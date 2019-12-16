阿圖塞式徵症閱讀：批判許寶強的《回歸人心》｜方川明

作者｜方川明

前言：在2018年出版的《回歸人心：極權臨近的香港文化經濟學》中，作者許寶強認為回歸後港府一直採取「獸心—發展主義」的執政思維，導致香港發生各種人道問題。故此，許教授自稱採用馬克思的方法加以分析與批判。本文針對許教授的分析方法和結論，並試用阿圖塞式的徵狀閱讀法（Althusserian symptomatic reading）作解，證明許寶強的《回歸人心》不僅違背了馬克思的基本原則，更是徹底的資本主義意識形態產物，難作參考。

阿圖塞的幽靈：回顧阿氏的意識形態理論遺產｜方川明

概括許寶強的基本論點

一）有別於中國努力維繫的「一國兩制」表面形象，許教授認為中港關係實質上是「一國一制」；但他判斷所謂的「一制」，決非一般港人擔憂的「社會主義」，而是「新自由主義」。許教授認為中共早已採納自由市場化的資本主義。所以，中美兩國在經濟上是一體的，也就是許實強所說的「你中有我，我中有你」的狀態。換言之，中美雙方沒有太多的經濟利益衝突，頂多是民主制文化與專制政權文化的零星碰撞。據此，中美之間者鼓吹一種「發展主義」，希望通過無節制的經濟發展來獲得更多的利潤。

二）香港九七回歸後，輿論界流行一種說法：「人心未回歸」，許教授認為對應的是「未回歸獸性」。所謂獸性，即是「把人還原為只剩下物質需求層次的動物」。他認為當刻的香港，正是「人心」與「獸性」之間的角力。據此，港府和親官方的媒體機關，試圖進一步收窄香港的政治環境，消除過去民間提倡的道德倫理，把港人的「人心」換成道德敗壞的「獸性」，繼而把香港變成經濟發展為主導的貿易港。針對這種政治局面，許寶強訴諸「情感政治」和「民間的道德倫理」等人性化的東西，作為對抗發展主義的政治武器。

許寶強《回歸人心：極權臨近的香港文化經濟學》

對以上論點之批判

《回歸人心》的論述源自一點，許教授從「人心未回歸」的說法，推演出「回歸獸性」。在〈前言〉部分，他明確地寫道「『人心』相對的，是『獸性』。人跟其他動物最不同之處，是除了吃喝拉睡、勞動玩樂，還關注些物質生活以外的事情、超越本能的倫理價值。」即使未曾接受乏味的邏輯訓練，我們也發現許教授的說法有些古怪，感覺他的言論有點不對稱。簡言之，「回歸獸性」真的相對於「人心未回歸」嗎？答案是否定的。因為「人心未回歸」和「未回歸獸性」並非邏輯上等值。借用簡單的邏輯分析語言：P 的否定項是 ~P，「人心『未』回歸」，它已經是對某項事情的否定；倘若上述是否定項 ~P，那麼 P 則為「人心回歸」。所以「人心未回歸」應該相對於「人心回歸」，絕非不知從哪裡來的「回歸獸性」。我們都知道（許教授在〈前言〉亦承認），「回歸」針對著特殊的語境，它是指「香港的九七回歸」。故此，「人心未回歸」的意思，更多是指「港人仍未完全認同香港已回歸中國的事實」。先不理許寶強怎麼從「人心未回歸」跳躍至「徹底回歸獸性」，以及這種意識形態的病理成因，他的確是毫不猶豫地迴避了邏輯、繞過了「人心回歸」。筆者認為上述的邏輯短路，是論者有意無意忽略了「人心未回歸」——「港人仍未完全認同香港回歸中國的事實」的真正問題導向，形成了客體（或概念）的置換（displacement）。概言之，這是一種意識形態操作：凝縮（condensation），置換作用的主要操作是「以部分取代整體」或是「A 項替代 B 項」。就此，許教授先把「人心未回歸」的「人心」分拆而出，從此部分（人心）替換整段句子的原意，繼而舉出（所謂的）對立項「回歸獸性」。然則，在進一步拆解許寶強的意識形態徵狀前，我們宜先考察他的方法論，然後再重返此關鍵點上。

