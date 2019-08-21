托洛茨基：不斷革命論 (08/21)

作者｜方川明

托洛茨基（俄語：Лев Давидович Троцкий；英語：Leon Trotsky, 1879 - 1940）是一位國際知名的馬克思主義者、革命家、軍事家及理論家。相信不少研讀政治理論及近代史的讀者，都聽見過他的名字。托氏畢生為了共產主義的理念而奮鬥：他加入布爾什維克的領導團隊，策動十月革命，建立紅軍，及後籌建國際主義組織——第四國際（Fourth International），不一而足。在晚年的流亡歲月裡，被蘇聯開除黨籍、沒收權力的托洛茨基，被政敵史太林（俄語：Иосиф Сталин；英語：Joseph Stalin）派來的殺手刺傷。蘇聯特務以銳利的破冰斧鐅進其後腦，傷勢慘重，翌日（8月21日）宣告不治。一代革命領袖命喪於墨西哥城，享壽60歲。

列夫・達維多維奇・托洛斯基（Leon Trotsky）

托洛茨基主義

於上世紀初，截至蘇聯建立初期，托洛茨基在布爾什維克黨內別具威望，是與列寧比肩的領袖人物。直到列寧死後，史太林臨危上場，成為蘇俄的最高領導人時，情勢便扭轉了。史太林將托氏排出管治團隊之外，除其黨籍，杜絕他的政治權力。此外，黨內的輿論機關把托洛茨基標籤為無事生非的異見份子，將其言論和政見稱為「托洛茨基主義」，並加諸打壓。相對當時官方認可的「馬恩列史」，「托洛茨基主義」被視為異端邪說，甚至被譏笑為「庸俗的無政府主義者」，專唱反調，是蘇聯及其盟友務必清除的「反革命份子」。

「托洛茨基主義」的內涵，又是否真的如此淺薄？對於托氏本人而言，若所謂「托洛茨基主義」是指其言論及主張，那麼它們不是什麼新奇的獨創事物，只是他遵照馬克思、恩格斯，以及列寧等人的原則和指引，就現實情況所作的一系列政治判斷，故然是嚴謹遵循唯物辯證法的思想產物。

翻查史料可看，托洛茨基的失勢，是黨內權鬥的結果，源自他與史太林派系之間的爭執，當中涉及蘇維埃對外政策及對內治黨的問題。托、史之間的一個重大分歧，在於托氏主張國際主義，強調輸出革命，以在世界資本主義（或按今天的語境來說：全球化的資本主義政經結構）的陰霾下，建立相較自主的社會主義國家政經聯盟。概言之，托氏的願景是隨著「社聯體」逐步抗衡跨國的帝國主義，它的範圍逐漸擴大，最終形成世界的社會主義同盟，繼而消除各地的國家機器，一併羽化成全球範圍的共產主義社會。

二月革命︰頃刻覆滅的帝國 (03/08)

史太林（及其後繼者）則退守於「一國社會主義」，相信單憑一國之力足以建設社會主義過渡期，並以保存蘇俄國土安全為最大的行政和軍事考量。面對其他社會主義國家，除了叫他們仿效「一國」主義，史太林也一律以封閉的外交策略等視之：國與國之間只有短暫的軍事合作，沒有長遠的經濟協同發展（補：當然，這個問題是雙向的。比方說，在中華人民共和國建成初期，深受「馬恩列史」影響的毛澤東管治團隊，也是採納了「一國社會主義」立場，甚至想演化出「一國共產主義」。他們封鎖了中國的對外經濟貿易，並在中國境內進行共產社區實驗，結果引發連串災難。同樣例子，當然少不了由波布領導的赤柬。據說當年和越共互相敵視的紅色高棉，是仿效毛澤東的做法；他們在不發達的經濟地區，強行舉起「一國社會主義」的旗幟，甚至直接廢除貨幣交易系統，以及加速生產，最終把人倫關係倒退為血腥的主奴關係，柬埔寨淪為人間煉獄），埋下他日蘇聯內部分裂（繼而瓦解）、資本主義復辟等的危險因子。毋寧說，基於上述種種，難怪史太林在二戰初期會主動跟納粹德國簽定互不侵犯協議書了。從托氏的角度來看，即便是負責「輸出革命」、處理國際事務的第三國際（共產國際），在史太林的領導之下，也（毫不意外地）淪為一班投機取巧的機會份子，從沒發揮好作為國際政治組織的功用，志在散播有害的「一國」主義。正因如此，托洛茨基才銳意建立新的國際革命組織：第四國際。

