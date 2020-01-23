《一拳超人》：一分耕耘，萬分收獲的荒誕

這陣子若你問朋友、同事正在玩甚麼手機遊戲，聽到的答案都總是《一拳超人：最強之男》。

大家應該都《一拳超人》故事的基本設定了：主角埼玉無論面對甚麼對手，都只要毫不費力的一拳就可以輕鬆取勝。

（圖片來源：《一拳超人：最強之男》宣傳圖片）

無敵超人的特別育成法

從埼玉的背景故事，我們得知他是人類，沒有經歷生化異變。他過去只是個普通上班族，最初為了救人而跟怪人苦戰，更險些送命。

為何埼玉後來會得到一拳即 KO 的壓倒性強大力量呢？這個「變強的秘密」，在作品前期已經揭露：每日掌上壓100下、仰臥起坐100下、深蹲100下、10公里跑步，天天堅持（外加變成禿頭的代價）。

（圖片來源：《一拳超人》漫畫）

日本少年漫畫向來中有猶如三頭馬車的公式：努力、友情、勝利，當中的「努力」是非常重要的元素。努力而後得到成果，可以對應天道酬勤的道理，亦包含只要願意努力，就能做到自己想要的事的勵志精神。（說近的，可以對照另一英雄系作品《我的英雄學院》中如何強調努力）

這絕不科學！缺乏因果的偶然性

然而《一拳超人》卻反其道而行，埼玉只有普通人的困難與努力（埼玉那組訓練可不容易，但也非極難達成，對運動員甚至可說是普通），卻得出超級英雄的成果。在付出與成果之間巨大的反差與不平衡之下，埼玉可以說根本沒有努力變強的過程，就從零一下跳到整個世界的最高點。雖然埼玉以「做運動訓練」來解釋為何自己「擁有無敵的力量」，但不論是故事中的其他角色或是作品的受眾，都不會接受這兩件事之間有因果關係。

（圖片來源：《一拳超人》動畫）

根據古典的歸納法，要說 A 與 B 兩件事情之間有因果關係，必要在經驗中觀察到 A 的發生往往伴隨著 B 的發生，這相同的現象必要有重複性。最簡單的例子是重複地加熱水之後，都人會得出沸騰的現象，因此我們得出「水加熱後會沸騰」這個因果關係。

可是，「任何普通人只要做了埼玉所說那套體能訓練，都可以得到與他同等的力量」明顯不符合可重複性的條件，這個因果關係明顯並不成立。用網絡流行話來說，埼玉的解釋很「不科學」，甚至比完全沒有提供解釋更讓人感覺荒謬。而這個設定就成為了《一拳超人》的母題與張力。（但有一點很有趣：每人聽完埼玉解釋也覺荒謬，也就沒有人信，亦沒有人跟他這樣做）

（圖片來源：《一拳超人》動畫）

「事情就如此發生」的荒誕感

若真的要談論埼玉強大的成因，我們要不只能視兩件事為獨立的單一事件，兩者之間根本不存在所謂的因果關係；或是假設兩者之間另有謎一般的原因或條件在運作。然而，故事沒有解釋過後者的機制，我們只能接受前者：事情就是如此發生，是一種極端的偶然。而當人遇到因果鏈連接不上、讓人無法接受的事實，就會有一種荒誕感。

所謂荒誕（absurdity），除了指因果解釋失敗之下的極端不合理、愚蠢，亦是法國哲學家卡繆（Albert Camus）關注的主題：人無可避免會有股衝動去探問存在於世的終極問題（例如「存在到底有甚麼意義？」），但人在世界之中又不可能達到足以讓自己滿足的答案。離奇地得到無敵力量的埼玉，亦深深陷入這個狀況，在整套作品之中他都在追問：如果才能在戰鬥之中得到滿足感？做英雄有甚麼意義？可惜既為無敵，埼玉的追尋卻往往失敗而終。

卡繆：關於荒謬的哲學

而有趣的是，埼玉的入門弟子、改造人傑諾斯為了一報滅門之仇，同時要守護他人，故此一直渴望不斷變得更強。在親眼見識過埼玉無法理解的強大力量之後，傑諾斯將這股欲望投注到埼玉身上，而拜師、苦求與觀察埼玉，希望學習變強的方法。他認為埼玉若非存心隱瞞，那就一定有甚麼連他本人亦不知道的秘密，傑諾斯一直在追求這個秘密，想要模仿然後變強。

（圖片來源：《一拳超人》漫畫）

傑諾斯無法接受的，是事實就如表面所見，背後再沒有秘密。恰恰努力的傑諾斯與淡漠的埼玉，在《一拳超人》中成為一對最鮮明的對比。

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