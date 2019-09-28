布勒東：粉碎薛西弗斯神話的巨石 (09/28)

作者｜唐晉濱

為超現實主義奠基的文本《超現實主義宣言》，其實有很多個版本。當中最具影響力的一篇，主要作者是安德烈・布勒東（André Breton），他被視為超現實主義的始創者，並有著遠大的哲學抱負。

安德烈・布勒東（André Breton）

作為畫派的超現實主義

「超現實主義」（surrealism）之名，首先出自法國詩人、小說作與劇作家阿波利奈爾（Guillaume Apollinaire），他以此描述自己的劇作《泰瑞西亞斯的乳房》，以指稱一種新崛起的人類精神，但這新名稱尚未被賦予明確的特性。

阿波利奈爾：我們這麼多人在挖自己的墳墓 (08/26)

二十世紀初的達達主義是一種反藝術思潮，最具標誌性的是杜象（Marcel Duchamp）的《噴泉》（Fountain），憑著離經叛道的挑釁與滑稽，挑戰過於僵化的布爾喬亞藝術。然而到了二十年代，達達的虛無主義本身卻漸漸失去了批判動力。於此，跟阿波利奈爾有來往的布勒東才以「超現實主義」為名，提出一套新的文藝、藝術與思想流派。

超現實主義：從無意識中解放，在藝術中再生

回顧世紀交界之間法國最突出的藝術流派，我們會必定記得：印象派畫家們要我回歸到眼睛所見的流變世界；而以梵高、塞尚與高更為首的後印象派，則將主觀的精神世界（如激情、焦慮與孤獨）投射到外在事物，再透過筆觸與色彩表現在畫布上。

達利：你們只需要記住我的鬍子 (05/11)

作為畫派的超現實主義，重點不在於眼睛或畫筆，不在於描繪事物的創新手法，而在於事物的組合方式與象徵意義。因此，超現實主義藝術在技法上沒有一致性，但在題材或所謂的繪畫對象之上，它卻有一套大概共通的文法，例如：放大或縮小平常的事物，造成比例（scale）的效果，例如足以填滿房間那麼大的蘋果；將毫不相關的事物並置法（juxtaposition），例如電話聽筒換成龍蝦；將事物的置放於不尋常的位置，是為錯位法（dislocation），例如馬格列特（René Magritte）從壁爐出來的蒸氣火車；將事物轉化（transformation），最熟悉的例子大概是達利（Salvador Dalí）所繪、如半液體般溶化的時鐘。

馬格利特：這不是一個煙斗的拉岡讀法 (08/15)

憑著這些文法，超現實主義者為我們帶來一幅幅「畫不驚人死不休」的作品，但讓觀者震驚並非他們本身的動機。超現實主義者想要探索與表現的，是一種超越真實（beyond real）的世界，布勒東認為這個世界一直被理性壓抑，因而被忽略。受到佛洛伊德精神分析中的自由聯想法（free association）與釋夢理論影響，而推崇自動寫作與自動繪畫，即將任何出現在意識中的東西都寫或畫出來，不再以理性審查意識中的哪些東西應該被注意與表達，哪些應該當作是一時胡思亂想而拋諸腦後。因而，超現實主義者傾向從不經意的狂想、幻想與夢境中取材，以表現超越真實的世界。

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超越現實，是超越二元對立

我們比較少看到布勒東的作品，這不意味於超現實主義的貢獻被蓋過了，而是布勒東不是畫家，而是位作家、思想家與哲學家，他對「現實」與「超現實」的意義有著深刻的思考。布勒東於《超現實主義宣言》寫道：「超現實主義是在沒有任何理性控制下，在任何美與道德之外進行的思想活動，目的是消除夢幻與現實、理性與瘋狂、客觀與主觀的界限。」

布勒東《超現實主義宣言》（Manifestes du surréalisme）

曾經參軍的布勒東，親歷了第一次世界大戰的可怕。可是他並沒批判人類的道德性，而認為人類最大的弱點就在於他在生命的「偉大的精神冒險」之中，對於自己所具有的潛力顯得無知。人類的的失敗在於幾點：只能抓取自己感知的表層而無法深入下去；沒有察覺到自然世界的活力；沒有能力探究自身內在世界的自由的廣度。因此，在布勒東看來，人們不應繼續創作與享受優雅的布爾喬亞文學與藝術，而要有藝術以至思想上的革命。

艾呂雅：超現實的自由頌歌 (12/14)

布勒東的意志堅定，即使在再經歷二戰之後，布勒東對人類的境況仍未悲觀。當被問到對於卡繆（Albert Camus）《薛西弗斯的神話》中那注定徒勞無功的推石人有何看法，他說超現實主義者相信我們遲早都能夠粉碎巨石、摧毁巨山與這種命運的懲罰。

卡繆：薛西弗斯之石 - EP79

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