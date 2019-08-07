史坦尼斯拉夫斯基：內外統一的表演方法 (08/07)

作者 | 方川明

相信不少華語地區的讀者，是從周星馳主演的電影《喜劇之王》，聽到這位俄國戲劇大師的名字。到底「從內到外，由外返到內」的演技方式，其原理是什麼？

史坦尼斯拉夫基（俄語：Константин Сергеевич Станиславский；英語：Konstantin Sergeyevich Stanislavski, 1863 － 1938）畢生致力劇場藝術。原名阿列克塞耶夫（Alexeiev）的他，早年在業餘的家庭劇團當演員。隨著經驗的累積，經歷十年，史氏終於加入專業的藝術劇團，升格為專業演員，並為自己改了藝名「Stanislavski」。後來史氏聯同丹欽科（俄語：Владимир Иванович Немирович-Данченко；英語：Vladimir Nemirovich-Danchenko）一起建立了莫斯科藝術劇團（Moscow Art Theatre，下文簡稱 MAT），他還「演而優則導」，執起導演筒。其初試啼聲的執導作、改編自文豪契訶夫（俄語：Антон Павлович Чехов；英語：Anton Chekhov）同名小說的《海鷗》（The SEA-GULL），為史氏及 MAT 贏得俄國劇迷的廣泛關注，奠定史氏日後的大師地位。其後，史氏把自己的劇場經驗，轉化為一篇又一篇的理論，被後世頌之為「史坦尼斯拉夫斯基體系」。不僅如此，史氏還身體力行，孜孜不倦。不甘為空想理想家的他，親手執起教鞭，設班授徒，教導來自世界各地的劇場演員及導演，將自己的戲劇理論散播全球。

史氏戲劇體系的基本論點，在於它反對其時作為俄國劇壇主流的形式主義。史氏斷言形式主義是有害的，因為它抽空了一切現實內容，包括演員自身的思緒和情感，把戲劇表演化約成不切實際的肢體動作複合物，既粗疏又空洞。由此，史氏針對上述缺點，除了參考謝切諾夫（俄語：Ива́н Миха́йлович Се́ченов；英語：Ivan Mikhaylovich Sechenov）的行為反射研究，他還揉合了巴甫洛夫（俄語：Иван Петрович Павлов；英語：Ivan Pavlov）的無意識研究，繼而發展了一門著重演員心理（內）和形體動作（外）相互統一的方法論。透過這則「內外統一」的信條，演員利用語言、語氣、表情及肢體動作等外顯形式，吐露潛藏內心的想法及無意識情感，反之亦然，彼此交錯。

晚年的史氏四處奔波，除了去美國表演外，還得到世界各地演講。其中，在機緣巧合之下，史氏結識了中國的戲劇大師梅蘭芳，還有來自德國的布萊希特（Bertolt Brecht），三人興趣相同，惺惺相惜（補：網上流傳「世界三大戲劇體系」一說，分別以史氏、布萊希特及梅氏，三方確立。然而，筆者四處搜索，不見此說的明確來源，有一些刊物更指「世界大三」之說是錯譯誤傳所致。所以本文不採用「世界三大」的說法了）。史氏在1938年8月7日離世，享年75歲。後來，在一次莫斯科的紀念場合中，梅蘭芳為了悼念好友，著有一篇〈紀念斯坦尼斯拉夫斯基〉（補：內地譯名），記下彼此之間的情誼。透過另一位戲劇大師的追憶，我們讀到史坦尼斯拉夫斯基的座右銘，或是總結史氏一生的不二之選，它涵蓋了演員、導演，乃至理論家等三方面，三者交纏一起，互相推動：

「他（史氏）說要成為一個好演員或好導演，必須刻苦地鑽研理論和技術，二者不可偏廢。同時，一個演員必須不斷地通過舞台的演出，接受群眾考驗，這樣才能豐富自己，否則就等於無根的枯樹了。」

周星馳電影中使用過的版本（沒有 的 字）

《演員自我修養》目錄一覽

第一章 首次考核

第二章 表演是一門藝術

第三章 舞臺動作

第四章 想像力

第五章 集中注意力

第六章 放鬆肌肉

第七章 單元和任務

第八章 信念和真實感

第九章 情感記憶

第十章 交流

第十一章 適應

第十二章 內在驅動力

第十三章 連續線

第十四章 內部創作狀態

第十五章 最高任務

第十六章 進入潛意識狀態

我有我修養。別忘記，我也是演員！

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