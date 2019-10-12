「主體性」的迷霧：叩問羅永生的攬炒解殖論｜方川明

作者｜方川明

【來稿不代表01哲學立場】

嶺南大學文化研究系的客席副教授羅永生，就反修例事件，在明報撰寫一篇題為〈「攬炒」是一種解殖運動〉的文章（下稱〈解殖〉）。文中，作者認為反修例引發的連串風波與衝突，是「一個遲來了的解殖運動的徵兆」；他斷定今次事件拆穿了中國政府、（香港前宗主國）英國政府自簽訂中英聯合聲明以來，一直苦心經營的國際級假像，那就是「香港前途問題已經和平解決了」。羅教授筆下的解殖理論的前題是：由於港人（或港人集體意志的票選代表）未曾參與任何有關香港自身的談判，整個「回歸」操作只是香港被動地在兩個主權大國之間的移轉——從過去的英屬殖民地，移交至中國政府的管轄範圍之下，所以香港未曾有效地解殖。在羅教授眼中，當今香港特區政府正是英殖政府的延伸；據此，不僅是指政制上或管治形式上的繼承，本港執政團隊還在「文化上、心理上」仍未解殖（補：同理，一般被港府管治的香港市民亦然，身心皆未解殖）。所以港府面對在街上呼喊訴求的示威者，總是「代入昔日殖民者近乎可以為所欲為、一下子就能以壓倒性的暴力平息『土著叛亂』的致命誘惑」，動用警員作武力鎮壓，往往導致流血收場。

羅永生《勾結共謀的殖民權力》

且外，在解殖方案的問題上，羅教授引緩文研學者 Samira Kawash 對法農（Frantz Fanon）解殖理論的解讀，認定後者蘊含兩種不同的解殖方法：「其一是革命大翻身（reversal），以謀取政權更替；另一種是『追求真正存在意義的動盪』（authentic upheaval），企圖打破扭曲人性的殖民結構。」羅永生判定香港失去實行「第一種解殖」的契機，由此，反修例示威者的「攬炒」就是「第二種解殖」，因為殖民主義「所模塑的並不止是政治和經濟上的剝削關係，更加是在文化上、心理上，於存在感受上，於肉身觸覺上，不斷生產和模塑『殖民者』與『被殖民者』」；倘若「殖民者」與「被殖民者」這一對活寶，是借助本港未解殖的政治氛圍所產生的「想像及象徵性的關係」，那麼羅教授便（仿效齊澤克在《暴力》中的口吻）認為解殖運動的暴力，並非單純物理上的暴力，而是「讓歷史打開缺口，讓現實事物不再依循既有的『象徵秩序』」，故然是一種「象徵的暴力」，無法用「『成本——效益』（或『目的——手段』）去『理喻』」云云。

法農：白面具底下的黑皮膚 (07/20)

所謂「攬炒」，就是「同歸於盡」的意思；在「反送中」的語境中，「攬炒」是示威者的行動底線，也是一切活動的阿基米德點。反修例的示威者認為，既然今天的中國與香港藕斷絲連；也就是說，有傳媒、報刊提供的證據顯示，中國的經濟成效是部分依賴於香港的金融經濟系統（及其國際法地位），他們便不惜犧牲個人的社會地位、斷送自己的經濟利益，甚至廣及香港整體的經濟命脈和成果，樂意跟中國「同歸於盡」。翻閱網上文宣可見，以上想法又名「焦土策略」；總言之，「攬炒」是示威者（單方面）視作與中國政府談判的重要籌碼之一。

總之，「攬炒」這種看似消極的政治態度，在羅永生眼中卻是十分積極的。造成這種判斷，自有其因。本文無意探討羅教授是否誤解了法農的解殖理論（比方說，在《大地上的受苦者》中，法農提到解殖過程可分為不同階段。基本上是「不斷革命論」的解殖版。其一關鍵階段，是當殖民者離開殖民地後，在政權真空期間，解殖者必先「消滅」那些心理上認同了殖民者的知識分子；按照非洲地區的語境，亦即「黑皮膚，白面具」的前被殖民者。因為前朝政府種下的權利關係，這班說書人容易登上當權者的位置，或形成文化霸權，以助延續殖民主義式的管治。請放心，法農口中的「消滅」是不單指肉體上的消滅，也可以是文化上的消滅、學術上的鬥爭，所以是毫不暴戾），他有否錯引齊澤克的概念（例如，「象徵的暴力」應是「系統性的暴力」，用以描述社會制度衍生的各種客觀暴力；這是嚴謹遵從拉岡的精神分析理論的學理，絕非隨便說說而已。此一名詞中的「象徵」，乃取自「象徵界」之意；綜合來看，是指當語言系統及其相關價值觀建立之後，一些被它壓抑、強行排斥在系統之外的連串問題，譬如身體、社會位置等難以指涉的事況。話說回頭，根據前文後理，羅氏文本中的「第二種解殖」應是指被主流傳媒、輿論機器塑造成「主觀暴力」的「神之暴力」，而非「象徵的暴力」。如讀者和羅教授仍感困惑，可見本人另一舊文章，內有詳解暴力論的原則），以上只是皮相而已，不是重點；筆者比較關心的是羅教授本人的理論根源，它源自羅氏的舊文章〈香港本土意識的前世今生〉（下稱〈前世今生〉）之中。

