森美術館《未來與藝術展》(下)：身體倫理與變革中的社會｜胡雅雯

作者|胡雅雯

透過前兩篇文章,我們跟隨六本木森美術館現時展覽——《未來與藝術展》,回顧了興起於1960年代的日本新陳代謝派(Metabolism)及其在人工智能時代得以復興的條件,透過生物藝術作品看到藝術與科技密切交織的趨勢。剛剛過去的2019年,無疑既是技術改變生活又帶來持續恐慌的一年,當自然物與文化物被科技進步造成的後果模糊化,甚至取代時,哲學、社會學等人文學科又將因此產生哪些概念、方法與政治實踐上的變化?藝術又將如何呈現反思?

森美術館《未來與藝術展》(上):未來都市與新陳代謝主義的復興|胡雅雯

森美術館《未來與藝術展》(中):生物性的未來美學|胡雅雯

科技對身體、社會的改造及隨之而來的倫理問題,可以說是賽博朋克到後人類社會最為普遍的關注,此次展覽亦聚焦於此。為了令觀者對技術帶來的身體擴張有更加直觀的認識,森美術館特意在展覽空間內設置了一個名為生物工作室(Bio-Atelier)的實驗、創作環境,令參觀者可在其中看到多個製作中的展品,這也是日本藝術機構佈展的首次嘗試。

蒂姆特・施特貝(Diemut Strebe)的作品《Sugababe》(2014),採集了梵高後代的 DNA,並以此為根據,運用 3D 生物打印再現了梵高切下的左耳。他希望通過梵高這一藝術史上的重要人物,來思考當下人們對於基因編輯從而改造 DNA 的渴望。阿基・海恩斯(Agi Haines)也通過基因設計嬰兒模型《變化》(Epidermal Myostomy)系列作品,表達了這一關注。這不由使人想起,自2018年末持續發酵至2019年的賀建奎基因編輯嬰兒事件,一方面引發了大眾對生命倫理的焦慮,同時,也引起了人們對學術和科技倫理的擔憂:學者、科學家以科學理性作為掩護,為了科學成果不惜成為忽略人倫的「科學狂人」。

蒂姆特・施特貝《Sugababe》

阿基・海恩斯《變化》

而在技術對社會變革的部分,羅薩諾-黑梅爾(Rafael Lozano-Hemmer)和烏迪奇科(Krzysztof Wodiczko)在館內開闢了名為《焦距館》(2015)的體驗型藝術裝置——觀者進入房間後,一舉一動都將被監控鏡頭記錄,投射在空間被的牆壁上。這意味著,你可以看到自己的面部被聚焦,同時呈現出一些數據信息;進一步,電腦會將你和其他來館者的臉進行比對和配對。位於門口的墻壁,展示了經由數據配對的結果。這一裝置表明了數據監控時代的兩個特點:一是人臉識別等生物信息的採集可以是非接觸式的,這意味這一資訊可以在人們毫無意識的情況下被收集;二是,因此而來的自動化決策直接促發無所顧忌的監控暴力。

羅薩諾-黑梅爾、烏迪奇科《焦距館》

此外,與大數據相關的作品《冥想:用60分鐘觀看「萬物」簡史》(Deep Meditation: A Brief History of Almost Everything in Minutes, 2018),其材料來自圖片共享/分享網站 Flickr,讓人工神經網路機器學習帶有「萬物(everything)」這一標籤的照片,然後在此基礎上由人工智慧自動生成出誰也沒有見過的風景。事實上,基於 Flickr 等同類網站,加之人工智能合成演算法製作的合成圖像、影像已使現實社會中真實與虛構的界限變得愈發模糊,最經典的一例便是將荷里活明星的面部,置換於色情影片中。當我們連親眼所見的都無法信以為真,便導致了情感主宰判斷的「後真相」社會,它將社會信任撕得粉碎,亦將公眾帶入以情緒與立場驅動的敵對,未來它又將驅動怎麼的群體現象?

帕特里克・托萊塞《冥想:用60分鐘觀看「萬物」簡史》

在此,何謂自然?人工創造的新生命能否當作是演化(evolution)?為了符合人類需求,人工進化的界限在哪裡?大數據將衍生怎樣的社會倫理問題?等等一系列的問題再次被提出。但相較於未來都市和生物藝術部分,展覽這部分的前瞻性就明顯要弱得多。首先,許多藝術品及其反思,早在奧威爾(George Orwell)、赫胥黎(Aldous Huxley)那裡已有探討。其次,藝術家對於技術帶來的主體性爭議的理解,有時也較為模糊,例如:何謂主體性?只要有人類生物屬性就可視為主體?相反,成為身體一部分的機械裝置就必然是客體,必要恐慌?更重要的是,其所呈現聚焦於技術達爾文主義的變革社會——或更明確地,後人類社會——的意涵相對單一。這亦反映出當今我們面對後人類問題,更願意關注狹義的技術與人關係的層面。但事實上,如果將我們現在的科技進步放入科技史的脈絡中來看,一方面當下技術進步的速度與變革程度,可能未必算得上巨變。另一方面,對基因編輯等身體改造和大數據下極權社會帶來的、最基本的恐懼,其實仍是來自源於「客體/物」對人性的異化以及對身為主體的「我」的壓抑,從根本上來說,也並沒有超越主體與客體二元對立的框架。

《01哲學》,哲學入門,深入淺出,更好地理解,更好的邏輯。

立即下載《香港01》App:https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app