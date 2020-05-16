【Netflix】《Ready Player One》：遊戲世界美好，但打機就唔好

《挑戰者一號》（Ready Player One）是2018年上映、由史提芬・史匹堡（Steven Spielberg）執導的一部美國科幻冒險電影，近日在 Netflix 上了架。電影設定於2045年，大部分的人們為了逃避現實世界的混亂，而投入虛擬的網路遊戲「綠洲」（OASIS）；一名孤兒的少年韋德・瓦茲（Wade Watts）發現遊戲中隱藏的線索，而遊戲公司承諾勝出者將得到遊戲的擁有權，並繼承遊戲始創人的五千億美元遺產作為獎賞。（維基語）

《挑戰者一號》（Ready Player One）海報（華納兄弟）

這套電影論故事或者沒什麼特別，但當中使用了大量對流行文化的致敬與彩蛋，使電影變成了一場流行文化的祭典。在電影中，這些致敬並非來自角色某句說話，或是房間中的海報，而是直接使用那些角色，並使他們出現在電影中。

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這令人想起《屍營旅舍》（The Cabin in the Woods），當中集合了各種恐怖電影的角色，並以一個後設的方式讓人重新思考恐怖片愈來愈俗套的情節。但當中那些對恐怖片的致敬，例如大蛇、恐怖小丑都只是用類似《狂蟒之災》、《IT》中的形象，而不是直接使用當中的人物。

《屍營旅舍》（The Cabin in the Woods）海報（獅門娛樂）

可見《挑戰者一號》已不是「致敬」，而是為一眾受流行文化影響的觀賞者，尋找共鳴的感謝祭。當筆者（不斷）看到自己喜愛的角色出現在大銀幕時，的確有一種「與有榮焉」的感覺，除了可以自豪地跟人說「我差不多知道這裡的每個角色」外，更有一種文化認同感：這些成長時被認為是「不必要」，卻構成了「現時的我」的流行文化，終於變得受人尊重。高達大戰機械哥斯拉可能只是小時候天馬行空的幻想，但就在大銀幕中「實現過來」，讓人熱淚盈眶。

《挑戰者一號》中高達大戰機械哥斯拉的一幕（華納兄弟）

戲內亦直接展示出這一點。戲內有一幕是邪惡商人知道主角拿到了第一個「彩蛋」（集齊三個就能獲得遊戲擁有權），希望說服主角跟自己合作。當中他不斷說自己有多熱愛流行文化，而主角也問他一些只有熟知流行文化才懂回答的問題；當然邪惡商人懂得回答，是他背後有一些研究流行文化的人「提水」。在這可以見到流行文化愛好者的社群性及其中互相尊重的文化，就如品味一樣不是有錢就買得到。

超越界限及距離

故事最後邪不能勝是預料之內，正當大家想著結局中主角會如何支持網絡及虛擬世界時，結局卻是他發現「怎麼說現實還是最好的」，而決定每星期關掉伺服器兩日。

史提芬・史匹堡彷彿用這個結論打了所有觀眾一巴，並講句「打少啲機啦，無益呀」，就像上一代父母理解網絡一樣，而看不到網絡或所謂的「虛擬世界」的可能面向。

電影結局已經繼承 OASIS 的韋德，因有了美滿的生活而決定每星期關掉遊戲伺服器兩日（華納兄弟）

最簡單的例子是，網絡世界讓我們已經打破了地域距離，甚至超越了身體界限，而這些都不是一句「現實還是最好的」就可以說服人。

挪威有一位名為 Robert Steen 的父親，在自己兒子的葬禮中，發現有一些陌生人前來哀悼【註】。在詢問之下，得知他們全都是自己兒子 Mats Steen 於《魔獸世界》（World of Warcraft）遊戲裡的公會戰友或好友。Mats Steen 生前患有「杜興氏肌肉營養不良症」，肌肉會慢慢退化，最終無法走動。其父親一直以為自己的兒子沒有任何「正常生活」可言，並為他感到悲傷，只是他不知道兒子在網絡世界中有多自由：他認識了好友、在這世界中奔跑、與人聊天、並肩作戰與冒險，並體驗世界。

在這裡我沒有阻礙，我沒有枷鎖，我能成為任何我想成為的人。在這裡，我像一般人一樣正常。 Mats Steen 在日記中寫到

Robert Steen（BBC）

Robert Steen 在與他的朋友談話中才知道此事，就回想自己應該去瞭解遊戲世界，因為這才是他兒子「生活」的世界。

這不是螢幕，這是一個能夠讓你前往心之所向的通道。 Mats Steen 部落格的一篇文章

為何網絡世界不是現實

以上事件並非單例，而《挑戰者一號》的導演史提芬・史匹堡，就像是不知道為什麼兒子在房內玩遊戲的父親 Robert Steen，認為虛擬世界是字面意義上的虛擬，更讓人虛度光陰。雖然史提芬・史匹堡已算是那種「開明父親」，不會直指虛擬世界像精神毒品令人上癮，但電影以流行文化為賣點，卻得出「怎麼說現實還是最好的」如此保守的結論，難免令人苦笑。

史提芬・史匹堡有好好了解過網絡遊戲世界嗎？（Wikimedia Commons）

世界衛生組織公布成員上年決定，正式採用第11版國際疾病分類（ICD-11）。第11版國際疾病分類（ICD-11）已經有十多年歷史，經過修訂終將會在2022年1月正式落實。當中有一項新條目「6C51 Gaming disorder」，正式將玩電子遊戲玩上癮納入為「電玩失調症」疾病。

不過新冠肺炎疫情爆發後，世衛全球親善大使 Ray Chambers 在 Twitter 上發帖，支持大家在家打機防疫，並宣佈與遊戲業界合作推出優惠和限時獎賞，一起 #PlayApartTogether。當然「沈迷打機」與「打機消遣」是兩回事，但將兩個新聞放在一起閱讀，難免讓人有種「有事鍾無艷」的諷刺感。

We’re at a crucial moment in defining outcomes of this pandemic. Games industry companies have a global audience - we encourage all to #PlayApartTogether. More physical distancing + other measures will help to flatten the curve + save lives. https://t.co/QhX0ssN0lH — Ray Chambers (@RaymondChambers) March 28, 2020

現時其實也有類似的「限打」制度，如內地騰訊對青年就有打機超過一段時間，就系統強制停止玩家繼續遊戲的機制。《魔獸世界》也有類似做法：玩家上線的頭一段時間有經驗值加乘，過了某段時間後就再沒有加乘了。這做法較為溫和，但其實跟過去某些父母「斷電」阻止孩子打機一樣，只是現今這個角色交給了遊戲廠商和國家。

或者我們可以進一步問，為何網絡世界就不是現實？假如現時銀行投資都已使用電子交易系統，我們可以說這類網上投資「只是虛擬」嗎？在此不是要證明虛擬與現實「沒有分別」，但起碼現時已是「難以分割」。除著科技進步，虛擬世界與現實的界線愈來愈模糊，可以遇見這種問題只會更常出現。

註：參考 4Gamers《魔獸世界》失能症玩家過世後，父親才發現他在艾澤拉斯的存在證明

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