《雙層公寓》：個個都講同理心，唔通個個都有同理心咩？

《雙層公寓》中的節目主持人

首先為不太知道《雙層公寓》（Terrace House）這個真人實境秀的讀者，介紹一下這個節目：

「《雙層公寓》是一個強調沒有劇本的真人實境秀。電視台與贊助商為參與者提供一間豪華房子與汽車， 然後召集互不相識的三男三女一同入住，製作單位則從旁紀錄與觀察參與者們的同居生活、互動、戀愛。」──維基百科

這個節目其中一個特別之處，是除了有參加者外，節目組也找了一些節目主持人作旁述。這一群節目主持人都是日本藝人，他們會坐在一個佈置成客廳那樣的地方，對那一個星期在公寓中拍下的片段作出一些評論，當中有讚賞、有替其不值，但更多是尖酸刻薄的言論。而更有趣的時，公寓內的人也能在幾星期後節目播出時，跟日本觀眾一起收看這個節目，同時看看幾星期前這些節目主持人對他們的「評價」。

先利申，我沒有每一集都看，但最近有一集令我印象深刻。《雙層公寓：東京 2019-2020》（Terrace House: Tokyo 2019–2020），也就是最新一季中，其中一位參加者水越愛華外表不錯，但就從她的言行舉止，被另一參加者小花（木村花）指沒有同理心，更被節目主持人們指她是個「機心女」。

水越愛華（YouTube: TERRACE HOUSE / テラスハウス）

結果在數個星期後，她在公寓中，看到節目播出時節目主持人對她的評論，她就崩潰了。在鏡頭面前，她向著電話哭訴，嚷著要離開節目：

「雖然我知道電視節目就是這樣，但我是頭一次感到這麼痛苦。之前我還能跟大家發發牢騷，一吐怨氣。還可以笑著帶過，不當一回事。往在這裡實在太痛苦了。我或許不該參加這節目。」

節目主持人與旁述（YouTube: TERRACE HOUSE / テラスハウス）

正當我以為節目主持人們，會因為同理心，在面對「參加者因自己的評語而崩潰」時會有一點不好意思，甚至有點內疚時，這些藝人們的回應確實讓人驚訝。這些節目主持人，以一個事不關己的態度說：

「她沒發現她說的話有多麼惹人厭。想說原來其他人會這樣批評她⋯⋯只有事關自己時，才覺得天都要塌下來了。」 「她說她不應該參加這個節目，我覺得剛好相反。透過這節目，她才能真正認識自己。能夠真正與自己面對面。」 「要看了節目才知道（自己討人厭）⋯⋯她要這麼說我是沒意見啦，不過她忘了在說這些話之前，她剛在觀眾面前講渡凌（另一參加者）的話壞話。說他只會把怨大家不洗碗，自己什麼都沒做。還說人家上節目是為了宣傳噱頭。當看到自己在電視上的表現時，卻喊冤說她被當成壞人，話不能這麼說吧？」

問題不在於這些話對不對，或者該參加者真的是這樣的一個人。現在是誰沒有同理心呢？旁述以上所用的言詞間的冷漠，彷彿忘記了一開始的責罵者就是自己，而是第三方的某人。我想普通人發現有另一個人因為自己的言行而崩潰大哭，怎麼也會有一點內疚吧？ 主持人們為何會出現那種高高在上、看透世事、「幸好有這個節目才能認識自己」的態度？ 這種可說是近乎自大，又缺乏同理心的視角，究竟是來自何方的呢？

吳宗憲一句「不知足」，就解釋到憂鬱症的複雜成因？

因權力而缺乏的同理心

美國社會心理學家 Dan Bastson 對同理心（empathy）的定義，是「源於見證他人的痛苦，而特別地憐憫和關心他人」。當然這種對同理心的定義或者較為狹窄，但同理心簡單而然可以理解成「通過刻意的智性努力，以某種方式主動嘗試『進入』另一人」【註1】，並感覺到他人的感受。

