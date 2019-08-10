關於愛情的自言自語（十四）男與女的愛情觀｜曾瑞明

作者｜曾瑞明

柏拉圖的對話錄《會飲篇》（Symposium）中，劇作家阿里斯托芬（Aristophanes）已提過雌雄同體（Hermaphrodites）。但大家別太快將之挪用作為男女之愛的象徵，說大家都在追尋另一半云云。因為除了雌雄同體，還有雌雌同體、雄雄同體。而且所謂「真愛」，還只存在男跟男的關係，而不是男女。因為，男女結合只為生育。

關於愛情的自言自語（一）柏拉圖談愛｜曾瑞明

無論如何，談愛情不能不考慮男和女到底是什麼。篇幅所限，我們就只考慮男女之愛。男女的構成不同，需要不同，感受能力不同。俗套的說，男人來自火星，女人來自金星。他們對愛的看法會有什麼差異，各自為了什麼去愛？

法國哲學家沙特（Jean-Paul Sartre）和女權主義者西蒙・波娃（Simone de Beauvoir）是知名的情侶。他們本身很知名，而他們相愛的方式同樣知名。他們稱自己為「自由情侶」，意思是大家可以各自在對方以外找伴侶。Skye Cleary 在《存在主義與浪漫的愛》（Existentialism and Romantic Love）一書就介紹了兩位的愛情哲學。透過他們的哲學，我們或可一窺男女的愛情觀有什麼不同。

存在主義：沙特、波娃、卡繆

沙特的「擁有」愛情觀

沙特雖然不喜黑格爾，但卻像黑格爾一樣著重意識。人跟一張桌子不同，因為人有意識，是 the for-itself 的存在，而桌子只能是 the-in-itself。但因為有意識，人就麻麻煩煩。他會對未來充滿焦慮，因為未來充滿可能性。他又想了解自己，但又所知有限，於是，他希望透過其他人來了解自己其實是到底怎樣。

愛人就是認識自己的最佳「途徑」。我們於是想「擁有」一個專屬於自己的愛人。但如果愛人像你睡的床一樣，不會有半點反抗，沒半點回應，完全為你「擁有」，你不會滿意。你期望她／他跟你是一樣自由的，但是你又不想他／她自由到可以安心偷食，有其他的愛人。你期望他／她視你是唯一，或者放在最高的考慮（priority）。

年輕的沙特與西蒙・波娃

政治哲學家諾齊克（Robert Nozick）說的那個「我們」似乎太簡單了。愛人之間的聯繫當中涉及毀滅。又恨又愛，是因為自己的秘密藏在愛人的意識，我們不可以殺了一隻會生蛋的雞。騎虎難下，就往往出現被虐待（masochism）和虐待（Sadism）的關係。

沙特有一個脫脂奶的比喻很有趣：愛人的自由（顯然在意識）是脂，身體是奶，一個人的肉身則是其他人自由的體現（incarnate）。虐待狂關注的看來是「奶」，他／她會將他人視為工具，迫對方做各種動作，深深處其實是要剝奪他人的自由（脂）。特別是當受虐者因肉身展現痛楚，就像意識呈現在眼前。但這是「好像」而已，因為身體跟意識永遠割離，就算情侶在纏綿，其中一位可能正在想美國三大股市。總之，我們的意識跟自己的身體永遠有不能逾越的鴻溝，何況跟作為他者的愛人？

沙特與西蒙・波娃

我們就此認命嗎？不是。沙特的名句「存在先於本質」（existence preceding essence），也是說人沒有特定的目的，我們只是存在，其餘皆由我們創造。俄國作家杜斯妥也夫斯基（Fyodor Dostoevsky）曾說：沒有上帝，什麼都被准許。我們就是要創造自己。沙特在《存在主義是一種人文主義》（Existentialism is a Humanism）指出我們是我們行為的總和。沒有愛神射箭，我們的愛也是由我們怎樣愛塑造。我們要為我們的行為負責︰“love is given its meaning as love by its being in the future.”

