《年青生活哲思20則》：IG 濾鏡後的我，才是真的我嗎？｜曾瑞明

【編按】01哲學專欄作家曾瑞明最近推出新書《年青生活哲思20則》。本書旨在借古今中外的思想資源與智慧，從青年人日常生活中提取20個讓人細意反思的題目，使讀者能在尋常不過的生活中，看到不一樣的道理。以下為書中第一章〈IG：濾鏡的我才是真的？〉，以我們熟悉的 IG 社交媒體來開啟這場思想之旅。

IG：濾鏡的我才是真的？

作為一個長期使用臉書（Facebook）的「老餅」，開一個 IG account（Instagram 帳戶）可說是神奇經驗。我當時想︰一幅圖有甚麼好看？後來才明白，一些人會覺得︰一堆字有甚麼好看？

（Unsplash: NeONBRAND@neonbrand）

為何後來又開 IG？事緣一次指導學生的 IES （獨立專題研究），同學想探討人們在不同的社交媒體上 post（張貼）的東西會有甚麼不同。學生說，用 IG 的人都會 post 食物相，Facebook 則較社會性。我當時不太相信，但「沒有調查就沒有發言權」，於是便開了一個 account 試試看。作為「人有自由意志」的信徒，心裏想︰post 甚麼不是由自己決定的嗎？

從此，我愛上了在 IG 上 post 食物相。理由有三︰

（一）為生活作紀錄；

（二）跟朋友分享一下；

（三）IG 的濾鏡令我的世界看起來更美。

見笑了。我只是在合理化（rationalizing）自己所做的，而並非真有深思熟慮的理由（reason）才做一件事。人在日常生活中，常常並非運用理性思考，而是先決定，後再自圓其說一番。這是不可避免的，只要意識到人有這種傾向就行。

我也明白，我們在利用媒介表達，但媒介也在塑造我們。

（Unsplash: Prateek Katyal@prateekkatyal）

身體作為媒介

我們的身體不也是我們表達的媒介嗎？我們的面部表情、手部動作、身體姿勢，都在表達我們的所思所感。然而，也可以說，身體也反過來塑造了我們。我們透過身體跟外面的世界打交道。這樣說好像是我們躲在身體背後控制着身體。或許不是這樣，「我」實在是由身體展現出來。如果你有水母的身體，即使你尚有現在的「思想」，你也不再是你。或者說，你的世界不再一樣。

我也可以透過寫作把自己展現出來。你看到我寫的東西，「我」的思想在筆墨中呈現。即使我死了，你仍可透過我的文字了解我的所思、所想、所感。但你也必須知道，文字中的自己跟真實的自己可能並不是同一個人。在文字裏人可以很體面，很有組織，但現實中可能是一塌糊塗，醜態百出。

（Unsplash: Gian Cescon@giancescon）

衣服也是我的延伸，我穿着整齊，結上領帶，表達了我很認真，很重視的態度。隆重場合，真的要穿着好一點，否則人家以為你想表達甚麼信息，是抗議？還是輕視？

甚至，朋友也是我的延伸。你的朋友之所以是你的朋友，必然是因為他/ 她或多或少盛載着你認同的價值。「物以類聚，人以羣分」，這是為何我們要慎於交友的理由。別人的確會以你有甚麼朋友來評斷你。

我的子女，則是我血肉的延伸。父母能透過教導，將子女塑造成他們認同的樣子，過程中或會有反抗，有衝突，最終可能達成和解、諒解，也可能不會。這是人這首樂曲的結構。

說到這裏，你大概也知道我要說甚麼︰對了，IG 也是我的延伸。

自戀的我們

容許我問你一個問題︰你有沒有看過自己的 IG？你愛不愛看自己的 IG？

或曰︰post 相前一定會看看吧？看看自己美不美。

或曰︰怎樣也要看看濾鏡效果如何吧？Ludwig？Aden？Lo-Fi？（我最愛 Clarendon 。）

（flickr: Marco Verch Professional Photographer and Speaker, https://bit.ly/2Vpmi27）

IG 不僅是社交媒體，還是一面讓我們看見自己的鏡子。德國童話故事《白雪公主》中，壞心腸的皇后經常問︰「魔鏡、魔鏡，誰最美？」就像她期待魔鏡合宜的回應一樣，我們也希望有這一句︰「你最美」。

我不關心美，我只關心「我是否最美」。我最美，真的？那就好了。我真的很愛自己，我捨不得自己。就像希臘神話的那個美少年納西瑟斯（Narcissus），他長得很美，但卻從未看過自己的容貌。然而，少女的癡迷反應讓他知道自己擁有令人傾心的容顏。因此，他看不起其他人，他不關心世界，不愛別人，即使一個名為 Echo（就是回音！）的少女為他傷心至死，留下無窮回音，他都不為所動。直到他在水池邊看到自己的倒影，他才找到一生所愛—也就是他自己。然而，他太沉溺於自己的外貌，竟不願離開池邊，最後落得憔悴至死，死後在池邊竟生出了水仙花（學名為 Narcissus tazetta）。後來心理學的自戀症（Narcissistic personality disorder）就用上了納西瑟斯的名字來命名。

