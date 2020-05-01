勞動節：「我們要聞聞花香，我們要曬曬太陽！」的吶喊

每年的5月1日是五一國際勞動節，亦稱五一節，它是全世界勞動人民的共同節日。五一勞動節的由來，要從1889年7月14日說起，當時各國馬克思主義者召集的社會主義者代表大會，在法國巴黎隆重開幕。這次大會上，法國代表拉文提議：把1886年5月1日美國工人爭取八小時工作制的鬥爭日，定為國際無產階級的共同節日。與會代表一致同意，通過了這項具有歷史意義的決議。從此，「五一」國際勞動節誕生了。

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資本家與勞工之間的矛盾

為什麼要把這一天定為國際勞動節呢？這還得從十九世紀八十年代的美國工人運動說起。

當時，美國和歐洲的許多國家，逐步由資本主義發展到帝國主義階段，為了刺激經濟的高速發展，榨取更多的剩餘價值，以維護這個高速運轉的資本主義機器，資本家不斷採取增加勞動時間和勞動強度的辦法來殘酷地剝削工人。

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在美國，工人們每天要勞動十四至十六個小時，有的甚至長達十八個小時，但工資卻很低。麻塞諸塞州一個鞋廠的監工說：「讓一個身強力壯體格健全的十八歲小夥子，在這裡的任何一架機器旁邊工作，我能夠使他在二十二歲時頭髮變成灰白。」沉重的階級壓迫激起了無產者巨大的憤怒。他們知道，要爭取生存的條件，就只有團結起來，通過罷工運動與資本家作鬥爭。工人們提出的罷工口號，就是要求實行八小時工作制。

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美國的勞工抗爭過程

1877年，美國歷史上第一次全國罷工開始了。工人階級走向街頭遊行示威，向政府提出改善勞動與生活條件，要求縮短工時，實行八小時工作制。罷工不久，隊伍日漸擴大，工會會員人數激增，各地工人也紛紛參加罷工運動。

在工人運動的強大壓力下，美國國會被迫制定了八小時工作制的法律。但是，狠毒的資本家根本不予理睬，這項法律只不過是一紙空文，工人們仍然是生活在水深火熱之中，倍受資本家的折磨。忍無可忍的工人們決定將這場爭取生存權利的鬥爭，推向一個新的高潮，準備舉行更大規模的罷工運動。

1882年9月紐約市的勞工運動（Wikimedia Commons）

1884年10月，美國和加拿大的八個國際性和全國性工人團體，在美國芝加哥舉行一個集會，決定於1886年5月1日舉行總罷工，迫使資本家實施八小時工作制。這一天終於來到了。5月1日，美國2萬多個企業的35萬工人停工上街，舉行了聲勢浩大的示威遊行，各種膚色，各個工種的工人一齊進行總罷工。僅芝加哥一個城市，就有四萬五千名工人湧上街頭。這下，美國的主要工業部門處於癱瘓狀態，火車變成了僵蛇，商店更是鴉雀無聲，所有的倉庫也都關門並貼上封條。當時在罷工工人中流行著一首「八小時之歌」，歌中唱道：

「我們要把世界變個樣，我們厭倦了白白的辛勞，光得到僅能糊口的工餉，從沒有時間讓我們去思考。我們要聞聞花香，我們要曬曬太陽，我們相信：上帝只允許八小時工作日。我們從船塢、車間和工廠，召集了我們的隊伍，爭取八小時工作，八小時休息，八小時歸自己！」

激昂的歌聲唱出了工人的心聲，唱出了全世界無產者的共同願望，也感染了廣大的群眾，他們紛紛聲援工人的罷工運動，將罷工運動推向新的高潮。罷工運動所表現的巨大力量使政府當局和資本家極為恐慌，他們不甘心答應工人的條件，便露出他們猙獰的一面。5月3日，芝加哥政府當局終於撕下了「民主」的假面具，用暴力鎮壓工人。他們組織罷工破壞者在員警的保護下混進工人的罷工隊伍，故意製造混亂，以此為藉口，當場開槍打死六個工人。這一暴行，激起了全市工人的極大憤慨，他們決心為死難的工人兄弟們報仇。

其後，於1886年5月4日在芝加哥發生乾草市場事件（Haymarket affair）

為紀念美國工人1886年5月11日的罷工運動，為推動整個世界工人階級的鬥爭熱情，就把這一天定為國際無產階級的共同節日。在以後的每年5月1日，各國的工人階級都舉行大規模的示威遊行，以爭取自身的權利。

五一節傳入中國的由來

至於中國何時開始慶祝勞動節，則可追溯至1918年。是年，一些革命的知識份子在上海、蘇州等地向群眾散發介紹「五一」的傳單。中華人民共和國成立後，於1949年12月將「五一」定為法定的勞動節。1920年5月1日，北京、上海、廣州等城市的工人群眾走上街頭舉行了聲勢浩大的遊行、集會。

鄧中夏（網上圖片）

到1921年的「五一」前夕，在北京的共產主義小組成員鄧中夏等人創辦的長辛店勞動補習學校裡，工人們學唱《五一紀念歌》。其歌詞是：「美哉自由，世界明星，拼吾熱血，為他犧牲，要把強權制度一切掃除淨，記取五月一日之良辰。紅旗飛舞，走光明路，各盡所能，各取所需，不分貧富貴賤，責任唯互助，願大家努力齊進取。」這首雄壯有力的歌，是由長辛店勞動實習學校的教員和北京大學的進步學生共同創編而成的。

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