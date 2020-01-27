【赤口】每年一次！「讀哲學可以做乜」問答大會

又來到初三赤口。在疫症的陰霾下，今年大家最好盡量留在家。若真的要去拜年或聚會，也要注意好個人衛生與防護措施。

講到赤口日，小編雖無跟人口角的經歷，但回想起在拜年時表明自己的學科或職業之後，都被親友以特別的眼光注視，問了不少非常難答的問題。

問題一：「咦你讀哲學㗎？」【下接】

反應一：哲學好難呀～

「哦～厲害～哲學是不是好難㗎？」

有些人認定哲學好深、好難，甚至自貶為「凡人」，不會懂這些深奧的東西；亦有些人認為哲學很「離地」，或都只討論沒有答案的問題，而否定哲學的價值。

不，哲學家或讀哲學的人一樣都是凡人，而且哲學研究的是非常現實的東西，任何不貼近現實的哲學都是不值得讀的。但要嘗試說服對方相信這點，就至少要花上幾個小時了。

反應二：我也很喜歡哲學的呀！你研究誰的？

「我也很喜歡哲學的呢，尤其是尼采／沙特／卡繆！你研究誰的？」

我知呀。01哲學中凡是以尼采／沙特／卡繆為題的文章，反應好像總是特別好，可能你也有份 like 與 share 呢。我研究德國古典哲學的，例如謝林⋯⋯沒聽過？黑格爾呢？也沒？呀沒關係，其實我也幾喜歡尼采的⋯⋯。

反應三：到底哲學是讀甚麼的？

「哲學具體上其實是讀甚麼的？我一直都搞不懂。」

遇到有探究精神的朋友，絕對應該認真回答。但在這喜氣洋洋的日子，有否三言兩語可以總結，又不破壞節日氣氛的答案呢？「哲學是對於人類各個知識領域的後設式提問」、「在哲學二千多年來的歷史之中，不論是所研究的概念還是使用概念的方式，都經歷過多次轉向與分歧，難以一概而論」，可是在拜年場合說這些真的好嗎？

反應四：嗯⋯⋯哲學，幾好吖。

還有一類人，聽到小編讀哲學，面容稍有難色，基於禮節與修養表現得算是克制，但仍難掩蓋其不知道如何繼續對話的心情，唯有轉換話題，顧左右而言他，或說一邊機械式地來回點頭一邊唸：「讀哲學，幾好吖」。

看到對方這反應，實在無謂繼續煎熬他／她了，不如還是多剝幾顆瓜子，談談最近會否去出外旅行好了。

問題二：「你到底幾時畢業？」

當該位親友知悉我讀了多年還沒有讀完，通常會以一種夾雜著好奇與同情的語調問：「你到底幾時畢業？」

拖了一年又一年仍遲遲未畢業，這在研究所謂歐陸哲學的學生之間最為普遍了，而被指責懶惰、優柔寡斷、有拖延症⋯⋯。事實不是這樣的（雖然或許有幾分是真），事關歐陸哲學都會預設以百年或千年計的思想史背景與脈絡，想攻入哲學家的思想套路，就要對這些緊扣一起的脈絡有個基本把握。到能夠稍為整理與提出一個研究題目（但不保證可行），都已經讀到 Year 3、4 了⋯⋯。

問題三：「讀哲學出來可以做甚麼？」

終極問題來了。即使被問了過百次，小編仍然不知道該如何好好回答這問題，或應該說，我自己都想問呀。

假設一：通識老師

「你讀完出來是不是會教書？」

嗯，可惜的是大學的哲學教席極為稀有，而香港的中學不設哲學科，讀中文系、英文系或歷史系還有些優勢，但讀哲學嘛⋯⋯幾乎只有資格教通識科。雖說這條路也不是不可以，但眼見通識課程方針一改再改，最早推行通識科那些人又說香港問題的罪魁禍首就是通識科，真叫人無所適從，還是不會優先考慮了。

假設二：政治家

「讀哲學是不是可以出來搞政治？」

會問這句的，大概對方心目中對讀哲學有以下的形象：經過邏輯思考的訓練，有辯論與演說的技能，亦會研究政治哲學，簡直是從政的人才呀！可是事情沒有這麼簡單，先不說並非每個哲學學生都專長於以上的項目，而且在當今瘋狂的政治環境之中，讀過哲學的人沒有甚麼特別的優勢。

答案一：揸兜

讀哲學可以做甚麼？揸兜（行乞）囉哈哈哈。自嘲一下還是可以，但要面對事實時，仍然有點笑中有淚。哲學幾乎被當作大學中最不職業導向的學科，正如古希臘的亞里士多德說過，唯有不用勞動的有閒階級才有可能研究哲學。可是我自知不是有閒階級，對方也知道我不是。

答案二：哲學編輯

又或者簡單些，讀完哲學，咪可以做哲學媒體的編輯囉。