沙特《存在主義是一種人文主義》（Existentialism is a Humanism）

波娃的愛情：他人才能證明自己存在

波娃的《第二性》 （The Second Sex）有一章是〈女人在愛中〉，她批評女人的浪漫行為和結合觀（the ideal of merging）。相較於沙特那種在沒有出路中找出路的哲學，波娃更著重實際。她指出平等和經濟獨立更能讓女性跨越不能愛的困境。

西蒙・波娃《第二性》（The Second Sex）

她想找出我們不能真實地愛的一些障礙。在女性的角度，問題不在意識跟意識的衝突，而在於有一個壓迫女性的男權制度。這制度要女性隨男人的心意行事。沙特說人要為自己負責，女人在這不平等的制度怎樣為自己負責？本體論（ontologically）上自由，不等於社會上（socially）自由。她比沙特更在意將存在主義和馬克思主義結合。

波娃不像沙特那樣，著眼思想自由。她更在意的是自由的物質條件。有別於沙特，她不視「他人即地獄」。她認為我們要他人才能證明自己存在。你沒愛過人，沒說愛過人，沒為誰犧牲過，沒為誰流過淚，你什麼都不是。她更不認為沒有上帝，什麼都被容許。我們的自由如果沒有道德規範，就只是一個強權即公理（might is right）的世界，是野人的世界。

沙特與西蒙・波娃

愛是可能的，但在男權社會，這是極其困難。因為女性為了求存，反抗成本太大，唯有建立壞信念（bad faith），以為自己是自願放棄自由，男士看了則以為女士欣然「相夫教子」。她們開始為自己定位，什麼「小女人」，什麼「臣服於愛情」，當什麼「愛情女皇」。崇拜男性，期望在他們身上得到愛情滋潤，而忘了自己的自由沒有運用。有周星馳十大爛片之稱的《算死草》，陳夢吉就甚喜愛其太太自認不如她。而借水姑娘之口，亦說出男性心中的話︰「有邊個女人，唔想有個比自己叻既男人保護自己。（有哪個女人，不想有個比自己能幹的男人保護自己。）」（筆者在某電視台看了這電影十次，故會舉這例子）雖說是晚清背景，但相信今天在男人堆中亦甚有市場。

當然，總有人說自己服從男人很開心，但究竟是因為她因別人注視自己服從，還是因為服從本身很開心就不得而知。波娃最反對的，甚實是結合的想像，不過她假定了結合是相同的意見，泯滅差異。女人常以為跟男人結合成一整體，但忘了大家是獨立個體。她們期望擁有自己的愛人，於是要投入自己的所有，來換取對方的所有。可惜，如葉玉卿所唱，潘源良填詞的《男人是否都一樣？》所說︰「無聊就想最好你親他一趟／醉酒失意要陪幾多個晚上／然後若找到心中新的方向會說你怎麼將他绑」根據波娃的思路，更要反思的其實是女人，為何要將把自利裝成利他，其實女人都可以一樣，有不同的追求。女人以為只自己只有一條路，就是結婚生仔。男人心裡則想：我不是。結婚生仔只是我生命的一部份。

沙特與西蒙・波娃

男人女人可以在一起嗎？

說到這裏，我們想問男女到底是否可以愛？波娃的答案是可以的。不過不是以現在的形式，而是大家各自各精彩，有多元的發展，視對方為戀人和朋友，分享彼此的看法和經歷。尊重彼此的自由和多元，欣賞他一個人既是主體也是其他。你的愛人不是你的退休計劃。

不過知易行難，有幾多人真的可以多元發展，有幾多人抵得住伴侶四處精彩，有幾多人不用洗衫煮飯跟仔女玩？選擇了這種平庸生活的人，真的是成為制度的共謀，還是更值得尊重的妥協和犧牲。戀人的自由是不是只是知識份子的特權？男女的愛情，本身就在殘酷的社會發生，但我們又不願孤身一人，於是有種種變態、懷疑、失望和幻覺不斷上演。

沙特與西蒙・波娃

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