屠格湼夫：沒讀成哲學的寫實小說家 (09/03)

依凡・屠格湼夫(Ivan Turgenev)一直被視為俄國寫實主義(realism)小說的創始人,是偉大的托爾斯泰(Leo Tolstoy)的前輩好友。他的文學作品描繪了普通人的日常活動和經歷,巧妙地呈現了其生活中的一切瑣事,透過細膩的言語,把十九世紀俄國農民的勞動生活,和知識分子的崛起,寫實描繪得淋漓盡致。在當時,社會各階層都希望將國家推向一個新的時代,而屠格湼夫恰恰成為了一個記事者,其代表之作必然要數《獵人筆記》(A Sportsman's Sketches)和《父與子》(Fathers and Sons)。

依凡・屠格湼夫(Ivan Turgenev)

然而,身為一個記事者,屠格湼夫從來都不忘自己同是社會的一部分。所謂寫實主義小說,就是一種以社會現實作為描寫對象,把其寫實地重新呈現的文學手法。可是,對於何謂寫實,可謂眾說紛紜。歸根咎底,這難以透過不涉及形以上學的方式解答。

對於自青年時代就想要攻讀哲學的屠格湼夫,這當然是他寫作時的著眼點之一。事實上,他不只是花過幾年研讀哲學,還曾在柏林大學上過兩個學期的德國哲學,對黑格爾等觀念論哲學有相當的認識。他其後甚至還想過要在莫斯科大學教授哲學,只是最後沒當成,才專注創作小說。

在屠格湼夫不久之前,法國那邊便有寫實主義大師前輩,巴爾扎克(Honoré de Balzac)的指路,為寫實敘事作出過示範。從巴爾扎克,到其後跟屠格湼夫同輩的福樓拜(Gustave Flaubert),法國寫實主義者都假設了世界的真相就埋藏了在日常生活中,等待用心的人前去發掘。因此,他們才會著重於對日常事物的仔細觀察,然後把所見的轉化為相對應的文字。

對於這種把現實場景「搬字過紙」的寫作方法,屠格湼夫當然也運用不少。他甚至說過,寧願以描寫看似無聊的瑣事作為「練文筆」的途徑,都不為吸引讀者而寫天馬行空的情節。除此之外,他跟巴爾扎克等大師相似的,是對客觀現實,而非主觀現實的重視。

屠格湼夫《獵人筆記》(A Sportsman's Sketches / Sketches from a Hunter’s Album)

然而,屠格湼夫有好些地方會讓人想到法國的左拉(Émile Zola)。左拉提出了一種跟寫實主義接近,但又有所不同的自然主義(naturalism),強調作家不應只觀察和把世界「搬字過紙」,還應該像科學家一樣,要從觀察中得出自然定律,繼而按定律能推測現象般書寫。如此,書寫出來的才算是完整的真理。

當然,寫小說跟科學研究條件並不一樣。在文學上,所謂的實驗室就是小說本身,而要「做實驗」,也就是透過想像。屠格湼夫重想像,甚至還會把想像置於單純的事實描寫之上。在這方面,托爾斯泰說過一句非常有意思的話:「也許,在〔屠格湼夫〕寫作之際,並不存在他所描述的那種〔俄羅斯女人〕 ;但在他寫完後,她們確實出現了。這是事實;我自己後來也在現實生活中觀察到這些屠格湼夫式的女人。」

屠格湼夫《父與子》(Fathers and Sons)

這種透過作家作為主體的想像以達致真理的思考進路,本身也非常具在向將來展望的色彩。從精神分析的角度看,這當然跟屠格湼夫的成長經歷有關。他生於奧廖爾省的富裕土主家庭,從小目睹霸道的母親對農奴的殘忍對待,又常看著自己和兄弟尼古拉遭到毆打和懲罰,便有了對弱小的同情之心。其後又目睹了父母的婚姻破裂,在兩人生活在緊張和不信任之中。這些都使得一個作家想要改變現狀。

但除此之外,這種把真理視為向將來展望的一個東西,本身也非常之黑格爾主義。左拉受黑格爾影響之深就不用說了,其實,更為準確的地說,左拉的黑格爾思想不多不少其實來自依波利特・泰納(Hippolyte Taine)。泰納是一個非常嚴肅的寫實主義理論家,而屠格湼夫跟他其實有過不少交流。

不過,說屠格湼夫是一個黑格爾主義者,卻又是一個不盡不實的講法。或許是因為不能進入學院哲學的原故,屠格湼夫其實是反哲學的,他曾經說:「只有那些無法掌握全部真相的人才會重視體系:那些想要抓住它尾巴的人。系統就像一隻蜥蜴。它會把尾巴留在你手中然後逃去。因為它知道它將很快長出一條新的尾巴。」──又或者說,單憑這句,就是知道屠格湼夫最少不是一個傳統意義上﹑認為有所謂歷史的終結的小說家。

這種反思想體系的思想,對於寫小說或欣賞小說而言,或許是無關重要的。但這至少解釋了,為什麼列寧如此喜歡屠格湼夫,當要建構社會主義寫實主義(socialist realism)文學理論時,卻只以托爾斯泰為中心──因為,以屠格湼夫作為建構體系的表示人物,實在會自打嘴巴。

