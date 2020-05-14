「齋口唔齋心」？Beyond Meat「像真素肉」得以流行的悖論邏輯

你有吃過像真肉一樣的假肉嗎？Beyond Meat、Impossible Foods、Omnipork 等素食肉製品（meat analogue）近年漸漸流行，台灣的大型連鎖餐廳與便利店開始已販賣 Beyond Meat 製的食品；香港的網購平台開始有販售這些「凍肉」，市面的餐廳亦正試行這種新興食材。

（Beyond Meat）

以大豆製品為主的素食仿製肉向來都存在，但這一波似乎是素肉的質變、大進化——從此素食者也可以大口大口咬噬幾可亂真的牛肉漢堡。這可能意味我們的餐桌上多一項選擇，但當中的問題，不只是比較當今技術下的素肉造得多接近真肉那麼簡單。

肉的意義是甚麼？

我們的世代不斷努力追求創造出極致的仿製真實，其標準是我們沒法分辨真與假的東西。3D 動畫與電子遊戲的主流發展，都跟隨攝影寫實主義（photorealism）這繪畫流派的原則：畫出來的畫，猶如拍攝真實景象的攝影般真實，讓人無法分辨是畫還是相片。

回到素肉的例子，其研發的方向是最終製造出讓我們不能區分真與假的素肉。從我們最切身的口腹之欲中，其實反映出我們的一種觀念：肉與肉的形象是兩回事。動物的肉，是一些屬性或符號。

動物的屬性可以是肉的軟硬度、肌理的材質、耐嘴嚼的口感，甚至是每種動物帶有的肉腥味。素食極力以非肉類的東西，還原或模仿以上的種種屬性。

（Beyond Meat）

動物的肉亦是我們文化體系中的符號，它是儀式的祭品（如拜神時的燒肉或燒豬），亦是慶典時的必需品（我們會爭論中式婚宴之中是否一定要有魚翅）。動物是文化結構之中的一項元素，與其他元素構成某種關係，而被賦予意義。

我們或迷戀動物肉的屬性，但文化傳統中動物符號，亦是讓我們難以輕易捨棄動物肉的重要理由。

素食的理由與素肉的好處

美國的新素肉產品開始帶動一波新風潮，但素肉本身並不是新的東西。素肉的存在，其實已經承認了吃肉的行為包含著我們不欲的性質，但肉本身的屬性與符號等性質，又是我們欲望的。

為何人會認為吃肉不好，主要有倫理學、環保與健康理由。前者出於動物權益，反對養殖動物環境惡劣，動物被屠宰時會承受恐懼與痛苦，以至動物應該享有同等的生存權利，人類對牠們沒有生殺大權等。在理想的情況，素肉能夠使用植物來替代我們對肉製品的需要，人在享受肉食之餘，而不再傷害動物權益。

干預動物捕獵有違自然？關於人與動物之間的一些倫理學問題

從客觀的現實層面來看，以生態保護為由反對吃肉，肉製品工業造成的資源耗費（例如水與土地）與污染問題（碳排放與土地），對於我們的生態都是負擔甚至危機。同樣，素肉或能使我們改變使用資源與生產的方式，從而減輕環境問題惡化。

素肉支持者的另一重要考量，在於素食習慣比肉食更健康。這亦是素肉公司行銷策略的重點所在——素肉比真肉含有較少脂肪，更可以做到零膽固醇。然而亦有指現今 Beyond Meat 等素肉必須加入各種化學添加劑才能製成，例如用於製造防凍劑的丙二醇（propylene glycol），加入進殺蟲劑的磷酸鐵（iron phosphate），或是用於製造瑜珈墊或防火塗層的碳酸鎂（magnesium carbonate）。素肉品牌宣稱的綠色健康形象，還不可被當作客觀事實，或許吃現在仍然吃真肉會對我們的身體更好。

