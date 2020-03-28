夏卡爾：他只塗上愛與美的色彩，愛讓我們的身體輕盈

1985年今日，二十世紀最後一位現代主義繪畫大師，馬克・夏卡爾（Marc Chagall）在法國藝術小鎮聖保羅德旺斯（Saint-Paul-de-Vence）安然離世，享壽九十七歲。他為世人留下無數傑作，作品包括繪畫、彩繪玻璃、舞台服裝設計、雕塑、陶瓷、大型壁畫和兒童繪本等。

馬克・夏卡爾（Marc Chagall）的作品：

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這位猶太裔藝術家親歷見證過上世紀連場歷史災難，包括俄國革命、猶太人種族滅絕和兩次世界大戰，他的家鄉在二戰年代就慘遭蹂躪，但他的藝術作品卻只塗上愛與美的色彩。如同他所說，「甚麽事情都能改變過來，不論是藝術或人生，如果我們能夠說出『愛』這個字而不感到羞耻⋯⋯在愛裡面有真正的藝術。」夏卡爾的調色盤創造出已逝的俄國家鄉生活、馬戲團的夢幻世界、聖經的偉大敘事，以及一切夢想與回憶，他是一個雕刻愛與夢想的藝術家。

馬克・夏卡爾（Marc Chagall）

1887年，夏卡爾出生於俄國（今屬白俄羅斯）的維捷布斯克（Vitebsk）的一個哈西迪猶太教家庭。自十九世紀末，俄國大部分猶太人就聚居於維捷布斯克，而童年故鄉的景緻將一生長留在他的腦海，一直到他晚年的畫作依然可見洋蔥形圓頂的教堂。夏卡爾的家境並不理想，他的父親受僱於漁商，靠賣鯡魚為生，母親則經營雜貨小生意，工作非常辛勞。他是家中的長子，還有八個弟妹，一家人感情相當深厚。據他的自傳所述，貧困而可愛的童年是他的繪畫的基石。

在這家庭背景下，夏卡爾選擇走上藝術之路並不容易，但他自童年就一直嚮往藝術人生。自八歲起，夏卡爾就對諸多藝術都感興趣，他幻想自己同時成為一個歌手、舞蹈家、音樂家、詩人和畫家。他的母親起初並不同意他當畫家，但最後也放手讓他一試。1906年，十九歲的夏卡爾就跟上自然主義畫家耶胡達（Yehuda Pen）學畫。耶胡達是一個出色的風景畫與肖像畫導師，這短短兩個月的學習讓夏卡爾一生受用。後來在戰時，師徒更繪畫對方的肖像畫。青年時期的夏卡爾已經不拘一格地運用色彩，他後來憶述道，「在耶胡達的教室，只有我會用紫色作畫⋯⋯這聽起來很大膽，我往後甚至沒有交學費就去上課」。夏卡爾的家庭實在負擔不起他的繪畫學費，。他當時就為一個攝影師潤飾底片來賺些零錢。一年後，夏卡爾就出發到聖彼得堡（St Petersburg）求學。

耶胡達老師繪畫的夏卡爾肖像畫（1915），師徒之情不言而喻。

在聖彼得堡，夏卡爾進了萬賽瓦學校（Zvantseva school）學習。萬賽瓦學校的學習風氣相當自由，尤其接納現代主義思潮。校長兼畫家利昂・貝斯克（Léon Bakst）就是改變夏卡爾一生軌跡的重要人物。貝斯克讓他發現到「歐洲的氣息」，同時鼓勵他離開俄國前往巴黎。在這段時期，夏卡爾開始走出俄國藝術圈子，獨立的精神與孤獨的情懷也在此時萌芽。他拒絕參與任何一個藝術圈子與群體。

到了1910年，夏卡爾獲得其藝術贊助人的一筆錢，足夠成為他到巴黎的旅費。當他抵達巴黎，他就為自己起用了「夏卡爾」（Marc Chagall）這個法語名，取替原名 Moyshe Segal。因為缺錢，他這時不少畫作都畫在窗簾布或者衫布。他沒有再去上課，但到了羅浮宮取經，從古典繪畫大師的作品中吸取養分。德拉克羅瓦（Eugène Delacroix）、庫爾貝（Gustave Courbet）和傑利柯（Théodore Géricault）的作品都對他腦海留下鮮明印象。他之後搬進藝術社區「蜂巢」（La Ruche），在此他結識了不同藝術家朋友，諸如抽象畫家萊熱（Fernand Léger）、立體派雕塑家羅倫斯（Henri Laurens），還有前衛詩人阿波利奈爾（Guillaume Apollinaire）。

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阿波利奈爾十分照顧在巴黎生活的夏卡爾。在〈向詩人阿波利奈爾致敬〉（Homage to Apollinaire，1912）一畫的左下角，夏卡爾就畫上心形圖案，周圍寫上四位藝術家的名字，包括了阿波利奈爾、瓦爾登（Herwarth Walden）、卡努杜（Ricciotto Canudo）和桑德拉爾（Blaise Cendrars），向他們致意，畫中的空間切割也可見立體派的影響。

〈向詩人阿波利奈爾致敬〉（Homage to Apollinaire，1912）

受到這批藝術家的影響，以及當時法國流行的野獸派與立體派畫風的洗禮，夏卡爾的創作越來越富有夢幻詩意，就連超現實主義詩人安德烈・布列東（André Breton）也尊他為超現實主義之父。

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1914年一戰爆發。夏卡爾剛在柏林策劃第一次個人畫展，在未知悉世界大戰即將來臨的情況下，他回到了家鄉維捷布斯克，沒料到這一次回鄉，就要等到八年後才能再次離開俄國。在戰時的艱苦歲月，夏卡爾迎娶了第一任妻子貝拉（Bella）。貝拉來自富有的商人家庭，夏卡爾卻出身魚販家庭，兩人家境的落差自然使他們的婚姻遇上不少阻撓。夏卡爾對貝拉一見鍾情，尤其喜歡她擁有豐富的文化藝術修養（貝拉介紹過夏卡爾閱讀波特萊爾的著作），而貝拉就成為他一生的繆斯女神，一生為她創作了三十多幅畫作。

夏卡爾搬到巴黎生活一年後，創作出〈我與村莊〉（I and the Village，1911），抒發他對維捷布斯克的鄉愁。畫中人與獸不能迴避的凝視（一條幾乎不可見的線連繫著彼此的眼睛）象徵著他對家鄉記憶的渴望。

成名之後的夏卡爾，可以說隨便畫下幾筆就能賣錢，但他卻轉向了創作公共藝術，希望大眾也能欣賞他的作品。後期的著名作品包括耶路撒冷醫療中心猶太教堂的彩繪玻璃（1961）、巴黎歌劇院的天花畫（1964）、紐約大都會歌劇院的大型壁畫（1964）等等。到了1977年，他再次回到青年時期駐足的羅浮宮，這一次，羅浮宮為他舉辦了回顧展。夏卡爾畢生的藝術創作，刻畫出無數純真的愛與幻夢，他的作品時刻提醒我們內心最柔軟的愛意。

在〈生日〉（The Birthday，1915）中，夏卡爾描繪了他生日當天，未婚妻貝拉捧著鮮花給他驚喜的情景。沉浸在愛情的甜蜜中的男子，身體頓時變得輕盈，一切如夢似幻。

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