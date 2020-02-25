「臨兵鬥者」可以加持口罩效用？為何我們信醫學多於玄學？

近日著名玄學家兼編劇李居明化身為「抗疫大師」，於 YouTube 上發佈了六條影片，講授預防新型肺型之法。大師說到自己是「用所謂玄學、風水、命理、哲學、宗教的角度，如何看這次瘟疫，如何防止瘟疫」。在玄學與風水方面的造詣很難與大師相比，但既然大師講到哲學了，那還是可以談一下。

層出不窮的玄學防疫法

在六條防疫影片之中，李大師將玄學作當代應用，有非常多樣的手段。首先有傳統玄學的五行來講，新型肺炎因水火相沖，可以於家居佈陣化解；亦可以將包含《易經》卦象的符貼貼在家中或載到手機，或做出「六六手勢」（防疫的好數字）自拍一張，留在手機。

李居明大師設計「防疫符貼」

李居明的其他手法則有點異想天開，例如李居明講到因《上流寄生族》導演奉俊昊，在不快樂的大環境之中得到奧斯卡的榮耀，成為世界上最開心的人，因此他的八字或許藏有解救肺炎疫情的解藥，得到奉導演的八字有助我們對抗肺炎。

另一個讓人意外的，是李居明在影片中透露出：早在2019年自己監製的電影《通靈師》海報，變形手指掩著自己的口，這是「通過密法提示大家，在2020年每個人都要小心呼吸的毛病」。但若關乎到全球人類的生命，大師又先知，那為何要以密法提示，而不預先明說呢？

《通靈師》電影海報（智富電影）

而在大師眾多方法之中最矚目的，大概是他以佛教密宗加持口罩用的手法：一手拿起口罩，一手用劍指劃出井字形的四縱五橫筆劃，同時配合每一下逐一唸出披甲護身真言「臨、兵、鬥、者、皆、陣、列、在、前」，最後在中間劃一個剔號。這樣做之後，「口罩就會有一種防疫的能力，等於一種加持力」。

出於疫情嚴重，大師破例將本來不外傳的密宗加持法傳授給大家，並明言「既然是我教你的東西，我會承擔所有的責任」，實在很有責任心。

李居明大師的抗疫大法：

+ 6 + 5 + 4

玄學與科學體系之差

口罩加持法這段影片，被廣傳得最多。這裡有趣的問題是：為何我們會立刻覺得李居明的做法荒謬？

這是因為李居明用玄學同術學來作很有針對性、有清晰因果關係的事情上，並斷言這些做法有客觀的效果。這套玄學體系，跟我們所用的醫學科學體系相差很大，然而其實兩者都是一種理論體系。

對比實驗與臨床得到的事實，以歸納的方式建立對應事實的知識。然而醫學並非絕對為真的客觀事實，精準得不會有錯。若醫學理論之中忽略了我們所不知道的事實，就要重新納入這些事實，修改原有的理論體系。醫學盡力以嚴謹的態度，讓知識對應客觀的事實，例如科學家努力整理出病毒基因排列，並對比各種病毒排列之間的分別；而在顯微鏡的幫助之下，我們亦可以確實看到新型肺炎病毒的外觀，並指稱它是引致新型肺炎的成因。

顯微鏡下的冠狀病毒（NIAID flickr, NIAID-RML）

玄學則沒有同樣的基礎，例如對於為何會爆發新型肺炎，李居明提出的其中一種解釋是：全球手機使用人數飇升，手機含有副射，是火大之物，長時間使用手機讓我們生活中火的五行變強，火會溶雪，而雪屬金，金又代表肺功能，因此有這次肺炎疫症（甚至手機開始普及的這二十年來，人類的種種災難如 911 事件都是火溶金造成）。大師這種解釋沒有提到病毒的存在，單以玄學的概念連結現實發生的事件，甚至讓人覺得只純粹是玄學符號之間的穿插，指派到不同的現實事象之上。

我們不難發現，李居明對於事實的玄學解說，多是事後的回溯性解釋，即當事情發生了，才以玄學概念來作解釋；同時，李居明所說的解釋，往往欠缺科學哲學家卡爾・波普爾（Karl Popper）強調的可證偽性（falsifiability），即有可以被事實證明為偽的可能性，因此不是對於事實作真理論斷的科學命題。因此，大師雖然說「我會承擔所有的責任」，但到底會有甚麼情況要到大師負上責任呢？

波普爾：可被證偽的才是科學命題

從形而上學的角度來看，嚴格來說我們無法證明李居明的做法是虛假的；我們只能以不可知論式的態度來看，對於玄學或堪輿學的真確性或對事實的符合與否存疑。我們雖無證據指出玄學的解釋與對策一定不可行，但相較之下，在醫學上我們卻很多有現實基礎的客觀證據，以支持醫學的對治措施是有效的。

玄學或可安心，但醫學衛生要緊

若李居明的防疫大法能讓善信在疫情之中比較安心，亦不失為一種正面作用，例如他教人以手印唸經提昇智慧、增加能量，則面對任何災險均不會感到過於擔心。然而大師所用的口罩加持法，在施術過程中手指會觸碰到口罩表面，就不太符合科學的衛生守則，大家還是可免則免了。

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