有網站列出新式素肉之中的化學成份（Clean Food Facts）

齊澤克的邏輯：沒有肉的肉

在健康問題之外，在華人社會中有一個頗常聽到、反對素肉的說法：食用素肉只是「齋口唔齋心」（素口不素心），意思是我們不只實際上不應該殺死與食用動物，並且從心底裡就不應該對動物的形象抱有欲望，因此不應該食用動物肉類的替代物——素肉。

好些人認為：為何都決定吃素了，還要吃一些造得像肉的東西？為何明明有吃肉的欲望，卻偏偏限制自己不要吃，改吃替代品？只吃蔬菜，不也一樣可以避免吃肉的三種問題嗎？

齊澤克：最純粹的意識形態，因為他們不知道自己正在做甚麼

這樣的疑問，頗接近齊澤克（Slavoj Žižek）經常講的一個悖論邏輯：我們的世代愈來愈被「沒有 X 的 X」的包圍，我們身邊已出現沒有咖啡因的咖啡、沒有脂肪的忌廉（奶油）、沒有糖的可樂、沒有酒精的啤酒、沒有性的虛擬性愛，與不帶危險與傷害的愛情（至少 speed-dating 服務如此聲稱）。

為何 speed-dating 之中沒有愛情——巴迪歐：愛情是一場始於偶然、通向永恆的戰鬥

齊澤克進而指出，現代社會要我們盡情享樂，只要在享樂與節制之間拿捏一個適當的平衡。隨著以上種種無害產品的出現，享樂的邏輯變成：我們可以縱情一切享樂，條件是在享樂之中拿走了它的有害物質。當沒有咖啡因的咖啡等製品出現，享樂與節制變成了同一，對立之間直接變成一致：造成傷害的東西卻同時是救藥。他指最終極的例子是朱古力瀉藥（chocolate laxative），我們可以大量吃下這種使人便秘的東西，而它卻偏偏能解決便秘！

朱古力瀉藥（chocolate laxative）（Amazon）

去除有害的東西卻保留事物的原貌，並非那麼容易做到。有說無糖可樂中常用的代糖阿斯巴甜（aspartame），使它比普通的可樂更致肥。雖說沒有研究顯示阿斯巴甜真的有害，但我們是否盡信這些研究？比起一般的糖帶有的已知、可以評估的傷害，代糖似乎更讓人不能放心。可口可樂公司也看到這點，再推出了一種加入了膳食纖維的可樂，並稱這種可樂可以讓我們更健康。

然而更重要的問題是，沒有了 X 的 X，還算是 X 嗎？沒有咖啡因的還是咖啡嗎？無糖可樂真的是可樂嗎？（雖然有些偷換了公式中的概念）沒有了危險與傷害，還有可能是愛情嗎？現在這些沒有肉的肉（meat without meat），還算是肉嗎？

消費主義可以真的為了我們好而造出這些無危險性的產品，但我們亦可以思考，它正在製造或加強一種新的意識形態：我們可以享樂，但只能享受沒有危險性的、閹割了的快感。這忽略了人類欲望結構的本質：正正是事物中的危險、負面的性質，才讓它成為夾雜著痛苦與快感的極致享樂。

研發中的培植肉

最後也應該提一下美國現正研發中的人工培植肉（cultured meat），它不是植物仿製品，而是真的動物組織，並不出自動物的屍體，而是以高科技的技術直接培植出可食用的肉。

世界上第一塊人工培植漢保肉（Wikimedia Commons）

《漂流教室》作者、漫畫家楳圖一雄，早在1990年開始連載的《14歲》，就已經以培植肉工場作為背景，描述一個在培植場由雞用變異成人的雞人故事。《14歲》被視為是楳圖繼《漂流教室》後的續作，後者以末世為故事背景，而《14歲》則是描述人類步向末世的過程，充滿悲觀論調，但以現在科技發展的趨勢來看，雖未成真，卻愈來愈有真實感。

《14歲》漫畫封面（尖端出版）

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