IG 年代的 Echo 與納西瑟斯

我們未必有納西瑟斯的神奇相貌，但有如同水池一樣的 IG 。IG 如神一般，能將我們美化。這你應會同意。要問的是︰IG 令你更愛世界，還是更愛自己？它會令我們變得自戀嗎？或多或少，在用 IG 的「過程」中，我們總會有以下的看法︰我的頭像最美，每一張照片也出類拔萃，人們應該追隨我，他們應該關心我的歷程，我的每一個 post 大家都要投入。

可惜事與願違，我們每一次的期待都變成了失望。我們只覺自己不如別人。人們有這麼多個like ，我只得兩個，有一個還是自己給的呢。

我也會看別人的 IG ，也會看世界，但是，其實我不愛世界。

「世界」在我彈指之間流過，你的 post 只是我吃飯時、坐車時用來「殺時間」的東西。我或許會給一個「心心」，但只有一秒感動（或根本不會感動）。管人家費盡心思，機關算盡，對不起，我也只能給他／她半秒鐘。想想看，人家也只給我半秒鐘嗎？我可沒有想，我的計算方法是「心心」的數量。看不到的，就好像不存在。

我看，故我在。

我要更多「心心」，因為愈多「心心」，就等如做到他們眼中的「理想我」，一個受關注、受歡迎、有存在感的我。

這就是自戀的我們。

（Unsplash: Erik Lucatero@erik_lucatero）

感到快樂嗎？

自戀的我是追求快樂嗎？自戀能令我們快樂嗎？你要快樂嗎？

很弔詭，你一味追求快樂，竟然就會不快樂。你愈關注自己，竟然就最傷害自己。但怎樣才能不再追求快樂，或能控制追求快樂這種慾望？佛家說要忘我，忘了那個追求快樂、但只會愈尋愈苦的「我」。我不容易抺走我執，始終一隻蠔跟一個人是不同的。蠔意識不到自己的快樂，但人卻可以。

這種意識是快樂和痛苦的根源。我們未必要消滅它，但放大它會否太過危險？借助科技，我在社交網絡每天苦心經營一個「我」，一個漂漂亮亮、受人歡迎、永遠是主角的自己。但可惜人總有軟弱、醜陋和平庸的一面—那也是我的一部分。我有沒有時間面對它們？反而，在臉書上看到不少人愛在陌生人面前表現自己的空虛和孤獨，這可以理解，我們都是孤獨的。但將自己的孤獨變成一個供人娛樂的 post，那我是珍愛自己還是輕看自己？有更好的紓解方法嗎？

（Unsplash: Phil Desforges@storybyphil）

自我的重要性

完全沒有了自我，來到一個完全客觀的境地，也很可怕。我會失去專注，失去意義，失去獨特性。愛自己是應該的，我們為甚麼對愛自己感到尷尬呢？我們如果不自愛，我們還能合理地生活嗎？人生還有富意義的追求嗎？我還能愛人嗎？如林夕在《給自己的情書》的歌詞中所言︰「自己都不愛，怎麼相愛，怎麼可給愛人好處？」

藝術家總帶着一個「我」去創作，但那個「我」會是一個更大的自己，能包容和接納更多東西，這是心靈的擴充。像電影《一代宗師》所說，那是「見自己，見天地，見眾生」的人生修行。據說，那個會是你的真我。

你的牙痛當然不等於我的牙痛，但在藝術世界中，我可以透過同情共感，也好像能感受到你的牙痛。這個「好像」，讓我們連結在一起。我們看電影時，不是常常跟電影中的角色同悲共喜嗎？你有試過被一首樂曲「電擊」心靈嗎？藝術能達到這種連結，但社交媒體能做到嗎？媒體令我們更 social？還是貨真價實的 anti-social social club？

我拍故我在：在 IG 年代重讀班雅明與拉岡

延伸閱讀

1 哲學家西門．布萊克本（Simon Blackburn）的《你就要很獨特》（Mirror, Mirror: The Uses and Abuses of Self-Love）出人意表地指出，自戀並不如坊間那樣所說一無是處。適當的「自重」（self-regard）對我們的人生是健康的。

2 曾被囚在集中營的心理學家維克多．弗蘭克（ViktorFrankl）在其名著《活出意義來》（Man’s Search for Meaning）指出，只有人生意義才能令我們抵禦痛苦活下去，而非為了追求快樂。他也創造了意義治療（logotherapy），助病患者能夠活下去。

3 你有因為 IG 而成為自戀狂嗎？看看自己有沒有網頁上列出的七個癥狀。（https://www.businessinsider.com/narcissists-habits-instagram-2018-1）

4 文化史學家克里斯托弗．拉希（Christopher Lasch）在《自戀主義文化》（The Culture of Narcissism）一書告訴我們，20 世紀的美國正身處病態的自戀文化中。這本書在1979 年出版，如作者看到今天的狀況，恐怕會慨嘆一句「病入膏肓」。

《年青生活哲思20則》

作者｜曾瑞明

出版社｜商務印書館（香港）有限公司

出版日期｜2020年3月

【本書內容獲「商務印書館（香港）」授權轉載。】

_________________

+ 2

下載《香港01》App ，按「＋」號加入《哲學》搶先看文章：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app