史太林：鋼鐵的人 (12/18)

不斷革命論

惹起爭議的，固然還有托氏的「不斷革命論」。它牽涉理論與現實之間的辯證關係。

「無產階級以民主革命領導者資格取得政權，必須而且很快地就要遇著一些與深深侵犯資產階級財產相關的任務。民主革命直接生長為社會主義革命，因之成為不斷的革命。」——《不斷革命論提綱》第8條

事實上，有違於馬克思本人的預測，其時發達的資本主義工業國家（如英國）沒有爆發工黨革命，繼而演變成社會主義國家；反倒是俄羅斯、中國及其他落後的社會——一些資本主義並未茁壯成長的封建國家——爆發了革命，進而變成社會主義國家，並試圖蛻變成共產主義社會。理論上，後者是急跳步，因為這批國家的經濟條件毫不理想，工業化生產仍屬少數，貧農佔整體人口的多數，不具備「轉型為共產主義社會」的充分條件。

就此，在十月革命前夕，孟什維克和布爾什維克展開了連番激辯。其中，孟派思想家普列漢諾夫（Georgi Plekhanov, 1856-1918）揚言，既然俄國的二月革命是資產階級的革命，馬派份子理應循序漸進，退居其次作議會鬥爭，並先深化俄國的經濟改造，加速工業發展，留待「適當的時機」才鬧無產階級專政的革命。

普列漢諾夫：戰鬥的唯物主義者，列寧的勁敵 (05/30)

普列漢諾夫口中的瘋子列寧，當然是抱持相反的立場。這位布爾什維克的領袖認為時機已到，他寫下了著名的〈四月綱領〉，呼籲工人階級推翻組成不久的資產階級政府，建立社會主義政權，否則將錯失百年難遇的良機。普氏和列寧之爭，不宜視作賭運氣的投機主義，内裡掩藏了馬派原理的問題。追隨列寧步伐的托洛茨基，詳細地分析箇中原理：他總結俄國的革命經驗（二月革命和十月革命），斷定生產條件不足的落後國家，必定依靠社會主義工人黨的扶助，才能完成資產階級的民主革命（在落後的殖民地，它可能化作民族主義革命）。其後，變革後的落後國家，在加速工業化和生産量的進程中，恰如所有奉行資本主義的社會，它漸漸形成資產階級與無產階級的二元對立。故此，工人階級政黨必須進行新階段的革命，取締富農、資產階級，乃至於官僚化的執政體系，否則有以下的不同情況：一，被帝國主義集團圍剿，孤立的工人國逐漸減弱，繼而消耗殆盡，土地和人口隨即被跨國的金融資本瓜分；二，執政黨病變，變成官僚化系統，他們壟斷工人階級的生產工具，腐化一切社會主義制度；三，帝國主義在國內尋覓代理人，促進國內的資本主義制度復辟。故此，為免革命事業付諸流水，托洛茨基主張「不斷革命論」，慎防上述種種危機。

十月革命的震盪與陰影 (11/07)

托洛茨基與中國

主張國際主義路線的托氏，生前一直關注中國的情況。同時，托、史之間的爭端，亦蔓延至中共政策的議題上。托、史各執己見，在蘇聯內部引起紛爭，最終直接衍生了中國的托派組織。譬如說，在國共合作方面，根據托氏的分析，中國共產黨不宜加入國民黨；相反，史太林認為中共與國民黨理應結盟，強調「民族主義」為適當的統戰口號，甚至有「滲透國民黨成社會民主主義組織」的奇想。要知道，上述爭議不單是策略問題，還是判斷力的問題，它足以影響中國政治局勢的長遠發展。根據勢情分析報告〈中國革命與第三國際任務〉，史太林派斷定「封建殘餘乃中國種種壓迫的佔優因素」，所以認為由民族資產階級及小資產階級組成的國民黨有著「積極的革命性」，更三番四次邀請國民黨加入第三國際。

