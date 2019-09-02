亨利・喬治：將土地的價值還予所有人 (09/02)

作者｜唐晉濱

偉大的亨利・喬治，是位被遺忘的經濟學家與哲學家。馬克思於今天無人不識，但早在十九世紀，喬治的名氣要比馬克思大得多了。

懷著劫匪覺悟的經濟學家

1839年9月2日，亨利・喬治（Henry George）出生於美國費城。小喬治沒有完成中學學業，十四歲即肄業就職，但仍然熱愛閱讀與學習。後來喬治結婚，跟妻子與四個子女生活幸福──除了飽受貧苦。在最山窮水盡的時候，喬想到最後的手段：到街上行乞，遇到第一個身著得體的人就上前問他要錢。喬治心裡早有決定，若受拒絕的話就打劫他，最後這男人給了喬治五美元，劫案才沒有發生。

亨利・喬治（Henry George）

喬治對貧窮有著切身的經歷，他到了機會處處的三藩市想要淘把金，但最後只能找到一份於《時報》（Times）的印刷員工作。可是，自學成材的喬治另一邊廂卻馬上可以為報紙撰稿，幾年過去，喬治成為編輯，更自己辦報，一步步得到更好的待遇與名聲，終能擺脫貧窮。

一次機會下喬治從西部到了東岸的紐約遊覽，卻驚訝這大城市貧富懸殊的情況，竟更甚於發展較落後的加州。這件事觸發喬治寫下他最有名的《進步與貧困：對於工業蕭條、隨著財富增加而增加的欲求之成因的探究：解決之道》（Progress and Poverty: An Inquiry into the Cause of Industrial Depressions and of Increase of Want with Increase of Wealth: The Remedy）。喬治用盡心血，花費一年多方能完稿，他深信此書對人類的未來將會佔重要的位置。結果此書全球銷量超過三百萬本，有說，它是當時美國流通最廣的書。

亨利・喬治《進步與貧困：對於工業蕭條、隨著財富增加而增加的欲求之成因的探究：解決之道》（Progress and Poverty: An Inquiry into the Cause of Industrial Depressions and of Increase of Want with Increase of Wealth: The Remedy）

為何人類生產力愈高，人們愈窮？

《進步與貧困》一題足以讓我們猜想到全書的主題，這個讓喬治苦惱而困惑的問題是：為甚麼在經濟與生產力愈益進步的社會，反而出現更嚴重的財富分佈不均？為何工人總趨向只能得到讓自己維持最低所需水平的工資？

依喬治的觀察，隨著人口增長，土地的價值亦會上升，人要付出更高的代價以得到使用土地的特權。然而，整個世界的人類都各自分工，各司其職，因此一個人的勞動成果可以交換其他所有人的勞動成果。在這情況下，收取地租的行為根本毫無生產力可言，地主卻可以瓜分其他人極大的部分的勞動所得，而這正是即使生產力有長足進步，但多數人仍然活於貧窮的源由。可是喬治無意要充公地主手上的土地，他認為他們大可以留著土地的私有財權，重要的是將土地的地租充公。

《進步與貧困》

所謂將地租（land rent）充公，方法是改變稅制，實施單一稅（single tax）──地價稅（land value tax）。地價稅被美譽為「完美的稅」（the perfect tax），早於喬治已受亞當・史密斯與李嘉圖兩位政治經濟學家推崇。喬治強調土地帶有天然資源與地理位置的價值，這些價值必須被視作公共財。地價稅針對的是土地的這些價值，而非地主在土地上所進行的經濟活動與所得。因土地的價值往往能為地主帶來鉅大的財富，地價稅算是一種累進稅（progressive tax）。政府利用收來的地價稅填補一切庫房支出，亦由此可以廢除所有其他的雜稅。若庫房還有剩餘，甚至可以分派給大眾作最低基本收入。單一的地價稅制除了使財富平均分配外，亦透過減免勞動稅項，而將工人勞動所產出的價值歸還予工人。

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喬治主義與馬克思

喬治提出的將勞動者的勞動成果與價值還給他們，並將土地的價值公有化的主張，被稱為喬治主義（Georgism），於十九、二十世紀之交成為一股強大的政治經濟學思潮，催生出愛爾蘭與蘇格蘭等地的土地改革運動。

1890年前後的喬治主義運動襟章，寫上了喬治的核心主張「自由貿易、自由土地、自由人」（Free Trade Free Land Free Man）

不知讀者有否這樣的感覺：乍看之下，喬治與馬克思的主張似乎有所重疊，包括歸還生產成果的價值給予工人，與打擊佔取多數價值的地主階級。然而，對於喬治來說土地處於他的理論體系最重要的核心位置，而他只主張某程度上的社會主義改革；相反，對於馬克思來說土地只是資本的一種形式，而他要求的是推翻資本主義的世界革命。而事實上，已近晚年的馬克思有特地讀過這位紅透英、美的經濟哲學家的巨著，並辨識出喬治的主張與《共產黨宣言》實有偶合之處，但他馬上就對喬治作出批評，指「他完全不懂剩餘價值的本質」，並認為在通向共產主義的路上，推行單一稅無疑是一種倒退的主張。

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土地仍在地主之手

喬治是十九世紀末最有名的思想家與哲學家，有指他於經濟學的貢獻，就像達爾文於科學所作的一樣。喬治的影響甚至超出經濟政治學界，政治領袖、哲學家與文學泰斗亦對他讚譽有嘉：托爾斯泰稱他為十九世紀其中一個最偉大的人；蕭伯納說1880年代英國六個社會改革者有五個是受喬治啟發；杜威說在等級上從柏拉圖數到喬治，用不著十根指頭；馬丁・路德・金說喬治是最低所得保障的先驅。

1897年，這位偉大的喬治縱使身患中風，理應休息療養，但為了政治理想而堅持出選紐治市長，終病發而逝。這位受人愛戴的哲學家葬禮萬人空巷，更有評論說場面與林肯出殯時相當。

喬治葬禮的場面

我們都知道，後來輪到馬克思的思想掀起更大的巨浪。然而到了二十一世紀的今天，喬治、馬克思，以至凱恩斯的共同敵人──管他叫地主、資產階級還是食租者，仍然緊緊地吃著這個世界的勞動成果。

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