馬克思：社會的歷史都是階級鬥爭的歷史 (03/14)

許教授自稱參考了馬克思的方法，以它分析「97回歸——2018後雨傘」的香港政局，而《回歸人心》正是這種分析的理論成果。面對馬克思的歷史唯物辯證法，許氏把它分拆成「歷史」、「唯物」和「辯證」三個詞彙來理解。據說，「歷史」是「反對先驗的判斷」，即把一切概念或研究對象，置於具體的歷史脈絡（經驗）來闡釋；其次，「唯物」不是「物質決定心靈」或「下層建築決定上層建築」等庸俗的唯物主義觀念，而是按照〈關於費爾巴哈的提綱〉的主張：既然「人類是社會的動物」，所以得考察社會的發展、變化來洞察人性；最後，「辯證」是指《1844經濟哲學手稿》裡闡明的整體觀。其中，馬克思從不片面、局部地理解客體（或概念），而是以總覽無遺的角度出發，總括出蘊藏各種差異與矛盾元素的統一性概念。由此可見，許寶強筆下的馬克思，是一個「整體的馬克思」。正因為這位「馬克思」毫不保留地含括馬氏畢生的所有著述，排除了箇中矛盾和不相融之處，所以是流於表面與空泛的。換言之，許寶強自以為洞悉馬派的方法論，但事實上，根據教授對馬派理論核心（即唯物辯證法）的理解，足以證明他的主張份屬誤解，甚至自相矛盾。諷刺的是，許氏所論的「馬克思」已違反剛才提到的「歷史」原則。要知道，很多西方哲學家，包括柏拉圖（Plato）、孔多塞（Marquis de Condorcet）、萊布尼茲（G.W. Leibniz）和黑格爾（G.W.F. Hegel）等，他們都抱持一種整體觀；相對上述日後被扣「資產階級唯心主義形上學家」帽子的哲人，馬克思的整體觀到底有何分別呢？且外，按照許寶強對「辯證」的描述，他理解的整體觀和黑格爾在《精神現象學》序言裡提出的整體概念（真理即整體）相乎。難道馬克思的辯證法=黑格爾的辯證法嗎？心水清的讀者自知答案：不是。哪怕兩者有相同的操作原理，它們也有不能調和的相反之處。簡單地說，很多馬派學者都為馬克思的思路分段，全因《1844經濟哲學手稿》與《資本論》的不同，是不容忽視的（兩部著作的內容差別，敬請讀者參考相關研究，在此不贅）。就此，阿圖塞為我們提供了合理的解釋。如果《1844經濟哲學手稿》的作者是費爾巴哈主義時期的馬克思，那麼《資本論》便是馬克思揚棄了（aufheben）費爾巴哈庸俗人道主義、黑格爾絕對觀念論後的成熟之作。換句話說，馬克思的思想也須——對應許氏娓娓道來的「歷史」原則——置入概念史的脈絡來看，因為他本人亦經歷了「認識論的斷裂」（epistemological rupture），一種知識預設框架的範性轉移，絕非一步到位。因此，馬克思的辯證法不是別的，它是忠實於黑格爾辯證法的否定性原則（破壞力）。他借此發現黑格爾辯證法的「合題—新概念替換舊概念」操作，是一直忽視物質和勞動生產的實在維度。即言之，黑格爾僅把萬物一切視作頭腦推理的結果，完全莫視了具體的實在性（身體、勞動）。筆者傾向支持阿圖塞的見解。故此，如其將馬克思的方法學籠統地理解，並分拆為「歷史」、「唯物」和「辯證」等三方面；倒不如把「唯物辯證法」視作一項名詞，無須望文生義，它專指一種概念史式的否定操作原理。據此，馬克思從費爾巴哈、黑格爾、李嘉圖（David Ricardo）及亞當・史密（Adam Smith）的個別理論（補：阿圖塞認為，理論必然對應某一特定的客體）中，進行連串的消極性破壞，以助還原被「錯誤的認識論」掩蓋的客體之真確面貌。

