹幻想的浪漫主義」，「是真正夢幻性的」，尤其是「那首被最優秀的批評家認為是最精美的詩，就是在夢中寫成的」。這裡所說的「最精美的詩」便是那首《忽必烈汗》（Kubla Khan）。

忽必烈汗在上都曾經 下令造一座堂皇的安樂殿堂： 這地方有聖河亞佛流奔， 穿過深不可測的洞門， 直流入不見陽光的海洋。 ——柯勒律治《忽必烈汗》（屠岸 譯）

1797年夏日的一個午後，柯勒律治感到身體不適，於是照例服了一劑鴉片酊後昏昏入睡。睡前，他正讀到珀切斯（Samuel Purchas）編寫的遊記中馬可・波羅描述忽必烈汗的一段，馬可・波羅說：「忽必烈汗降旨建造一座宮殿，和一個御園，於是，高牆便圍起了十裏肥沃的土地⋯⋯」服用鴉片後，柯勒律治夢境聯翩；夢中他將馬可・波羅的描述化作詩句，並在醒後寫就了那首如夢如幻的《忽必烈汗》。而整首詩所具有的的東方情調，亦顯示了當時西方人想像中的東方，也因此成為文化想像（cultural imaginary）研究的範本。

「暫時信以為真」

柯勒律治的文學及哲學思想主要體現於1817年出版的巨著《文學傳記》（Biographia Literaria）。書中，柯勒律治分析了從亞里士多德到康德、謝林的文學、哲學思想，解釋了他對於想像力的理解，考察了格律與華茲華斯的詩，並首次提出「暫時信以為真」（suspension of disbelief）等概念。

柯勒律治《文學傳記》（Biographia Literaria）

相較於新古典主義「三一律」（classical unities，即要求戲劇所敘述的故事發生在一天之內、同一地點並從屬同一主題）對作家的限制，柯勒律治把想像置於理性之上，重視想像力對詩人超越、操控時空的作用。他認為想像力具有「統一事物，同時化為萬物的力量」，是對時空的自由操控，詩人由此獲得在時間和空間上的超越，創作出「想像的場景」，激發讀者內心情感，為人的心靈世界打開了新的天地，並對自身進行表達。柯勒律治把想像分成一級和二級，第一級想像是所有人共有的，供我們察覺和認知世界。這是一種富有創造性的能力，可以理解為永恆的創造活動在有限的心靈中的重演，因而重複著具有神聖意義的創作行為。第二級想像讓個體超越第一級想像，不僅能察覺關聯，更能創造關聯，也是催生詩歌和其他藝術的創造動力。同時，他還區分了想像（imagination）與幻想（fantasy），認為想像實際上是帶有某種邏輯的創造力量，並非人們理解的純感性的觀念；想像是藝術家對世界的某種整體性感受，它超越感性／理性的對立，將彼此矛盾、衝突的東西融合，由此產生新的認識，擁有一種「塑造統一性」（esemplastic）的力量。

而「暫時信以為真」（suspension of disbelief）則是指，讀者願意暫時放下批判的能力，相信詩中一些超越真實的東西。柯勒律治認為，如果作家可以將人類的興趣（human interest）和真理的外表（a semblance of truth）灌注於故事之中，那麼讀者便會暫時停止對可信度的評判，僅僅關注於那令人難以置信的敘事。柯勒律治在此暗示了詩歌對人類經驗的忠實，正如他不懈地以詩句創造著令人沉迷的奇幻世界。

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