齊澤克暴力學：反思近日香港暴力影像源由｜方川明

在〈前世今生〉一文中，羅教授志在爬梳香港的主體意識之構成過程。據說，香港殖民地發展近百年，期間發生了大逃港、二次大戰、日軍侵佔的三年零八個月，還有六七暴動、六四事件等。以上重大事件導致港人從文化上、心理上築起的中港之隔逐步成形；正是這一條分界線，通過排除中國大陸，建構了香港的本土意識及其主體性。然則，〈前世今生〉千頭萬緒，羅永生的理論重心（甚或其解殖論的奧祕），歸根究底，就是以下一段話：

「〔九七回歸〕這種交易安排底下達成的『回歸』，不可能是『殖民主義』的結束，反而是『解殖』的無限延擱。就如筆者在另文曾經闡述過的，由於香港所經歷的是『被動的回歸』，所以是處於一種『解殖未完成』的狀態，所欠缺仍是一個建構『主體性』的過程，無論這種主體性最終是以真正的『自治』還是『獨立』去體現。」

是故，〈解殖〉一文好像說得通了，因為「攬炒」是一種「主體性」的體現，是長期被壓抑的香港主體性的大解放。所以街頭上的血腥衝突、公共設施被無故破壞等現象，在羅教授看來是希望的曙光。但是，筆者不禁要問，何謂「主體性」呢？打岔說，面對學術圈的奇特用詞，很多人總是不抱懷疑地全盤接受，完全罔顧背後的意涵（或其自相矛盾的邏輯），我認為這是不能容忍的行為。筆者沒有足夠資源查證，本文也無意進行「主體性」的概念史考掘學。概括地說，這個術語應是舶來品，由日本學界翻譯所得，九十年代初在台灣學圈成為爭論的主題，它隨著台灣的文化研究和殖民理論越洋過港，引進香港。

從字面上來看，可想而知「主體性」大概稍微不同於「主體」，後者是「subject」，具備多重涵義：輕則為第三身指稱，它有別於從屬項的謂詞，被人用作指代主項事物；重則是西方哲學思潮的關鍵概念，具備一定程度上的實然性；它既被理論上假設成各種認識能力、踐行能力的承擔者，也是海德格、德里達及列維納斯等人窮盡一生作批評的概念，據他們說，「主體性」造成西方文化妄自尊大的因由之一。然則，「主體性」是「subjectivity」，由於「XX性」是指「XX」的特性或性質，例如：表達人類特性的「人性」。按照此理，「主體性」是描述某種發端於「主體」的特質，乃「主體」之為「主體」的本性顯現，故可被理解成「主體」的能動性之表徵。

換言之，似乎台灣學界方面認為「主體」一詞未夠龐雜，所以「主體」的問題未搞清楚，便急著使用從日本學界得來的花俏新用字「主體性」了。然後，連串疑惑緊著而來：哪一種現象可被判定為「主體性」？我需要通過毆打別人來證明自己的「主體性」乎？這個「主體性」真的有現象和本質之分嗎？「主體性」現象有呈現的程度之別嗎？難道我們還要費時重溫沙特在《存在與虛無》對「現象和本質」的批判嗎？況且，到底「主體」持有什麼特質，足以讓我們將它抽象化成「主體性」概念呢？就此，學者們能夠為我們列出清單，詳細列明各項「主體性」嗎？等等，諸如此類。當然，我們無需往形上學範疇的深淵裡鑽，究其底蘊，「主體性」就是一項空疏的字眼罷了，就像坊間的垃圾速食，它沒有太多概念養份。

沙特：存在與虛無 - EP75

「主體性」一詞的意義有多空疏？筆者用實例證明好了。在反修例運動中，示威者出盡法寶（包括遊行示威、揮動美國國旗及網上聯署等），希望搏取美國政府的關注，促使以特朗普為首的美府立法制裁中國政府。那麼，上述行徑能否彰顯「香港的『主體性』」呢？——請注意，既然論者往往把「香港主體性的表現」及「反修例運動的示威參與者之行徑」，乃至一切在本港發生的社運（及其形式）相混同，為了行文通順，我暫且「照犯同樣的錯誤」，先接納這種假設——我發現可以歸納為兩種結論，它們之間互相矛盾，卻皆可成立：

一）示威者的行動彰顯了香港的「主體性」。儘管香港的示威者是迂迴地、被動地借助美國的力量對抗中國政府，香港好像沒有實際作用似的。但整個行動策略是自發的，是香港的示威者全靠一己之力造成。經此一役，香港終於擠進國際視野，獲得世界各地（所謂的西方民主國家）承認和肯定，全程沒有其他國家或盟國代之發言，為它決定未來路程，所以是獨立自主的表現。

