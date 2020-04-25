《Killing Eve》（下）：殺戮，是完全佔有愛慕對象的本能

第三季《Killing Eve》（獨行殺姬／嗜血嬌娃／殺死伊芙／追殺夏娃／血腥迷戀伊芙／雙姝）已經開播，承接上篇文章，我們繼續探討兩位主角之間交纏的愛戀關係。

《Killing Eve》（上）：想要追殺夏娃，但她向你遞上禁果

擁有所愛的對象並不代表死亡，但追求的過程中反而可能涉及死亡。追求者如果無法擁有所愛，有時會想置對方於死地：他往往寧可加以殺害也不願失去所愛。——喬治・巴塔耶（Georges Bataille）

在上篇中，我們分析了薇拉內爾（Villanelle）與伊芙（Eve）的辯證存在——薇拉內爾的暴力謀殺與伊芙最終衝破日常理性，展現人類逾越死亡禁忌的本能，而這兩方面亦都指向了薇拉內爾對伊芙的迷戀和內心的情色慾望。然而，伊芙卻僅僅將薇拉內爾視作是自己的研究課題或興趣對象來「癡迷」，欣賞她的聰明，「因此她值得去殺任何她想殺的人」；伊芙承認自己時刻都在想著她，但也明確：「我就是個粉絲而已。」（“I'm just a fan.”），並不是傳統意義上出於情愛的迷戀。

（《Killing Eve》劇照）

諷刺的是，正是因為這種差異，令伊芙感到「活著」的、對薇拉內爾的偵查，又恰恰將她引向自己的死亡：第二季結尾，薇拉內爾朝伊芙——這個她所愛的人，開了槍。那麼，為何人有時會想要殺死所愛？

由於精神病患而導致的情感障礙，薇拉內爾雖然感受不到愛，但卻渴望得到愛，也因為難以感知，她選擇憑藉性衝動佔有所愛之人。

（《Killing Eve》劇照）

因為擅於模仿和利用情感，薇拉內爾會使用這一技能操縱愛慕對象的同情心，以博取關愛。對於安娜（Anna）和伊芙，她都以扮可憐的方式企圖換來同情。通過模仿，薇拉內爾給安娜寫了數封愛意滿滿的情信，使自己可以源源不斷地佔有安娜的感情，隨後兩人發生了性關係；但伊芙因職業所致，已對薇拉內爾做了詳細的了解和分析，有所防備，所以沒有輕易滿足她。

（《Killing Eve》劇照）

但當薇拉內爾發現，自己的愛慕對象並未為自己完全佔有時，她便「本能地」開始行使殺戮。因為嫉妒安娜的老公，所以以閹割的方式殺害了後者；因為發現伊芙的工作夥伴比爾（大衛・黑格 飾）會妨礙自己滿足佔有伊芙的欲望，在發現比爾跟蹤自己時，對其痛下殺手，以短刀數次刺入比爾的心臟來宣洩。在同樣以閹割方式殺死弗蘭克（達倫・博伊德 飾）後，薇拉內爾給死者穿上此前送給伊芙的長裙禮服，作為伊芙質問她為何殺死比爾、以及伊芙使用了自己送的香水的回應——「妳是我的」。

比爾（大衛・黑格 飾）（《Killing Eve》劇照）

同樣，薇拉內爾已經多次試圖接近伊芙的丈夫。她關心的是自己慾望的滿足，這就是為何儘管伊芙是一個人屆中年、失業也沒甚麽顏值的已婚女人，但是因其能夠滿足自己的慾望，又給予自己足夠的關注，所以令她難以自持。在柏林行刺時，作為此刻的薇拉內爾故意偽稱自己的名字是「伊芙」，以吸引追查她的伊芙前來，而此時靜候在犯罪現場附近的她，再次見到伊芙，已經開始對她有了性衝動和性幻想（但因為無法滿足，所以找了上篇中提到過的女性作替代，並要求喚其名為「伊芙」）。

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佛洛伊德式的閹割與陽具

值得一提的是，在薇拉內爾「傲人的」犯罪履歷中，有多次閹割行為。閹割，被精神分析視為重要的課題，與性別認知密不可分。弗洛伊德將閹割情結（castration complex）與伊底帕斯情結（Oedipus complex）相聯繫，認為對於男孩而言，閹割情結意味著放棄對母親的慾望，從而進入潛伏期，是離開伊底帕斯的時刻；而當女孩意識到自己沒有陰莖時，則視自己已經被母親所閹割，隨即產生對母親的嫌惡，進而將力比多慾望轉向父親，是進入伊底帕斯情結的時刻。

佛洛伊德：夢的解析

拉岡則將閹割視作指向伊底帕斯情結的最後時刻，代表了這一情結的「解除」（dissolution）——真實的父親介入，展現他真的具有此陽具（phallus），迫使嬰兒放棄成為此陽形的企圖。薇拉內爾的閹割行為，使這一女性形象成為一個主動且強有力的角色，也在一定程度上標示了她的取向，表明她不僅在身體上企圖佔有所愛的女性，亦渴望在精神上迫使所愛對象的男性伴侶放棄，從而達至完全佔有。

拉岡：法國的佛洛伊德，精神分析的另一王國

巴塔耶：死亡作為生命的連貫

巴塔耶（Georges Bataille）在闡述情色與死亡的關係時，解釋道：「心的情色」源自肉體情色，但未必涉及真實的性行為；此種情色，使生命由不連貫到連貫的關鍵在於渴望的焦慮——「在遙不可及、在汲汲尋覓但卻力不從心的顫慄中方才感受得到。」心的情色涉及痛苦，「因為唯有為情所苦，方能顯露出所愛對象的完全價值。」置對方於死地的原因就在於，無法擁有。「在這些瘋狂的舉動背後，所涉及的是他在所愛身上感受到連貫的可能。」

巴塔耶：情色論，過渡與踰越哲學家

如果兩個情人的結合是激情的結果，此激情呼喚著死亡：殺人或自殺的慾望。指明激情的是死亡光環。在此一暴力（與此想呼應的是不連貫個體的持續侵犯感）之下，開啟了習慣兩人與分享彼此自我意識的領域，亦即不連貫的一種新形式。對追求者而言，唯有突破個別局限——必要時透過死亡——意味著存在全部意義的愛人形象才會浮現。

（《Killing Eve》劇照）

就薇拉內爾對伊芙的愛戀來說，我們或許可以這樣理解：對伊芙的愛令薇拉內爾不禁想要靠近她，哪怕靠近的方式是被對方傷害或殺死對方，只因兩人儘管是一體兩面的辯證存在，但彼此間的張力也真實得難以消弭——一個是有一刻終於能夠感受一般人類情感的精神病患，一個不過是為研究客體而癡迷的情報人員；另一方面，對伊芙的著迷令薇拉內爾既喜悅也害怕，因伊芙不願隨她而去過理想的生活，故此唯有將其置於死地，才能令自己暫時逃脫，也完全釋放自己對於伊芙全然的愛。

（《Killing Eve》劇照）

這種濃烈的愛——更準確說，是愛而不得——令薇拉內爾在第二季結尾做出了朝向所愛的瘋狂毀滅行為。然而，劇情仍在繼續，作為主角之一的伊芙也自然不會輕易因為被槍擊而從劇中徹底消失。那麼，後續將如何？就讓我們跟隨第三季，拭目以待！

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