《資本論》：資本是加強與壓抑分裂的悖論 (09/14)

結果，許教授運用他的形上學「整體觀」，為我們上演一場理論鬧劇。他認為「發展」是重要的關鍵，它能夠循著簡單又兒戲的「正—反—合」原則，把本港的政壇傳統—泛民 VS 建制的對立統一起來，因為「發展」才是問題所在。據此，資本家、港府和建制派議員是全球化新自由主義的在地代理人。他們一致攜手，連同旗下的輿論機器，在民間散播「發展主義」的「獸性」價值觀，日漸消解政治和道德倫理，歌頌唯經濟是好，以便大興土木，促使經濟增長和生產利潤之效。比如說，從興建高鐵，拆毀菜園村事件，還有近年政府倡議的大嶼山填海發展項目（明日大嶼），便能窺見一斑。以上就是《回歸人心》一書批判「發展主義」的基調，也就是說：新自由主義=發展主義=去政治化、道德倫理=回歸獸性。毫不誇張地說，筆者親自點算過，許寶強在書中多處重提「獸性」和「把人還原為只剩下物質需求層次的動物」等的調子。然則，許教授寧可一再自我重複，也沒有為讀者解說新自由主義為何物。膚淺地說，亦即新自由主義和資本主義的分別。有關新自由主義的著作繁多，我認為盧荻教授的文章〈我們生活在新自由主義時代〉，提供了扼要明顯的定義：新自由主義作為資本主義演化過程的一種特殊面貌，它發端於日益龐大的市場金融投機之上。為免曲解原意，我直接引用盧荻教授的句子好了：「金融化，也即資本日益轉向投機活動，勢必擠壓生產性的長期投資。這種擠壓效應同時會加劇收入分配差距，壓抑消費增長。結果就是，當代資本主義具有走向系統性需求不足的內在傾向，從而引發經濟危機。」事實是，由於許寶強的論述經過了凝置作用，即把「經濟」、「金融投機」、「勞動生產」、「資本累積」和「生產利潤」等概念，不顧箇中的不咬弦與矛盾之處，一併濃縮在「發展」一詞之中，形成了空疏的形上學式觀念，所以他不但忽視了盧荻教授描述的新自由主義之政經運作邏輯，乃至馬克思揭示的資本主義之根本問題，還一下子把「發展」視作現代人類文明的邪惡根源。我不妨幼稚地問一句，既然依賴新自由主義（可轉換「金融投機」）的國家，主要靠自由市場的投機買賣來獲取資本、利潤，過往從具體勞動生產出的貨品從可得來？答案很簡單，就是從位於東南亞及非洲等地區，在那些發展中的第三世界國家投資廉價產業，再以賤價吸納，並高價售出來撈取便宜的貨品和利潤。第三世界國家是什麼地方？可能許教授會視為獸性蠻橫的地方，因為活在其中的人是連「基本的物質需要」也難以獲得（補：如果許教授讀到此處⋯⋯ 對，真的有這樣的人。即便在香港，隨著貧富差距日漸擴大，也會有「獸性的人」出現。那麼，書齋學者們，難道他們沒有當為人的資格嗎？）

