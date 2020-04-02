【Netflix】未成宗師的佛洛伊德　睇劇必須知的四個歷史時代背景

有些思想家永遠不會過時，每時每刻被人討論、批評或重新詮釋，佛洛伊德絕對是其中之一位。

Netflix 上週推出奧地利團隊製作的劇集《佛洛伊德》（Freud），以這位偉大的人物為中心，建構出一個夾雜懸疑與驚慄的故事；亦有極端的評論指本劇除了佛洛伊德本人，其他都是虛構。

本劇創作的成份雖多，但除了主線劇情之外，佛洛伊德的人物設定基本上仍然根據史實。在撇開主要劇情之下，我們可以略為談一下佛洛伊德的歷史背景，幫助對（尤其是早期）佛洛伊德不太了解的觀眾，進入本劇的氛圍與脈絡。

哪一時期的佛洛伊德？

大家首先注意到的，應該是劇中那個佛洛伊德，並非我們一般常在照片中所見的西裝畢挺、眼神堅定而老練的佛洛伊德，而是一個尚有幾分稚氣的年輕佛洛伊德。

我們見慣的年老佛洛伊德

《佛洛伊德》沒有明示年份，它到底設定在佛洛伊德的哪一個時段呢？我們可以用兩件事來作標記。

第一是佛洛伊德當時的未婚妻。1882年4月佛洛伊德與瑪爾塔‧貝內斯（Martha Beynes）相遇，兩個月後兩人就瞬即訂婚，但一直到1886年9月才正式結婚。結婚之前瑪爾塔居於漢堡附近，佛洛伊德則於維也納為前途奮鬥，跟未婚妻多數時間要分隔兩地，每天以書信溝通。劇中表現的佛洛伊德，就正處於這段時間。

佛洛伊德本人視為自己最重要的書──《夢的解析》，初版於1899年年末出版

第二是1886年2月底佛洛伊德從法國回到奧地利，他在巴黎跟隨神經學權威、傳奇級的醫師夏考（Jean-Pierre Charcot）短期學習。劇中佛洛伊德有報告這段時間的研習成果，亦表現出夏考對自己的思想啟發。

因此，在不違背佛洛伊德的史實之下，《佛洛伊德》的舞台只能設定在1886年3月至9月之間。此時的佛洛伊德，正值三十歲。

《佛洛伊德》（Freud）劇照（Netflix / IMDb）

佛洛伊德是神經科醫生？他不是心理學家嗎？

年青有為的佛洛伊德，自小被家人寄予厚望，未來岳母對自己亦有事業要求，這些現實的壓力，再結合對知識的追求與成名的渴望，使佛洛伊德幾乎每時每刻都在焦慮之中，同時充滿野心，極為渴望在科學與醫學之上取得成功。

或許大家都會以為佛洛伊德是心理學家與精神科醫生，可是，佛洛伊德一開始是受過醫學體制嚴格訓練的神經學醫生，會拿起手術刀作解剖。

《佛洛伊德》（Freud）宣傳圖片（Netflix）

事實上佛洛伊德讀了大學本科五年，一開始想選修法律，然後苦讀過一年哲學，到第三年才最後選定了醫學。佛洛伊德為何要選醫學有兩個源頭：一是他崇敬的、偉大的生物學家達爾文，二是歌德（Johann Wolfgang von Goethe）〈論自然〉（On Nature）一文。兩位思想巨人使佛洛伊德對研究自然懷著濃厚的興趣，而在自然的領域之中，他尤其對人的自然與本性有興趣。

佛洛伊德畢業後為了提高收入，動了開設私人診所的念頭，但按奧地利當時的制度，要獨立開業，就必要先在醫學體制中有實習經驗。所以他不得不到維也納的醫院實習，三年內待過的專科包括外科、內科、精神科、皮膚科、神經疾病與眼科，他從臨床助手開始，一直晉陞到助理醫生、資深助理醫生，以至德國大學制度中的門檻職位──無給薪講師（Privatdozent）。

+ 8 + 7 + 6

年青佛洛伊德的研究領域頗為廣泛，有一段時間他全身投入研究鰻魚是否雌雄同體，他為了找尋鰻魚的睪丸，前後解剖了四百條鰻魚，對這有點專門的研究貢獻出一分力。

佛洛伊德亦對可卡因（cocaine，又譯古柯鹼）稍有研究，當時可卡因是種新發明的藥物（而未列為毒品），曾寫過一篇《論古柯》（On Coca）的學術論文。佛洛伊德認為可卡因或有減輕心臟疾病及神經耗弱的作用，他自己亦服用可卡因來控制自己的沮喪情緒。關於可卡因，有一段佛洛伊德往後人生仍然耿耿於懷的歷史：他的一位醫生同事朋友弗萊修─馬叟（Ernst von Fleischl-Marxow）因使用嗎啡止痛而上癮，佛洛伊德為錯誤處方劑量不輕的可卡因，冀望能減輕他的痛苦，結果是弗萊修─馬叟卻不幸換成對可卡因上癮了，並因其影響慢性地死去。

