哲學為了教育（九）國族主義與身份政治之間的教育｜曾瑞明

我們常說教育要一視同仁，有時給一些容易些的習題給較弱的學生都不敢，家長投訴也！「你是否小看我的孩子？」課程要統一，彷彿學習的人有同一個樣子。

哲學為了教育（八）避免教育成為製造不平等的機器｜曾瑞明

在自由主義的傳統，我們會假定人是平等獨立和相同地自由的個體。然而，現實裏人們卻是充滿差異（difference）的！著名的女性主義政治哲學家艾里斯・瑪麗恩・楊（Iris Marion Young）在其名著《正義與差異政治》（Justice and the Politics of Difference）指出我們在城市生活，並不是與同質的人在一起，而是跟不同種族、不同文化、不同宗教的人一起生活！在自由主義的思維裏，公共領域似乎是要帶著一個不偏不倚，同一的理性去參與，但這與我們實際上都是處於一特定的環境，帶著特定的身份是違背的。要不偏不倚，可以是一種壓迫。

艾里斯・瑪麗恩・楊（Iris Marion Young）（bonbon）

在教育裏，特別是做公民教育的，就似乎要特別留意這問題。公民是否一式一樣，有沒有不同族群的不同利益和考量？我們所說的權利（rights），往往都是以個人出發的。因此，另一方面，權利往往是在一個國家裏實現、保障。然而國家並不是單一文化的，也不是單一民族的。據統計全球184個獨立國家中，其實就有六百個不同的語言群很多時候我們談的都是普遍的人權，如生存權、言論自由、宗教權利等。我們只是用「大家都是人」來作考慮，但忽略了大家是「不同種類」的人，屬不同社會團體的事實。體和五千個族裔。一個印裔的孩子，跟華裔的，是否應該有不同的教育內容？

不同的孩子，是否應該有不同的教育內容？（Getty Images）

當然，同一個社會，卻有完全不同的教育，也有很大的問題，就是大家很難找到共識，也沒有共同的理解。而且，也不是所有多元文化都值得尊重和保存。

單一身份還是多元？

以色列女政治哲學家塔米爾（Yael Tamir）在〈教育與身份的政治〉（Education and the Politics of Identity）一文指出，在國族國家（nation state）中，面對著幾種不同的文化︰國族文化、種群文化。舉例說，中國官方語言是普通話，但在《中華人民共和國行政訴訟法》也規定了「在少數民族聚居或者多民族共同居住的地區，人民法院應當用當地民族通用的語言、文字進行審理和發布法律文書。」事實上，中國語系繁多，有漢藏語系、阿爾泰語系、印歐語系、南亞語系以及南島語系。漢語一脈相承，源遠流長，但其他文化何嘗不是有自己的歷史軌跡？她們只是在歷史過程中被併入更大的政治體中。

塔米爾（Yael Tamir）（The Jewish Chronicle）

身份政治（identity politics）就是挑戰那種國族為主、族群為副的情況。別說威權政治的國家，就算是自由民主的國家，也是國族主義（nationalism）當道。塔米爾也是捍衞國族自由主義（liberal nationalism）的。可以說，國族主義太厲害了，是現代世界的組成方式。但就算有民主自由，也不代表每個人都活得平等。看周家瑜《平等》一書，有以下一段︰

「一個母親為廣東裔柬埔寨人的年輕人，投書指出她在日常生所要面對的，針對文化與身份認同的不友善⋯⋯如果台灣是一個擁抱多元文化的社會，我可以用稀鬆平常的語氣，告訴大家我媽是廣東裔柬埔寨人。我會在出生之後就打上耳洞，戴上媽媽精心為我挑選的耳環⋯⋯」

台灣最美麗的風景是人，但我們有否忽略了另一些人？

周家瑜《平等》（聯經）

教師該怎樣做？

香港不是主權國家，但也有官方語言，中文和英文。那麼要學廣東話、普通話和英文？那少數族裔呢，更多？在教育的角度上看，可能嗎？對學生好嗎？教師也要面對很多的困難，他們對少數族裔未必能有真切的認識，可能只是二手資料。他／她作為文化中介者（若將來能培訓操不同語言的教師就好！），很容易犯上不夠理解少數，或者不夠推廣國族文化的兩難局面；他／她也未必可以明白不同族群的文化習慣。

（黃舒慧攝）

這當然可以透過時間日積月累，但更難處理的問題是，少數族群的家長未必接受國族教育的一些要求，最近疫情下停課，原來許多不諳英語的少數族群家長根本無法利用網上的英語資源，無法幫助孩子應付社會和學校的要求。他們的價值觀，會跟老師很不同。教師教導的民主、平等和權利，比如男女平等，也未必與某些少數族裔的理念相符，但老師要堅持。因為這可以保障少數族裔免受內部的壓迫。塔米爾指出，身份政治由反對自由主義的壓迫開始，但不能最後變成另一種壓迫，標竿始終是權利、平等和民主這些價值，還有給學生賦能的目標。

楊《正義與差異政治》（Justice and the Politics of Difference）（Princeton University Press）

何況，我們的社會並不只有從族裔區分的群體，還有性小眾、宗教小眾。他們在教師的心目中，未必如角落生物樣可愛。教師應如何應對？教師不一定會認同其他社會群體（social group），但他／她不能恐懼或者獨斷，而要訴諸更大的道德理念，才知道如何進退。楊在《正義與差異政治》就著我們要看到各種壓迫，包括剝削、邊緣化、文化帝國主義、無能和暴力。壓迫不是偶然發生的事，而是社會的結構。她也提醒我們，政治是在個人層面發生，而非遠離學校之外。當一個女學生被笑肥時，可能跟一個男學生被笑是兩個問題。一個新移民不懂英文，跟另一個白人孩子不懂，也不會是同一回事。這與社會現在樂也融融，政治遠離學校的美麗思想絕對不同。教師的世界觀如何，你的教學也必如何。楊這段驚心動魄︰「許多個人有意識的行動日復一日對壓迫的維持及再生產作出貢獻，但這些人通常只是做自己的工作或過自己的生活，並不了解自己已經成了壓迫的代理人。」

哲學，也因此是危險而又是讓世界改變的一條鎖匙。無奈，我們成為教師之際，最關心的仍是課室秩序，和明天有沒有教學材料。筆者相信，讀一點政治哲學，會令我們成為更好的老師。

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