我們生活在新自由主義時代｜盧荻

我們說實際數據吧，在聯合國發佈的〈世界投資報告2019〉中，研究團隊在考察發展中國家的經濟情況時，發現這些國家於今年度有零星的經濟增長，然而他們寫明：「發展中國家間投資的很大部分最終還是歸於發達國家的跨國企業所有」，而且發達國家中的「跨國企業一百強，它們仍然穩佔全球企業出資的研發活動的三分之一」。換言之，發展中國家的加速發展，即使帶來了一定的經濟成效，但最終的利益佔大部分落入跨國企業背後的股份持份者手上。那麼，我們必須從許氏的形上學觀念「發展」中，分解出「勞動生產」和「資本累積」這兩種不同的東西。如果發展是指持續性生產之意，那麼它沒有壞處，因為勞動生產是人類維持生命的必要活動，它是我們在物質世界賴以為生的唯一方法；真正問題出自資本的瘋狂累積之中，資本以投資、投機買賣的方式來滾動和增長，最終投進一少部分人的銀行户口之中，沒完沒了，循環不停。且外，資本家為了累積更多的資本，他們可以無視現實的市場需要，不加節制，產生出一大堆過剩的貨物，造成產能過剩與資源浪費的惡果。老實說，這是馬學的基礎認知101。別忘了，鑑於「跨國」而言，資本主義—新自由主義的經濟系統是不能孤立、個別去看，我們應該（再一次）採用許教授提倡的「歷史」和「辯證」原則分析。所以，與其說中美之間是後冷戰的政治文化衝突（民主文化國家 VS 專制文化國家），倒不如視之為由美元主宰的龐大經貿系統，與反系統的力量之間的政經衝突。打個岔說，很多像許教授的文研學者，都遺忘了今天中國仍然有公有化國企與計劃經濟這回事，哪怕私有化的民企的確增加了。當然，反系統依舊廁身在美元霸權主導的世界之中。所以在拉攏第三世界的同盟國，擴大反系統之影響力的同時，它和既有主宰世界的經濟系統之彼此關係，會出現許教授所說的「你中有我，我中有你」的局部現象，但絕不能單純地完全等同之（補：難怪在這本寫於中美貿易衝突惡化之前的書中，許教授預視中美不會發生經濟衝突，因為兩者都是同一的經濟系統）。

政治經濟學批判沒用了？批判布希亞的《生產之鏡》｜方川明

總結

真相是，即便某君引述了幾句聖經的話，並不代表他是基督徒；同理，儘管許寶強自稱運用馬克思的方法論，但他更接近（寫作《生產之鏡》時期的）布希亞（Jean Baudrillard）與盧梭（Jean-Jacques Rousseau），是一名標準的反馬派主義者（anti-Marxist）。像布希亞一樣，許寶強竟把「生產」視作引致貧富差距及一切政治問題的根源（見本書的第34頁：「亞當・史密、李嘉圖至馬克思的『勞動價值論』，高揚人類於經濟活動中創造價值的重要地位，為經濟化的進程掃除了最後（源自宗教神學）的道德障礙。」）；恍如盧梭一般，許教授認定「生產」破壞了有益的、來自原初自然關係的倫理道德，把人變為只求物質的禽獸。難道上述不是尋求倒退的「反動」觀念嗎？在《共產黨宣言》中，馬克思和恩格斯認定資本主義為人間帶來了一定的進步，因爲它粗暴地割斷了人與自然連繁的臍帶，把人類改造成「無祖國的工人」。在此，也許像許教授一樣的人，可以拿著一筆積蓄，輕易地扔棄高薪厚職，歸隱田園去，享受自然、陽光與大地，過著模仿前資本主義時期的虛擬鄉野生活。但對於一般勞苦大眾（即被許教授稱為「獸性」的人）來說，資本主義是鐵一般的現實；這個龐雜的政經系統業已滲透人類的社會關係，不由個人主觀意願所干擾。面對資本主義衍生的問題，與其訴諸道德倫理，並把問題歸咎於勞動生產之上，我們更應該丟掉以上的無謂幻想，直面政經系統的核心問題。就此，或許能算作預告，筆者會繼續關注這則問題，試作進一步考察和理論工作。

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