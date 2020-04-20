干預動物捕獵有違自然？關於人與動物之間的一些倫理學問題

本港關注動物的媒體《香港動物報》日前有一則報導：幾位單車愛好者在牛潭尾騎車時，在路上發現有一隻貓頭鷹幼鳥從樹上墮地，正想把牠放回到樹上的巢中，卻發現有一條蛇正迫近鳥巢，想吃掉幼年貓頭鷹。在千鈞一髮之際，單車之友救起鳥巢中的貓頭鷹幼鳥，放到紙箱內，並向愛護動物協會求救，暫時安置幼鳥，並檢查牠們的健康。

被騎單車人士救起的貓頭鷹幼鳥（《香港動物報》）

此新聞引起一陣討論，關注動物與自然保育的組織皆亦有發聲。愛護動物協會對事件表示「如發現從樹上掉下的初生雀鳥或幼鳥，若沒有受傷或生病，應視乎情況將雀鳥放回巢內、原處或附近安全地方」；然而，香港蛇類關注組則表示這做法不正確，並指「蛇和貓頭鷹都是野生動物，不應人為干涉大自然的覓食行為」。

香港蛇類關注組致力破除香港市民對於蛇的誤解，加深大眾對這種動物的認識（Facebook：香港蛇類關注組）

在此我們不是要爭辯孰是孰非，而是想指出以上的拯救行為，這個判斷背後有非常複雜與多樣的因素，並非可以憑一句「救！」或「不救！」就可簡單作結。因此，這篇文章有的是一個又一個關於人類與動物之間關係的問題，而不是簡單給出一些定斷和答案。

自然與不自然？人在哪邊呢？

香港蛇類關注組給出的，恐怕是反對救鷹行為的最強力原因，即「人類不應該干預自然生態」：自然世界有其自己的法則，獵食者在捕獵其他動物，是「天經地義」、是「正常」的事，人不應該介入自然的生態圈。

這背後的預設，是人已經從自然（nature）變成文化（culture），人介入動物行為，是一種不自然／文化對於自然的介入。這意味著我們認為存在著一個「原來的自然」場域，而人的行為不屬於這個「原來的自然」，亦不應介入。若介入者是其他動物（例如野豬），似乎就屬於自然自己的運作，就沒有問題。

（Getty Images）

人說「上天有好生之德」，或人有惻忍之心，見其生，不忍見其死；聞其聲，不忍食其肉，因此君子遠庖廚。支持「人類不應該干預自然生態」的人，會認為以上這些都是普遍只存在於人類的想法，而不普遍存在於自然的動物界。救幼年貓頭鷹可能是一個出於情感的條件反射行為，符合我們的道德直觀感，可是此時我們卻要壓抑自己的情感，以順應自然之中的「物競天擇」法則，亦為了不打擾自然本來應有的平衡。

可殺與不可殺之間的區分

說到文化，有評論指蛇經常被「污名化」。貓頭鷹與蛇之間的選擇，確實可以出於我們文化的影響：在一般的文化之中，貓頭鷹象徵智慧與肅穆（在哲學家眼中亦如是），而蛇則象徵邪惡、陰險與殘酷（例如《聖經》中蛇的形象）。若情況是反過來，貓頭鷹正在攻擊蛇窩中的蛋呢（先不管牠們的捕獵習慣）？我們又要否從貓頭鷹的爪下拯救蛇蛋？

（Getty Images）

亦有一個情況是更現實的，就是區分人住的領域與自然野生動物生活的野外（the wild）。野外的野生動物本來跟人類互不相干，但若動物入侵了人類的「地盤」，就當別論了。例如在野外的螞蟻我們不應該無故殺害，但同一窩螞蟻若出現在我們家中，我們會找杜蟲公司來殺死牠們。

（Getty Images）

人會將動植物區分成有益、無用或有害，我們有「雜草」（weed）或「害蟲」（pest）這樣的字詞：害蟲如蟑螂、蚊子與老鼠因為有害，我們可以任意殺死。延伸下去思考，我們會發現自己傾向會認為細小的昆蟲生命較卑微，例如浴室中的小飛蟲（名叫蛾蚋）自取滅亡也死不足惜；可是體型較大、有清晰面容，因此會較明顯透露出痛苦等情感的動物，例如兔子或其他鼠類（齧齒動物），我們一般會較慎重對待牠們，較珍視牠們為生命。

我們亦可以換一個角度：事實上動物跟人類之間有親疏之別。為甚麼我們接受自己吃牛、豬，卻寵愛貓、狗？因為狗是人類最好的朋友，貓是我們永遠的主人。一個更赤裸但非常日常的矛盾處境，是我們會用其他動物的肉類，來餵飼家中心愛的寵物。

各位大概會對這幅曾經於網絡廣傳的諷刺漫畫有印象（Pawel Kuczynski）

人類與貓、狗之間有深厚的情感關係，若發生的是蛇想要攻擊小狗，那我們又會如何反應？如果被襲擊的是家犬，我們大概較容易決定；但若是野狗呢？我們能輕易說牠們在進行自然的覓食行為嗎？雖說眾生平等，但實際上又似乎不是這麼直接。

延伸閱讀──素食的哲學

理性下的物種多樣性問題

遇到蛇襲鷹這樣的情況要如何抉擇，可以是出於更理性的考慮。主流意見會認同我們應該維護生物物種的多樣性，有不少保育團體除了宣揚這信息外，還會身體力行拯救瀕臨絕種的動物。

（Unsplash: Haley Johnson@hdjohnson96）

問題就來了，如果救鷹事件之中，被攻擊的是瀕臨絕種的動物（例如稀有的鳥種），我們會否因此更有誘因或責任去救牠，而不顧自然法則呢？可是，難道我們在遇到捕獵情景時，都要查證一下雙方物種的稀有度，才下判斷要否出手干預？

在此順帶一提，以某些的觀點來看，熊貓可謂毫無求生意志，極度偏食且對交配行為冷感，但牠又為何會被如此重視？有指若我們將投放到保育熊貓的資源用到其他動物之上，將可以拯救更多瀕臨絕種的物種，那我們又應該如何選擇？

（Getty Images）

如何對待動物，是否有普遍的道德原則？

或許有個更根本的問題：從蛇口邊救走幼年貓頭鷹，這行為本身能否成為一個具普遍性的道德原則？即每逢我們遇見動物捕獵的場景，是否都應該救走獵物？贊成或反對也好，背後的原因又是甚麼？

以上的疑問，都揭示出倫理學雖討論「何謂應然？」，但其實難以為我們給出能夠應用到所有道德情境的普遍規範（但我們亦不一定要落入道德相對主義）。對於這些難以有簡單答案的問題，實在值得我們在支持或批評之前，進一步深入思考與討論。

延伸閱讀──【無睡意哲學】甚麼是：倫理學 - EP03

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