二）示威者的行動沒法彰顯香港的「主體性」。雖然香港的示威者千辛萬苦，最終獲得了國際社會，以及美國特朗普政府的關注，促進美方設法制裁中國。然而，具備實質的法權及政治實力的是美國、中國及其他國家；相對之下，香港沒有任何具體力量。總括而言，「反修例」事件是進一步證明香港沒有主體性，它從來都是委身於大國之間；更甚者，香港發生的事件，是被外部大環境所決定：是中美利益集團的經貿衝突之中的一小節，即是由貿易戰觸發的連鎖骨牌效應中的一小塊。

（林若勤攝）

熟悉德國觀念論的朋友應當發現，上段參考了康德（Immanuel Kant）在《純粹理性批判》中提到的「有關自由的二律背反」。康德的批判哲學之所以是偉大的，在於他為人類理性（或曰：認識的主體）劃設界限。他尋找知識得以構成的（先驗、經驗）條件，奠定知識的合法基礎，並清除理性按從先驗感性框架（不自覺地）產生的超驗幻覺；其中，每逢人類的理性嘗試跨越經驗範圍，觸及「物自身」領域的時候（例如：時空、自由、基本粒子、上帝），任何推論都會出現「二律背反」的情況。簡言之，因為兩則描述同一對象、兼且互相矛盾的定律皆為正確，所以論題中的對象（或理論的客體）是不適當、不合法的；它不但沒經驗基礎，而且是理性按照自身的先驗律則所產生的純粹幻覺。請注意，筆者無意進一步深入康德的浩瀚理論（但我可略述一點，康德本人的解決方法是接納「自由的二律背反」，目光轉向從實踐的形式思考自由，也就是「道德的踐行主體是如何可能」的問題之上）。重點是，筆者想借助康德的方法審視本港的一切文化理論。透過康德的批判原則，我試著向讀者揭露一項事實：「主體性」是一項毫不適當的含糊字眼，甚或是一種意識形態幻象，它足以產生催淚煙一樣的迷霧，讓論者看不清真相。由此，我們應該「揚棄」它：保留眼前由羅教授遺留給我們的對象，扔棄他提供的錯誤知識框架，補上合當的字眼或概念，整個視點便會煥然一新。

針對中英談判過程，有關「香港的主體性」，羅教授的意思是指「法權意義上的主體」嗎？不是，香港不是國家，在國際政治關係上，自然沒有實際的法權地位，固然不是法權意義上的主體。說到底，頂多就是「文化上的主體」了（補：所以是「文化港獨」）。然則，如果羅永生認為中英談判過程完全排除掉香港（的聲音），繼而產生了被壓抑的「香港主體性」，故此「欠缺仍是一個建構『主體性』的過程，無論這種主體性最終是以真正的『自治』還是『獨立』去體現。」，為日後的「攬炒」賦予了合理地位，還把示威者在街上的無理破壞行徑褒成「解殖」、「主體性的表現」。同樣地，我們的目光理應投向更早的時間：難道大英帝國在鴉片戰爭後，和清朝政府簽訂的南京條約，不是一樣把香港排除在談判之外嗎？據此，羅教授有否發現另一種被壓抑「文化上的主體」呢？承言，當九七回歸之後，香港的主權回到——國際承認的清政府承繼國——中華人民共和國，難道不也是一種「文化上的主體性」大解放嗎？另外，號稱「五十年不變」的一國兩制：香港在英殖時期建立的資本主義制度得以延伸，正是保障了那一小撮資本家和地產商（補：誰說他們沒有參與中英談判？為其反映己見？因為他們才是「香港人」，是真正的「文化上的主體」）。試問一聲，羅教授會稱讚為「經濟上的主體性」嗎？他會否隨之發現它產生了「被壓抑的勞動階層的主體性」呢？一句到尾，「主體性」理論自話自說，根本經不起考驗。

結語

筆者無意攻擊羅教授本人及其治學方式，志在闡明「主體性」有多不恰當，證明它沒法為我們瞭解事實，還引起各種錯判；情況仿如有人靠招魂作證，控告他人謀殺罪狀般無稽。根據康德開辦理性審判法庭的原則，錯判之為錯誤，在於確立判斷依頼的條件是「不合法」的。且外，我們必須扔棄的概念字眼，又豈止「主體性」一項？它不過是萬分之一的例子，冰山一角上的尖端。文化理論、哲學專書裡有頗多用字，雖看似高深莫測，但這些詞彙要不是概念史的陳套化石，就是哲人和學者們搞不清問題後的酒後亂話，甚或自創字詞。他們這樣做，只為了自欺欺人，沒有其他目的。儘管本人不是英美分析學派的「盲粉」，然則，他們一些洞見是很值得參考。在此，面對冰山的其餘部分，我認為必須借助有效的批判工具，審查所有文化理論，清除病根。

《01哲學》，哲學入門，深入淺出，更好地理解，更好的邏輯。

立即下載《香港01》App：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app