【情人節】在不安時期繼續思考愛情

尼采在《查拉圖斯特拉如是說》(Also sprach Zarathustra)中寫道:「愛情之中總包含著某種瘋狂。但瘋狂之中亦總包含著某種理性。」(There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness.)

今年的情人節大概比較特別,我們的世界彷彿比愛情更瘋狂。

〈再讀《愛在瘟疫蔓延時》:瘟疫是愛情的隱喻|胡雅雯〉

人處於看似無理性的世界之中,試圖找尋理性的法則,哲學因此而誕生。哲學本來就是一種出於愛智慧而進行的活動,它也可以說是愛的表現與成品。在愛智慧之餘,哲學家也愛關於愛情的智慧。

藉著情人節,01哲學從多個角度來討論愛情,從社會的大背景,到私密的個人情感:所謂的「愛無能」世代是甚麼?為何在人群中的孤獨要比獨處難受?為甚麼人要互送禮物?真愛應該是怎樣的?社會的意識如何決定了女性的戀愛路途?

關於愛情的問題仍有待我們繼續思考下去,願下年情人節會比今年的好。

〈愛無能世代:從「自殺式單身」到液態之愛|胡雅雯〉

每逢過時過節,單身的朋友少不免會被長輩關心感情狀況,他們總是無法理解為甚麼你仍是單身。此時,我們不妨試著用齊格蒙・包曼(Zygmunt Bauman)的理論告訴他們:是當今社會「液態現代性」的特徵塑造了此種狀況,讓我成了「愛無能者」。

〈【存在與虛無】燭光晚餐我無份,每逢佳節我單身|于千〉

看到相識或不相識的情侶「放閃」,單身的你心頭上有否湧出一股孤獨感呢?但我們也明白,並非有人陪伴就一定可以免除孤獨,不缺伴侶與關注卻仍孤獨的大有人在。那孤獨的本質到底是甚麼?這種感覺從哪裡來?存在主義哲學家沙特就認為孤獨感來自:該出現的卻沒有出現。

〈【禮物論】天下沒有免費的午餐,也沒有免費的禮物〉

對於有愛情的人,在情人節、紀念日與雙方生日習慣會互送禮物。男生可能會特別頭痛要去買甚麼花,或是要訂哪間餐廳的情人節晚餐。我們有否想過,為何送禮、收禮與回禮好像成了我們與人相處之間的基本義務?讓我們看看法國人類學家牟斯與哲學家德希達怎樣說吧。

〈巴迪歐:愛情是一場始於偶然、通向永恆的戰鬥〉

就算不在情人節,我們也不時會向另一半傾訴愛意,回憶彼此的相遇,重提自己在哪時對對方生出情愫。愛情是哲學家的永遠課題,巴迪歐與齊澤克這兩位當代哲學家,就曾浪漫地談論愛的本質:愛雖必定始於偶然,但真正的愛是一場通向永恆的漫長戰鬥。

〈女生聯誼的無敵技巧?婚戀教程背後的性別政治〉

理想而純粹的愛情,不應該是計算利害得失之後才有的。然而現實中的愛情不總是那麼純粹,現在我們奉行自由戀愛,但很多時卻發現自己要在巨大的「戀愛自由市場」之中努力打拼,方能贏得愛情。即使到了今天,男女之間始終仍是一種不平等的關係,社會仍然或顯或暗地要求女生透過千百種手段取悅男性。

