關於愛情的自言自語（十六）可以有愛無性嗎？｜曾瑞明

作者｜曾瑞明

談了這麼久，我們還未觸及愛跟欲的關係。是因為我害羞嗎？是我有潔癖（有什麼不乾淨？）？是自我審查？如果要根據教育局對老師的教誨，我該說不知道。

作者就是可以裝模作樣，但哪有純粹將心比心的作者？世間有什麼是純粹（pure）的？如果你要純粹的愛，那麼就不能接受愛欲相連的觀點（sex with love view），而應該接受愛就該沒有欲，欲就該沒有愛的看法，柏拉圖式的。

關於愛情的自言自語（一）柏拉圖談愛｜曾瑞明

什麼是性？

然而要回答這問題，必先回答人的性欲是什麼的問題。性像肚餓要吃飯，疲倦要睡眠一樣？如果這麼簡單就好，人自己也能滿足自己，但，大部份人都會覺得有所欠缺。性比本能複雜得多，它是一種有意向性的（intentional）的快樂，意思是它牽涉到思想和信念，我們也會主動地去參與，而非被動地接受。著名哲學家羅傑・斯克魯頓（Roger Scruton）在《性欲》（Sexual Desire）一書指出性是純粹的人類現象（purely human phenomena），只有人才能有相互反應，並有這概念。另一位分析哲學家內格爾（Thomas Nagel）則指出性是二人互相激發，且意識到他人的激發，並受到這種「意識到」激發。我們視性是愛侶的一種「聯合」（union）。

內格爾：做隻蝙蝠是怎樣的感覺 (07/04)

簡單來說，我們性交的對象是人，他／她能激發我們，但不是一個純粹滿足我們性欲的「東西」，也不是誰都可以滿足我的性欲，我還欲求我欲求的人滿足。作一個思想實驗吧，如果在情侶做愛的過程中，突然像足球比賽那樣「換人」，相信大部份人都不會說無所謂，甚至會感到噁心。這證明了性牽涉的是人與人之間的關係，而非純粹的滿足。

不過，這樣說也不能將性收歸在愛的框架下。性並不只是為了體現愛的一種工具。哲學家戈德曼（A. H. Goldman） 在〈完全的性〉（Plain Sex）一文指出，無論如何，愛是關乎價值的；然而性，則是與歡愉有關。將兩種不同性質的活動綑綁，似乎是一種混淆。我們常將性視作工作，說白了，是為了生育。當然，現代人會說是為了愛和被愛，為了跟愛人溝通，表達愛意。一旦愛，就要忠誠，當愛跟性結合，也只能有一個（或有限的）性伴侶。

戈德曼（Alan H. Goldman）

性為何和愛相連？

有些人會問為什麼性要跟愛相連。愛人也不一定要透過性去表達，看一場戲，吃一餐飯，打一回合乓乓球，也可。無可否認，性是親密，但其他活動例如深夜長談，何嘗不能感受到親密？在岸西的電影《親密》中，林嘉欣每天坐鄭伊健的車回家也有一種曖昧的親密感產生。性也絕對不只代表愛，還有征服、反抗、挑戰、脫軌、刺激⋯⋯

《親密》劇照

愛跟性分開，會否有更好的婚姻，更好的社會？尼采在《人性，太人性了》（Human, All Too Human）中說當你結婚，要問自己一個問題︰你相信你能跟眼前這個人在老年時仍能好好溝通嗎？婚姻的著眼點在於靈魂的溝通，在於友誼，為何集中在性這方面呢？也許，婚姻不過是管理傳宗接代的制度。

尼采《人性，太人性了》（Human, All Too Human）

另一方面，我們在性活動中要尊重對手，視她／他為人，但不代表我們要愛他／她；這就可能只是將那人視為好對手，彼此獲取愉悅而已。想要純潔的愛不應有性；想要純粹的性不應有愛。與陌生人有親密的性行為固然不容易（心理上、技術上，下刪一百字），但我們也不只有陌生人和愛人兩個選擇。然而，如果你將兩者結合視為是你的事，兩者本身不需要（don’t have to）結合。也即是說，愛欲合一也許是理想的事，但做不到也不應被譴責。

不要浪漫的愛，不要婚姻，不要性愛，人都能活得好，至少不會死。愛是一種向上的企望，然而一旦連結於性，要麼給性背上沉重的包袱，要麼讓愛將人的自然性隔絕，人多了罪疚感，一些人少了歡愉。你的愛人不一定是你的知性伴侶，或者好同事，當然也未必是好的性伴侶。

羅素・萬諾伊（Russell Vannoy）《性沒有愛︰哲學探索》（Sex without Love: A Philosophical Exploration）

哲學家羅素・萬諾伊（Russell Vannoy）在《性沒有愛︰哲學探索》（Sex without Love: A Philosophical Exploration）一書甚至提出性要跟愛分開，因為這可以避免婚姻因性的妒忌而慘被摧毀。捷克著名作家米蘭・昆德拉的《生命中不能承受之輕》中，湯馬士對特麗莎的深愛就因為他跟女人無盡的幽會被誤會了。小說中的湯馬士是一個出色的醫生，玩世不恭，只愛女人這個「類」，而沒有愛過一個具體的女人，直到遇上特麗莎。顯然，過去的性與愛無關，性跟愛分家，甚至把愛的特殊性突顯出來。當然，這樣說，一定要在男女平等的前提上。不能說男的不過逢場作戲，女的則被評為水性楊花。

昆德拉：生命中不能承受之輕 (04/01)

愛沒有性是不是缺陷？大概是。但我們要承認不一定沒有性就沒有愛。大部人都會理解楊過跟小龍女十七年不相見對方只是思念，而不是想跟對方有性行為。懂得把愛跟性分開看，也會令我們少一點執著，多一點包容。在古印度，性甚至和宗教結合。參觀那些印度廟宇，內裏那些「群體色情」雕塑絕對會令我們這些正人君子大嚇一驚。性到底是什麼？為何會在宗教場合出現？不過，正正是文化衝擊，才會令我們反思自己一些根深蒂固的聯繫，並非天經地義。看不通愛欲的，多點旅行吧。

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