總言之，史太林派建議中共舉起民族革命的旗幟，團結民族資本商人和小資產階級；相反，托氏要中共堅定地走（馬列式的）工人階級政黨的路，不要以民族主義為先決的行動策略。結果，以毛澤東為首的中國共產黨，一面主張「新民主主義」，另一面倡議「階段革命論」，另闢新路（具體地說，是中共通過延安整風運動，把王明等蘇俄直屬派系份子清除，減輕蘇俄與共產國際的影響力，促進黨內的「本土化、中國化」和毛的領導權）；假若當年中共完全遵循蘇聯的指示，今天中國可能有另一番境象。當然，根據中國托派（王凡西及樓國華等人）的分析，中共走的路是成問題的：雖然礙於中國經濟不發達的困境（半殖民地、半封建的落後農民社會），中共無可奈何，唯有策略上以農民為組織的骨幹，並側重武裝鬥爭；但他們（主要是領導人毛澤東）沒有好好遵照馬派的原理，清楚地區分手段（農民為主、游擊隊）與本體（蘇維埃式的工人政黨）的問題，逐漸形成順從指令的農民群眾與一小撮領導人之間的分層與鴻溝，埋下了日後中共執政時，病變成官僚體系的腐敗種子。

補充一點，托派（包括托氏本人）沒有鄙視農民，否則他們就跟本港某位發明「小農 DNA」說法的半吊子「才子」一樣卑劣。托派針對的是「農民」的經濟結構形式，及受其侷限的思維方式。社會主義者務必從工具的集中營運（非人力的集中制），還有妥善的教育方法，才能幫助農民和土地切斷「自然的聯繫」，助他們投身工人（即把自己的勞動力作商品販賣的人）的行列。相反，依賴強行的集中制，還有強硬的沒收農地手段，只會演變成血腥的鐵腕管治，完全是損人害己。實情是，儘管中國沒有發生像蘇聯在史太林時期的大規模收地暴動事件，但中共仍是走托派不主張的路。換言之，由農民組成的群眾與一小撮的領導人之間的鴻溝依舊存在。由此，中國經驗再次引證「不斷革命論」的正確性。

「在一國境界之內完成社會主義革命是不可設想的。資產階級社會發生危機，其基本的原因之一，就是這個社會造成的生產力同民族國家境界發生衝突。由此，一方面產生了帝國主義戰爭，他方面產生了資產階級的歐洲合眾國空想。社會主義革命開始於民族範圍內，繼續發展於國際間，最後進行於世界舞台上。這樣，社會主義革命在更新的更廣大的意義之下成為不斷革命了，只有當地球上新社會最後勝利時，這個革命才達到完成。」——《不斷革命論提綱》第10條

根據托派的判斷，今天的中華人民共和國，終究是工人及農民專政的社會主義國家（事實是，它仍然有國企及計劃經濟），問題是寄生之上的官僚化執政機關，它就像寄生蟲，從中吸取營養；可是，若是全盤否定中國，便是否定了國內工人、農民階級的血汗付出、幾代人一起建設出來的成果，還有承自「孫文——國民黨」系統的五族共和宏願。

筆者最後的個人補充：任何看似「激進」的政治主張，只要它是抽離歷史，沒有認識宏觀的政經結構，未曾把握理論與現實之間的辯證關係，終究是脫離現實的空話。哪怕它看上去佈滿馬派色彩，甚至引經據典，左一句列寧，右一句托洛茨基，並由專門字眼堆砌而成。然而，這種東西始終是意識形態的產物，從客觀上為敵陣（你叫它階級敵人又好，資本主義都好）服務，為他們叫囂。儘管西方馬克思主義者有（倒退至）訴諸純粹理性範疇的傾向，但阿圖塞有一句話，說起來是滿有道理的：意識形態是沒有歷史的（甚或偽裝成某種扭曲的歷史觀）。

阿圖塞：保衛馬克思 (10/16)

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