哈佛的精神病學教授 Helen Riess 在介紹她的書時接受了訪問，她提到科技通訊或許是現今的人缺乏同理心的成因：

「當我們進行數碼通信時，大多數情況下，我們都看不到與之交談的人的臉。 我們看不到他們的姿勢、動作、我們接收不了諸如面紅、朦朧的眼睛、一點點眼淚等等的提示，甚至不會感到驚訝⋯⋯我們用以理解他人情感狀態的許多層面，都缺失了。」【註2】

只是這兒的情況有點不一樣，那些節目主持人看到參加者的情緒狀態，看到她的面部表情，所以他們並不是因科技而「看不到用以理解他人情感狀態的許多層面」，而是相反，因為科技而完整看到這些層面。

Jagdish Bhagwati《In Defence of Globolization》

Jagdish Bhagwati 在他的書《In Defence of Globolization》中，指出現今的電視與互聯網可以由內到外改變了休謨（David Hume）的「忠誠與同理心的同心圓」（ concentric circles of loyalty and empathy ）。此同心圓指我們會對家人朋友、親近我們的人更加忠誠和有同理心，而愈遠就愈難以有同樣感覺，這跟儒家中的由近及遠的人倫關係有一定相似。而電視機與互聯網，則因為把影像放到大家眼前，而令大家對於圈外者也能抱有同理心。

休謨（David Hume）的「忠誠與同理心的同心圓」（concentric circles of empathy） （Ella Frances Sanders）

當然以上說法太過美好，更現實的是大家在社交媒體給了「慘慘」後就沒有其他真實行動。但不可否認的，是節目主持人知道參加者的感受，但仍覺得是「是參加者的問題」。

我們必須留意，這個節目的主持人與參加者，他們是不會互相見面的。因此，他們之間物理上已經有一段距離。另一個重點是，他們其實並未有作「溝通」，而只是單方面「上而下地」作出評價。所以這種距離並不只是「隔著螢光幕」，而是明顯地位的差別。也就是說，節見主持人有批評的權力，而參加者什麼都沒有。

多個研究多指出，權力會使人出現如「創傷性腦損傷」的症狀，包括更浮躁，更少風險意識，甚至更難從他人的角度看待事情【註3】。而且，權力不需要是一個實在的職位或地位，而是一個精神狀態，也就是一種「感覺」。在一群「伙伴」中，對著螢光幕，戴著耳機，責罵著不能反駁的、品評著不會面對面遇到的人──這種抽離、優越與肆無忌憚，正是來自這種權力感。

只是話說回來，看著真人秀，以及各種八卦報導的我們，不也是這樣嗎？ 我們其實也是 「隔著螢光幕」對人評頭品足，當中最大的差別就是我們品評人時，不會再被人品評，而這些節目主持人只是把日常的我們放在螢光幕而已。

但我們亦可以質疑，公寓外的節目主持人受聘評人，會否為了節目的娛樂效果而作故意扮作尖酸刻薄與無情，同時他們亦會被觀眾評論。他們或者涼薄與接受被人說他們涼薄，這些都是他們要扮演的角色。若真是如此，那問題就變成：為什麼他們會認為對待參加者涼薄，會挑起最好的娛樂效果？他們眼中的社會與觀眾是怎樣的？

當然，《雙層公寓》中的「三男三女」大多都是俊男美女，而所有說「沒有劇本」的真人實境秀，大概或多或少都有一些安排，所以究竟有多「真實」，就交給觀眾想像了。

註：

1. Mark H, Davis, Empathy: a Social Psychological Approach, p.5.

2.https://news.streetroots.org/2019/02/15/how-technology-harming-our-ability-feel-empathy

3.https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/07/power-causes-brain-damage/528711/

_________________

+ 2

下載《香港01》App ，按「＋」號加入《哲學》搶先看文章：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app