劇中頗多佛洛伊德服用可卡因的場景（Netflix）

創立精神分析之前的佛洛伊德

《佛洛伊德》中的，是精神分析正式誕生之前的佛洛伊德，因此我們熟悉的用語如本我（id）、自我（ego）、超我（superego）、伊底帕斯情結（Oedipus complex）、力比多（libido），都不會出現在劇中。另外，此時的佛洛伊德未得到精神分析宗師的無上地位，因此未能上演有跟榮格等一眾「追隨者」之間鬥爭的戲碼。

榮格：共通於全人類的集體無意識

如今我們日常中使用歇斯底里（hysteria）一詞，指的大多是一個人的行為模式或情緒狀態。十九世紀之中歇斯底里症（hysteria）仍被視為一種病，某程度上對於本劇頗為重要，《佛洛伊德》第一集標題即以此為名。

歇斯底里症是一系列失常狀態的統稱，包括精神錯亂、憂鬱、焦慮等精神徵狀，以及呼吸困難、抽搐、暈眩等身體徵狀。這病上至古埃及已有記載，指病跟子宮有關；古希臘醫學之父希波克拉底（Hippocrates）將其病因歸為子宮在女性身體遊走，因此引致女性生病。這意味著定性為了歇斯底里症為僅出現於女性身上的病。此後歇斯底里症在西方文明史之中的定義都頗為模糊，某些時期被當作瘋癲，後些時期被重新當作疾病，但在診斷與治療上沒有太大的突破。順帶一提，歇斯底里症於二十世紀已經在精神醫學體系之中除名。

希波克拉底（Hippocrates）

十九世紀時，普遍懷疑根本不存在歇斯底里症，在患者身上表現出的（包括生理性的）徵狀皆為演戲，是一種假病。可是前述佛洛醫德於巴黎跟隨的夏考醫生，力證歇斯底里症於生理上的真實性，並提出歇斯底里症在男女身上並存，其成因是大腦神經問題與心理因素，並以催眠作為治療方法之一。

《佛洛伊德》（Freud）劇照（Netflix）

佛洛伊德的巴黎之旅原本是想要學習神經學，此行之後他卻開始對歇斯底里症產生興趣。佛洛伊德認為歇斯底里症是一種定義明確的精神疾病，並有其特定的病因學，他努力為這著古老歷史的病名作體系化與分類。精神分析的重要發現，諸如無意識、幻想、防禦機制、移情等，都是從佛洛伊德對歇斯底里症精神病因的探究而得出。

夏考（Jean-Pierre Charcot）醫生展示歇斯底里症患者的情景

值得留意的是，佛洛伊德跟隨夏考的方法，自己亦嘗試用催眠術治療歇斯底里症患者，而未正式發展出他後期的採用的談話治療（talk therapy）。使用催眠術時，說話者是醫生即佛洛伊德本人，以語言使對方進入或離開催眠狀態，並誘導對方的意識，構建意識場景與作出行動；但真正的談話治療，說話者應該是病人／被分析者。

精神分析談話治療法的誕生，跟《佛洛伊德》劇中亦有亮相的布洛伊爾（Josef Breuer）醫生密不可分。關於這段歷史，可以參考以下關於他的文章。

布洛伊爾：隱於陰影中的精神分析之父

當時的奧地利政局

最後再談一下當時佛洛伊德一家的猶太人背景，及他們身處的奧地利政治環境。

劇中的1886年時，法蘭茲‧祖瑟夫一世（Franz Josef I）已創立奧匈帝國，並任第一位皇帝。在這二元帝國成立之前，他的王國已逐步廢除針對猶太人的不公平法制，在1860年代後，亦吸納為數不少的猶太人進入其「布爾喬亞內閣」。

然而，反猶情緒一直都揮之不去。奧地利很多人對於猶太人仍然極不友善，其中一個原因是猶太人大舉遷入維也納，在短短幾十年間使猶太人人口佔比劇增。他們在各方面展露出才能，諸如銀行業、媒體，以至創作的天才。當時的奧地利政治氛圍之中，反猶情緒與自由主義之間的勢力在拉扯，對政治取態審慎的佛洛伊德，亦支持主張種族平權的自由主義政治。

本劇亦有表現在佛洛伊德受到的反猶對待（Netflix）

反猶的氛圍為猶太人造成相當的困擾，但還不算致命，猶太人有著出人頭地的機會，至1890年代才變得激化。到佛洛伊德晚年時，希特拉上台，率領納粹黨大肆反猶屠猶，舉家避難到英國，兩年後就於異鄉去世。

至於《佛洛伊德》為了戲劇化的需要，怎樣改寫佛洛伊德的真實往事？對佛洛伊德理論的使用是否妥當？請留意下一篇《佛洛伊德》劇評，再作詳細討論。

《佛洛伊德》（Freud）德語版海報（Netflix）

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